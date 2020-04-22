Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Москвы по борьбе с инфекцией. Пациентам было от 38 до 90 лет.

В Москве умерли 27 пациентов с коронавирусом

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