Общество
Комсомольская правдаВ Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались еще 14 пациентов с коронавирусом. Теперь общее число жертв болезни увеличилось до 4 285 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
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Смертность от коронавируса в Москве остается на одном уровне. За сутки скончались 14 человек
Фонтанка.Ру17 июля в 17:27
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Политика
В Кремле прокомментировали несанкционированные митинги в Хабаровске
Уточняется, что митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала начались в Хабаровске 11 июля.
Моя Москва.онлайн 06:52
Футбол
Адольфо Гайч прокомментировал свой переход в ЦСКА
Адольфо Гайч рад, что удалось прийти к соглашению с ЦСКА. Слова футболиста передаёт «Fox Sports».
ГЛАС.RU 18 июля в 04:48
Общество
Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru 08:43
Авто
Lada Vesta стала самым ожидаемым автомобилем на российском рынке
Рестайлинговая LADA Vesta, чья премьера планировалась на 2020-й, а затем и на 2021-й год, стала самым ожидаемым автомобилем на российском рынке.
Автоновости дня 08:35
Политика
Байден пригрозил РФ, что не потерпит вмешательства в выборы США
Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не будет терпеть "вмешательства в выборы" со стороны России или иных иностранных государств.
Газета.Ru 19:47
Происшествия
В Благовещенске горел детский сад
На ликвидацию огня ушло четыре минуты. Администрация детского сада эвакуировала 60 детей и восемь сотрудников до прибытия пожарных.
Амур.инфо 05:41
Общество
Названа выигравшая от коронавируса страна
Благодаря принятым мерам в мире после пандемии коронавируса, вероятнее всего, процветать будет Германия, пишет 19 июля The New York Times.
Известия 18:37
Общество
Историк заявил об украинском происхождении богов
Lenta.ru 19:10
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей подготовят в Госдуме
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науку Олега Смолина, депутаты предлагают закрепить за педагогами право на удлиненный отпуск, досрочный выход на пенсию.
Gazeta.SPb 12:22
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 12:38
Происшествия
Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления
Режим ЧС ввели на территории города Нижние Серги в Свердловской области из-за подтопления.
ТАСС 16:35
Здоровье
В ВОЗ сообщили об улучшении ситуации с COVID-19 в Казахстане
Как отметила директор по чрезвычайным ситуациям Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Дорит Нитцан, власти не только разрабатывают ряд санитарных мер, но и улучшают способы тестирования и лечения пациентов.
Говорит Москва 10:03
Политика
Песков заявил, что Путин не применял вакцину от коронавируса
Президент России Владимир Путин не применял вакцину от коронавирусной инфекции, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
RT на русском 07:03
Политика
Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину
Украинский чиновник Михаил Саакашвили заявил, что действия властей могут привести к тому, что Украина перестанет существовать в нынешнем виде.
Газета.Ru вчера в 16:38
Общество
Путин отменил особый порядок по уголовным делам о тяжких преступлениях
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ», отменяющий особый порядок рассмотрения судами уголовных дел о тяжких преступлениях.
Lenta.ru 11:44
Армия и оружие
SpaceX запустила ракету со спутником связи для военных Южной Кореи
По просьбе южнокорейской стороны SpaceX не станет показывать спутник. Компания не приводит какой-либо информации относительно Anasis-II.
ТАСС 17:37
Армия и оружие
Армия Хафтара провела испытания старой советской ракеты в Ливии
ЛНА провела испытания старой ракеты советского производства П-15 "Термит".
Народные новости 11:34
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились.
Paparazzi.ru 18 июля в 16:35
Экономика
Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам
Москва, 20 июля 2020, 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров.
REGNUM 10:35
Футбол
«Химки» получили деньги для участия в премьер-лиге
Футбольный клуб «Химки» получил финансовую помощь для того, чтобы команда смогла выступить в следующем сезоне РПЛ.
CT news 03:28
Энергетика
Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru 12:17
Армия и оружие
При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили в понедельник израильскую ракетную атаку на южные окрестности Дамаска.
ТАСС 16:43
Армия и оружие
Израильский эксперт: Россия первым делом нейтрализует АЭС Украины
Напомним, 17 июля Минобороны Украины отказалось от своих слов о наступлении России с Крыма в сторону Херсонской области.
ИА Новороссия 14:24
Авто
Volkswagen Arteon появился у российских дилеров
Как выяснили журналисты «Российской газеты», Volkswagen Arteon только недавно появился у российских дилеров, причем им поставлена ограниченная партия.
Tvoe-avto.com 05:43
Наука
Новый океан появится в Африке через пять миллионов лет
Кристофер Мур считает, что Эрта-Але проявляет характеристики срединно-океанического хребта, которым и окажется, по разным оценкам, через пять-десять миллионов лет.
Naked Science 05:51
Наука
Ген мужского бесплодия обнаружили ученые
Ученые утверждают, что существует высокая степень достоверности взаимосвязи мутации с мужским бесплодием.
МедиаПоток вчера в 13:25
Общество
Мэр Анапы ушел в отставку после критики главы региона
Газета.Ru 16:18
Политика
The New York Times предсказала новую коронавирусную катастрофу для США
Порядка 22 миллионов человек в США остались без работы из-за пандемии.
Новые Известия 04:34