В Москве скончались 28 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

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