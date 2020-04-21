Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

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В Москве скончались 28 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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