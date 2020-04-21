В Москве скончались 29 пациентов с, у которых был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз пневмония. Среди умерших пациенты от 31 года до 94 лет.

В Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом

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