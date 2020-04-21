Коронавирус
Российская газетаВ Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 28 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
Экономика
Эксперты назвали способы сэкономить на аренде жилья в период самоизоляции
Спрос на рынке аренды квартир во время самоизоляции сильно упал, что позволяет договориться с арендодателем о более выгодных условиях.
РБК 20:00
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ 17:57
Гаджеты
23-дюймовый Apple iMac может быть представлен в конце года
Американская компания Apple готовит крупное обновление для линейки моноблоков iMac. В конце года может состояться анонс 23-дюймового iMac.
Ридус 20:21
Авто
Объявлены цены на рамный внедорожник Haval H5
Стоит отметить, что модель Haval H5 уже третий раз выходит на российский рынок, ранее этот внедорожник продавался у нас под брендами Great Wall и DW.
Тарантас Ньюс 03:29
Происшествия
В России хотят расширить применение оружия полицейскими
Москва, 22 апреля 2020, 14:30 — REGNUM Возможности применения оружия сотрудниками полиции в РФ предложено расширить на «иные действия» подозреваемого, а не только на прикосновение к оружию.
REGNUM 07:30
Киберспорт
Ninjas in Pyjamas представила новый состав по Dota 2
Киберспортивная организация Ninjas in Pyjamas объявила о подписании состава Chicken Fighters по Dota 2. NIP теперь будут представлять Чарли Charlie Арат, Ондрей Supream^ Старха, Йонас SabeRLighT- Волек, Адриан Era Крезиу и Акбар SoNNeikO Бутаев.
Матч ТВ 12:07
Здоровье
Американский чиновник предупредил о вероятности второй волны гриппа
Директор американского Центра по контролю и предупреждению заболеваний maladies (CDC) Роберт Редфорд призвал сограждан приготовиться и сделать вакцинацию против сезонного гриппа.
BFM.ru 15:59
Шоу-бизнес
Рэперша из США назвала русскую кухню худшей в мире варварской едой
Ореанда-Новости 09:17
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года
Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября.
Национальная служба новостей 05:31
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Игры
Ubisoft отложила выход переосмысления Trackmania до 1 июля
Пару месяцев назад Ubisoft анонсировала ремейк классической Trackmania Nations, однако сегодня выход проекта отложили до 1 июля.
Игромания.ру 12:10
Политика
США передадут по 500 аппаратов ИВЛ во Францию и Мексику
США на фоне пандемии коронавируса отправят по 500 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Франции и Мексике, а также поставят это оборудование в Испанию и Италию.
РБК 20:34
Политика
Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты во время вспышки коронавируса.
Коммерсантъ 19:11
Экономика
Амурчан освободили от пени за просрочку оплаты электроэнергии
При возникновении спорных вопросов по текущим условиям оплаты электроэнергии организации и индивидуальные предприниматели могут направлять обращения в отделения филиала ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт» по месту своего нахождения.
АСН24 05:23
Общество
Новосибирский губернатор заявил о подготовке системы электронных пропусков в регионе
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о подготовке к введению системы электронных пропусков в регионе по опыту Москвы.
ТАСС 11:53
Футбол
«Боруссия» намерена предложить Санчо новый контракт
Дортмундская «Боруссия» намерена продлить контракт с английским вингером клуба Джейдоном Санчо.
Евро-футбол.ру 13:18
Наука
Коронавирусную инфекцию связали с масштабным поражением эндотелия
Посмертный анализ методом электронной микроскопии выявил следы вирусных включений в клетках эндотелия (тонкая полупроницаемая мембрана, выстилающая все кровеносные и лимфатические сосуды, а также сердечные полости).
Naked Science 13:07
Происшествия
У трех работников улан-удэнского авиазавода выявили коронавирус
Три случая заражения COVID-19 зарегистрировано среди работников улан-удэнского авиационного завода.
Восток-Телеинформ 08:44
Общество
В 21 регионе России внедрят пропуска с QR-кодами
21 регион России подключится к федеральной платформе цифровых пропусков, сообщает ТАСС со ссылкой на Минкомсвязи.
Газета.Ru 16:18
Здоровье
Клиникам в Москве заплатят только за пациентов с коронавирусом со «скорой»
При других способах госпитализации, оказанная медпомощь оплачиваться не будет, предупреждает фонд Подлинность письма изданию подтвердили в двух московских клиниках, перепрофилированные для лечения пациентов с пневмонией и COVID-19.
Ведомости 19:24
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Общество
В США у кошек выявлены первые случаи заражения коронавирусом
В США волна заражений коронавирусом, судя по всему, добралась до домашних животных. В штате Нью-Йорк у двух кошек выявлен COVID-19.
Вести.Ru 15:51
Общество
Получить пособие по безработице станет проще
Получить пособие по безработице станет проще. Это коснется тех, кто признан безработным после 1 марта.
Эхо Москвы в Кирове 03:17
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 10:23
Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК вчера в 04:13
Общество
Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году
Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb вчера в 07:43
Автоспорт
Фернандо Алонсо хочет заменить Себастьяна Феттеля в «Феррари»
Спорт-Экспресс 07:22
Общество
В ВОЗ уверены, что коронавирус пришел в мир надолго
Во Всемирной организации здравоохранения призвали страны мира оставаться бдительными, так как большинство жителей Земли все еще уязвимы к коронавирусу.
АБН 14:22