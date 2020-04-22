«В Москве скончались 27 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении. Отмечается, что среди умерших - пациенты от 38 до 90 лет. 38-летний пациент страдал хроническим бронхитом.

В Москве скончались 27 пациентов с коронавирусом

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