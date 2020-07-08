В столице, как сообщает оперативный штаб по контролю и монитоингу за ситуацией с коронавирусом, скончались 29 пациентов.

В Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом

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