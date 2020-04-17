Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

В столице за последние сутки скончались 28 пациентов. Такие цифры привел оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. У всех умерших была пневмония и положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.
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Еще 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Алтайская правдавчера в 22:09

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Интерфаксвчера в 16:38

В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом

РИА Новостивчера в 16:24

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ТАССвчера в 16:22

В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 16:29

В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

Агентство Москвавчера в 16:24

Число жертв коронавируса в Москве превысило 200

RT на русскомвчера в 16:53
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Изображения нового Mitsubishi Outlander показали в сети

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Происшествия

Власти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома

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Общество

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