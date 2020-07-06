За прошедшие сутки 24 пациента с коронавирусной инфекцией и подтвержденной пневмонией скончались в столице, говорится в сообщении оперштаба по коронавирусу в Москве. Общее число жертв Covid-19 в городе составило 3 953.

В Москве скончались 24 пациента с коронавирусом за сутки

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