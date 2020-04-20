Коронавирус
Москва 24В Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 29 пациентов с, у которых был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз пневмония. Среди умерших пациенты от 31 года до 94 лет.
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Ещё 28 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве
Радио Маяк20 апреля в 00:22
Стало известно о смерти 28 пациентов с COVID-19 в московских больницах
Политика Сегодня20 апреля в 07:23
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено вчера в 23:48, Ашберн
Общество
Эксперт посоветовала людям сменить стратегию выживания
Эксперт уточнила, что уже существуют машины, которые будут "сгрызать" дно на глубине 4-5 километров и потом передавать добытое по трубе на корабль.
РИА Новости вчера в 22:06
Технологии
Mail.ru Group начала продажи умной колонки
Sostav.ru вчера в 01:55
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала учебного года
Формат обучения будет выбран в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом, отметил Фальков.
Ньюс-НН вчера в 14:43
Политика
Половина граждан Италии поддерживает выход из ЕС и зоны евро
Рим, 22 апреля 2020, 12:07 — REGNUM Доля граждан Италии, поддерживающих выход из зоны евро, выросла до 47,3% и практически сравнялась с долей граждан, выступающих против (47,8%), передает Termometro Politico в среду, 22 апреля, со ссылкой на данные собственного опроса.
REGNUM вчера в 05:07
Общество
В Самарской области за сутки коронавирус выявили у еще 12 человек
Как сообщает региональный оперативный штаб, по данным на среду, 22 апреля, в области выявили еще 12 новых случаев заболевания коронавирусом.
Самарская газета вчера в 04:05
Авто
Выпуск легковых машин в России в I квартале снизился на 15,8%
Выпуск легковых автомобилей в России в первом квартале 2020 года снизился на 15,8% в годовом выражении и составил 323 тысячи машин, следует из сообщения Росстата.
ПРАЙМ вчера в 09:07
Общество
Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции
Клиенты ВТБ в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр банка о мошеннических действиях: резкий рост числа таких звонков зафиксирован на второй нерабочей неделе (с 6 по 12 апреля) — почти в два с половиной раза по сравнению со средними значениями в марте.
РБК вчера в 17:01
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество
Кабмин разрешил не проводить поверку бытовых счётчиков до 2021 года
«Все бытовые приборы учёта могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг — без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истёкшим сроком поверки», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 01:58
Культура
Возле РКБ в Уфе появилось граффити на тему коронавируса
Аргументы и Факты - Уфа 20 апреля в 00:29
Общество
В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США.
Lenta.ru вчера в 14:34
Политика
МИД Украины решил запустить кампанию по исправлению «Википедии»
Министерство иностранных дел Украины планирует запустить кампанию, направленную на «противодействие» дезинформации о стране на разных языках в «Википедии».
ФАН вчера в 20:23
Шоу-бизнес
Седокова рассказала о трудностях группового секса
Популярная украинская и российская поп-исполнительница Анна Седокова рассказала о том, что у нее был секс втроем.
НТВ вчера в 11:31
Политика
В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции
Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском вчера в 06:42
Гаджеты
Европейская версия Redmi Note 9 Pro будет лучше индийской
По информации XBT, международная версия Redmi Note 9 Pro получит сходство с более дорогой моделью Redmi Note 9 Pro Max с маркировкой M2003J6B2G.
RuNews24.ru вчера в 23:43
Авто
Первые Aurus передадут клиентам в марте 2021 года
SpeedMe вчера в 23:44
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 10:23
Энергетика
СМИ узнали о проверке США возможной утечки данных о переговорах ОПЕК+
Собеседники агентства на условиях анонимности заявили, что речь идет о возможной утечке данных о подготовленном Россией проекте стратегии взаимодействия с другими членами ОПЕК+.
РБК вчера в 23:33
Культура
«Зулейха открывает глаза» возглавил рейтинг сериалов телесезона
Первые пять серий фильма со значительным отрывом возглавили рейтинг праймовых сериалов завершающегося сезона, сообщает пресс-служба телеканала «Россия» со ссылкой на данные Mediascope.
Kazanfirst.ru вчера в 02:47
Армия и оружие
В Чечню ввели федеральные войска
Русская Планета 21 апреля в 03:10
Происшествия
192 – в Хабаровском крае двое больных COVID-19 поправились
По состоянию на 12.00 21 апреля в Хабаровском крае на лечении находятся 192 человека с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на данные минздрава региона.
Хабаровский край сегодня 20 апреля в 22:50
Общество
Евгений Куйвашев назвал условия для отмены режима самоизоляции
Евгений Куйвашев рассказал, при каких условиях в Свердловской области отменят режим самоизоляции.
КП - Екатеринбург вчера в 09:21
Кино
«Мир Дикого Запада» продлили на четвертый сезон
Сериал "Мир Дикого Запада" официально продлен на четвертый сезон. Об этом телеканал HBO объявил 22 апреля 2020 года.
ИА InterMedia вчера в 14:29
Космос
Роскосмос попросил в 2,5 раза больше денег на создание «Ангары»
РИА Новости вчера в 20:05
Политика
Украинская сторона в ТКГ в очередной раз категорически отвергла возможность закрепления особого статуса республик Донбасса в конституции
«Украинская сторона в очередной раз категорически отрицала возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в конституции Украины», — сообщает пресс-служба офиса президента Украины.
Новостной фронт вчера в 16:00
Общество
В США выявлены первые случаи коронавируса у домашних животных
В США зарегистрирован первый в стране случай заражения коронавирусом домашних животных.
Российская газета вчера в 15:13
Транспорт
РЖД изменили правила покупки билетов
Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail, сообщили в холдинге.
РИА Новости вчера в 17:05
Киберспорт
Игра World of Tanks отмечает свой 10-летний юбилей
Одно из самых популярных игровых приложений World of Tanks отмечает завтра, 22 апреля, свой юбилей.
Актуальные Новости 21 апреля в 11:59
Происшествия
В Новосибирске МВД проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции
В Новосибирске полиция начала служебную проверку после публикации аудиозаписей, на которых, предположительно, сотрудница местного главка требует выполнять план по протоколам на нарушителей самоизоляции.
РБК вчера в 09:37
Общество
Владелец S7: международное авиасообщение возобновится через год
Восстановления международного авиасообщения не стоит ждать раньше апреля следующего года.
Pravda.Ru вчера в 21:23