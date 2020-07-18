Общество

Комсомольская правдаКомсомольская правдаВ Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались еще 14 пациентов с коронавирусом. Теперь общее число жертв болезни увеличилось до 4 285 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
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За сутки в Москве от коронавируса скончались 14 человек

Общественная служба новостей17 июля в 17:31

14 москвичей скончались от коронавируса за сутки

Mockva.ru17 июля в 17:31

Смертность от коронавируса в Москве остается на одном уровне. За сутки скончались 14 человек

Фонтанка.Ру17 июля в 17:27

В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

Комсомольская правда17 июля в 17:25
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Samsung назвала дату выхода гибкого смартфона Galaxy Fold 2

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Политика

Кадыров назвал новые санкции США попыткой внести разлад в его семью

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Политика

В Кремле прокомментировали несанкционированные митинги в Хабаровске

Уточняется, что митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала начались в Хабаровске 11 июля.
Моя Москва.онлайн 06:52
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Футбол

Адольфо Гайч прокомментировал свой переход в ЦСКА

Адольфо Гайч рад, что удалось прийти к соглашению с ЦСКА. Слова футболиста передаёт «Fox Sports».
ГЛАС.RU 18 июля в 04:48
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Общество

Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru 08:43
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Авто

Lada Vesta стала самым ожидаемым автомобилем на российском рынке

Рестайлинговая LADA Vesta, чья премьера планировалась на 2020-й, а затем и на 2021-й год, стала самым ожидаемым автомобилем на российском рынке.
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Политика

Байден пригрозил РФ, что не потерпит вмешательства в выборы США

Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не будет терпеть "вмешательства в выборы" со стороны России или иных иностранных государств.
Газета.Ru 19:47
Происшествия

В Благовещенске горел детский сад

На ликвидацию огня ушло четыре минуты. Администрация детского сада эвакуировала 60 детей и восемь сотрудников до прибытия пожарных.
Амур.инфо 05:41
Общество

Названа выигравшая от коронавируса страна

Благодаря принятым мерам в мире после пандемии коронавируса, вероятнее всего, процветать будет Германия, пишет 19 июля The New York Times.
Известия 18:37
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Общество

Историк заявил об украинском происхождении богов

Lenta.ru 19:10
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Общество

Законопроект с советскими нормами для учителей подготовят в Госдуме

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науку Олега Смолина, депутаты предлагают закрепить за педагогами право на удлиненный отпуск, досрочный выход на пенсию.
Gazeta.SPb 12:22
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Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 12:38
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Происшествия

Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления

Режим ЧС ввели на территории города Нижние Серги в Свердловской области из-за подтопления.
ТАСС 16:35
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Здоровье

В ВОЗ сообщили об улучшении ситуации с COVID-19 в Казахстане

Как отметила директор по чрезвычайным ситуациям Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Дорит Нитцан, власти не только разрабатывают ряд санитарных мер, но и улучшают способы тестирования и лечения пациентов.
Говорит Москва 10:03
Политика

Песков заявил, что Путин не применял вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин не применял вакцину от коронавирусной инфекции, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
RT на русском 07:03
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Политика

Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину

Украинский чиновник Михаил Саакашвили заявил, что действия властей могут привести к тому, что Украина перестанет существовать в нынешнем виде.
Газета.Ru вчера в 16:38
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Общество

Путин отменил особый порядок по уголовным делам о тяжких преступлениях

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ», отменяющий особый порядок рассмотрения судами уголовных дел о тяжких преступлениях.
Lenta.ru 11:44
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Армия и оружие

SpaceX запустила ракету со спутником связи для военных Южной Кореи

По просьбе южнокорейской стороны SpaceX не станет показывать спутник. Компания не приводит какой-либо информации относительно Anasis-II.
ТАСС 17:37
Армия и оружие

Армия Хафтара провела испытания старой советской ракеты в Ливии

ЛНА провела испытания старой ракеты советского производства П-15 "Термит".
Народные новости 11:34
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Шоу-бизнес

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились.
Paparazzi.ru 18 июля в 16:35
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Экономика

Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам

Москва, 20 июля 2020, 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров.
REGNUM 10:35
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Футбол

«Химки» получили деньги для участия в премьер-лиге

Футбольный клуб «Химки» получил финансовую помощь для того, чтобы команда смогла выступить в следующем сезоне РПЛ.
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Энергетика

Европа нашла замену российскому газу

Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru 12:17
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Армия и оружие

При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили в понедельник израильскую ракетную атаку на южные окрестности Дамаска.
ТАСС 16:43
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Армия и оружие

Израильский эксперт: Россия первым делом нейтрализует АЭС Украины

Напомним, 17 июля Минобороны Украины отказалось от своих слов о наступлении России с Крыма в сторону Херсонской области.
ИА Новороссия 14:24
Авто

Volkswagen Arteon появился у российских дилеров

Как выяснили журналисты «Российской газеты», Volkswagen Arteon только недавно появился у российских дилеров, причем им поставлена ограниченная партия.
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Наука

Новый океан появится в Африке через пять миллионов лет

Кристофер Мур считает, что Эрта-Але проявляет характеристики срединно-океанического хребта, которым и окажется, по разным оценкам, через пять-десять миллионов лет.
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Наука

Ген мужского бесплодия обнаружили ученые

Ученые утверждают, что существует высокая степень достоверности взаимосвязи мутации с мужским бесплодием.
МедиаПоток вчера в 13:25
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Общество

Мэр Анапы ушел в отставку после критики главы региона

Газета.Ru 16:18
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Политика

The New York Times предсказала новую коронавирусную катастрофу для США

Порядка 22 миллионов человек в США остались без работы из-за пандемии.
Новые Известия 04:34
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