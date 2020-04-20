В Москве скончались 29 пациентов с, у которых был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз пневмония. Среди умерших пациенты от 31 года до 94 лет.

В Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом

Общество Эксперт посоветовала людям сменить стратегию выживания Эксперт уточнила, что уже существуют машины, которые будут "сгрызать" дно на глубине 4-5 километров и потом передавать добытое по трубе на корабль.

Политика Половина граждан Италии поддерживает выход из ЕС и зоны евро Рим, 22 апреля 2020, 12:07 — REGNUM Доля граждан Италии, поддерживающих выход из зоны евро, выросла до 47,3% и практически сравнялась с долей граждан, выступающих против (47,8%), передает Termometro Politico в среду, 22 апреля, со ссылкой на данные собственного опроса. 3

Авто Выпуск легковых машин в России в I квартале снизился на 15,8% Выпуск легковых автомобилей в России в первом квартале 2020 года снизился на 15,8% в годовом выражении и составил 323 тысячи машин, следует из сообщения Росстата. 1

Общество Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции Клиенты ВТБ в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр банка о мошеннических действиях: резкий рост числа таких звонков зафиксирован на второй нерабочей неделе (с 6 по 12 апреля) — почти в два с половиной раза по сравнению со средними значениями в марте. 14

Общество В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи. 3,1K

Общество Кабмин разрешил не проводить поверку бытовых счётчиков до 2021 года «Все бытовые приборы учёта могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг — без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истёкшим сроком поверки», — говорится в сообщении. 263

Общество В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США. 543

Шоу-бизнес Седокова рассказала о трудностях группового секса Популярная украинская и российская поп-исполнительница Анна Седокова рассказала о том, что у нее был секс втроем. 8

Гаджеты Европейская версия Redmi Note 9 Pro будет лучше индийской По информации XBT, международная версия Redmi Note 9 Pro получит сходство с более дорогой моделью Redmi Note 9 Pro Max с маркировкой M2003J6B2G. 3

Происшествия СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства. 322

Энергетика СМИ узнали о проверке США возможной утечки данных о переговорах ОПЕК+ Собеседники агентства на условиях анонимности заявили, что речь идет о возможной утечке данных о подготовленном Россией проекте стратегии взаимодействия с другими членами ОПЕК+.

Культура «Зулейха открывает глаза» возглавил рейтинг сериалов телесезона Первые пять серий фильма со значительным отрывом возглавили рейтинг праймовых сериалов завершающегося сезона, сообщает пресс-служба телеканала «Россия» со ссылкой на данные Mediascope. 454

Происшествия 192 – в Хабаровском крае двое больных COVID-19 поправились По состоянию на 12.00 21 апреля в Хабаровском крае на лечении находятся 192 человека с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на данные минздрава региона.

Транспорт РЖД изменили правила покупки билетов Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail, сообщили в холдинге. 6

Происшествия В Новосибирске МВД проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции В Новосибирске полиция начала служебную проверку после публикации аудиозаписей, на которых, предположительно, сотрудница местного главка требует выполнять план по протоколам на нарушителей самоизоляции. 105