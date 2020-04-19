Еще 29 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Еще 29 человек, зараженных коронавирусом, скончались в Москве в понедельник, 20 апреля. Среди умерших — пациенты от 31 года до 94 лет, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.