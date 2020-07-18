В Москве за сутки скончались еще 14 пациентов с коронавирусом. Теперь общее число жертв болезни увеличилось до 4 285 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

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