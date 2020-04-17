В столице за последние сутки скончались 28 пациентов. Такие цифры привел оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. У всех умерших была пневмония и положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

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