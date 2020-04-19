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Еще 29 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
Mockva.ru
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Еще 29 человек, зараженных коронавирусом, скончались в Москве в понедельник, 20 апреля. Среди умерших — пациенты от 31 года до 94 лет, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.В источнике
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В Москве за сутки умерли 29 пациентов с коронавирусом

Взгляд.ру 16:55 
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Оперштаб объявил о новых жертвах коронавируса в Москве

Znak.com 16:37
alt

В Москве умерли еще 29 пациентов с коронавирусом

РБК 16:38
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