Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу", - добавили в оперштабе. С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск.

с чего всё началось

За сутки в Москве скончались 29 человек с коронавирусом в возрасте от 31 года до 94 лет, передает ТАСС сообщение оперативного штаба. Число погибших жителей Москвы, заразившихся коронавирусом, достигло 233 человек.

В Москве умерли 29 больных с коронавирусом

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