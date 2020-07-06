Коронавирус
РИАМОВ Москве скончались 24 пациента с коронавирусом за сутки
За прошедшие сутки 24 пациента с коронавирусной инфекцией и подтвержденной пневмонией скончались в столице, говорится в сообщении оперштаба по коронавирусу в Москве. Общее число жертв Covid-19 в городе составило 3 953.
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Политика
Великобритания может ввести персональные санкции против граждан России
Ожидается, что в понедельник, 6 июля, глава МИД Великобритании Доминик Рааб объявит имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции, сообщает газета Financial Times.
Коммерсантъ 21:50
Общество
Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом «Аэрофлота»
Пожелавшие вернуться на родину граждане России вылетели в воскресенье из Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом "Аэрофлота".
ТАСС 20:27
Экономика
Российские пенсионеры могут получить новую выплату в 12 тысяч рублей
В июле часть пенсионеров может получить выплату в 12 700 рублей.
iReactor 07:48
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
Общество
Вильфанд рассказал об опасности погоды в июле
Собеседник агентства отметил, что синоптики наблюдали большое количество осадков в первом полугодии в России.
РИА Новости 18:32
Происшествия
Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача
Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 05:31
Армия и оружие
Экс-сотрудник СБУ раскрыл шокирующую правду о тратах Киевом денег Запада
Бывший сотрудник украинских спецслужб Василий Прозоров раскрыл шокирующую правду о тратах Киевом западных денег.
ФАН 12:57
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
РИА Новости 17:04
Наука
Ученые обнаружили двойников ископаемых пингвинов в северном полушарии
Новозеландские «пингвины-монстры», которые жили более 60 миллионов лет назад, имели двойников, населявших территории современных Японии, США и Канады.
МедиаПоток вчера в 04:38
Общество
Американский город наводнили сотни вооруженных людей
В небольшой город Геттисберг в американском штате Пенсильвания съехались сотни вооруженных людей.
Вести.Ru 13:29
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела
Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28
Общество
В Башкирии выросли цены на бензин на АЗС «Башнефть»
В Башкирии сегодня, 5 июля выросли цены на бензин на автозаправочных станциях «Башнефть», принадлежащих государственной компании «Роснефть».
SterlitamakTime.ru 10:10
Общество
Глава Калмыкии захотел переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте
21 сентября 2019 года Бату Хасиков официально вступил в должность главы Калмыкии.
Новые Известия 12:57
Общество
Группа ученых призвала ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху
Около 240 ученых из 32 стран мира призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции.
Известия 19:04
Общество
В ВОЗ заявили об интересе к российской вакцине от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения интересуется российской вакциной от коронавируса.
РБК 21:53
Политика
Киевский политолог назвал Зеленского «кидалой»
Киевский политолог Андрей Головачев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой".
Газета.Ru 22:07
Наука
Токсикологи открыли опасность фейерверков для легких человека
Гордон указывает, что проведенное исследование — это только первый шаг к изучению опасности фейерверков.
ИА Красная Весна вчера в 10:23
Общество
Кипр проверит «золотые паспорта» братьев Ананьевых
Власти Кипра пересматривают решение о выдаче «золотых паспортов» бывшим совладельцам Промсвязьбанка (ПСБ) Алексею и Дмитрию Ананьевым, сообщил РБК директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления Минфина Кипра Кириакос Какурис.
РБК 22:00
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 681 тыс. (6736 за сутки).
РБК 02:21
Политика
Баранов оценил вероятность воссоединения регионов Украины с Россией
Некоторые СМИ пишут, что отдельные регионы Украины наполнены идеями о воссоединении с Россией.
Политическая Экспертиза 09:42
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
Кино
«Черепашки-ниндзя» получат новый фильм со злодеем Крэнгом
Кстати, в конце июня стало известно о том, что черепашки-ниндзя получат также анимационный перезапуск, и займутся мутантами Сет Роген, Эван Голдберг и Джеймсон Уивер - продюсеры, которые определенно знают толк в юморе.
Российская газета 12:41
Происшествия
Просившего убежище в Австрии россиянина застрелил его земляк
Вчера, 4 июля, вечером в Австрии застрелили россиянина, который просил политического убежища в Австрии.
Евразия Daily 05:53
Политика
ЦИК утвердил итоги голосования по вопросу поправок в Конституцию
После обработки всех бюллетеней стал известен и итоговый результат: 77,92% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию, что составляет почти 58 миллионов человек, против проголосовали 21,27%, что составляет порядка 16 миллионов человек.
Магнитогорский рабочий 03 июля в 07:31
Авто
Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
У России появился большой полноценный внедорожник собственной разработки, не уступающий по комфорту зарубежным аналогам.
Лезги газет 01:33
Общество
50 тысяч в год каждому: вводится новое пособие от государства
В России хотят ввести новое пособие от государства для определенной категории граждан.
Konkurent.ru 03 июля в 21:00
Происшествия
В Бурятии за сутки выявили 34 новых случая заболевания COVID-19
За сутки в Бурятии обнаружено 34 новых случая заболевания коронавирусом, всего с начала пандемии зарегистрировано 3175 случаев, сообщает пресс-служба правительства.
РИА Новости 22:26
Общество
Россиянам раскрыли правила выбора хорошей колбасы
Правила выбора мясного изделия в беседе с радио Sputnik раскрыла исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина.
Lenta.ru 21:45
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 03 июля в 15:43