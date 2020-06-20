Коронавирус

Агентство МоскваАгентство МоскваШтаб: В Москве скончались 32 пациента с коронавирусом

«В Москве скончались 32 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.
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Еще 32 пациента с кронавирусом умерли в Москве

Вечерняя Москва16:56

В Москве за сутки скончались 32 пациента с коронавирусом

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В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом

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В Москве за сутки скончались 32 пациента с коронавирусом

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В Москве за сутки умерли 32 пациента с коронавирусом

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В Москве умерли еще 32 пациента с коронавирусом

ТАСС16:39

Штаб: В Москве скончались 32 пациента с коронавирусом

Агентство Москва16:37
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Происшествия

Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором

РИА Новости 11:59
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Политика

Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью

ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru 06:53
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Кино

В сети появились первые кадры 3D-мультфильма студии Хаяо Миядзаки

Японский телеканал NKH опубликовал кадры полнометражного аниме, который станет первым подобным проектом для студии Хаяо Миядзаки Ghibli.
RuNews24.ru вчера в 08:22
Армия и оружие

Названо наиболее вероятное направление удара США по России

РИА Новости 07:51
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Происшествия

Происшествие в Рединге не связано в Black Lives Matter

Нападение с ножом, которое произошло в парке британского Рединга, не было связано с митингом движения Black Lives Matter.
RT на русском 20:07
Политика

В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»

По словам Ламбсдорфа реализацию проекта «Северный поток – 2», который связывает Россию и Германию двумя нитками газопровода, проходящими по дну Балтийского моря, необходимо отменить, так как политик Москвы по отношению к ФРГ и к Евросоюзу «недружелюбна».
Политика Сегодня 03:10
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Политика

В МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне

В МИД Британии прокомментировали статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
Evo-rus.com 14:13
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Армия и оружие

В США предложили поставить «Джавелины» на украинские катера

Утро.ru вчера в 08:08
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Здоровье

Плановую медпомощь начнут возобновлять в Алтайском крае

С понедельника, 22 июня, в Алтайском крае начинают поэтапное возобновление плановой медицинской помощи.
Аргументы и Факты - Алтай вчера в 23:00
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Здоровье

53 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Темп прироста за сутки составил 4,3%. Всего в регионе выявлено 1283 случая новой коронавирусной инфекции.
Телепорт 02:38
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Происшествия

Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»

Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:59
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Футбол

«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»

"Спорт-Экспресс" утверждает, что бело-голубые договариваются о переносе матча с "быками".
Газета.Ru 16:05
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Происшествия

В протестной зоне Сиэтла произошла перестрелка, есть погибшие

Сиэтл, США, 21 июня 2020, 01:47 — REGNUM Стрельба произошла в американском Сиэтле (штат Вашингтон) в зоне, которую заняли протестующие, сообщает пресс-служба местной полиции.
REGNUM 18:47
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Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
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Авто

В мае продажи Volkswagen в России снизились на 58%

Компания Volkswagen в мае реализовала в России 3621 автомобиль – на 58% меньше, чем годом ранее.
Автоновости дня 04:01
Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК вчера в 10:38
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Происшествия

В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика

Коммерсантъ 18 июня в 08:56
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Культура

Федор Добронравов ушел из Театра сатиры

ТАСС 11:55
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Экономика

Названы наиболее пострадавшие от сокращений зарплат профессии

Названы профессии, которые сильнее всего пострадали от сокращений зарплат.
Газета.Ru 19:31
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Спорт

FIFA 21 выйдет 9 октября, цена FIFA в России – 3499 рублей

FIFA 21 выйдет 9 октября для PC, PS4 и Xbox One. В Steam появилась страница игры. Стандартное издание FIFA 21 стоит 3499 рублей на PC.
Cyber.sports.ru 18 июня в 19:14
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Футбол

Жерар Пике: «Если „Реал“ потеряет очки, это станет сюрпризом»

«Барселона» сохраняет лидерство с 65 очками, однако «Реал» отстает от первого места лишь на три очка, имея игру в запасе.
Матч ТВ 01:59
Общество

Расшифрован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса

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Общество

Вильфанд рассказал про «энергетически насыщенное» солнцестояние

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о солнцестоянии, которое ожидается 21 июня.
РЕН ТВ 19:57
Политика

В Белоруссии задержали 270 участников предвыборных пикетов

Около 270 участников предвыборных пикетов в Белоруссии задержаны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД.
Lenta.ru 19:16
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Происшествия

Представители Ефремова отказались от идеи заплатить семье Захарова

Peterburg2.ru 07:37
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Футбол

«Наполи» победил «Ювентус» в финале Кубка Италии

Футболисты "Наполи" стали обладателями Кубка Италии, победив в финале соперников из "Ювентуса".
Интерфакс-Спорт 17 июня в 17:12
Кино

В Сети появился тизер режиссерской версии «Лиги справедливости»

Опубликован тизер режиссерской версии боевика «Лига Справедливости», которую Зак Снайдер готовит для сервиса HBO Max.
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Наука

Употребление кофе может снизить риск аритмии

В рамках исследования, в котором принимала участие также Юн-Чон-Ким, доктор медицинских наук из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, специалисты установили, что снижению рисков развития аритмии способствует каждодневное употребление кофе.
Evo-rus.com 11:58
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Наука

Возможно, ученые обнаружили кандидата на темную материю

Проект по изучению темной материи XENON1T пытается обнаружить следы воздействия слабо взаимодействующих массивных частиц (WIMP) на обычную материю.
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Происшествия

Четверым задержанным из-за беспорядков в Дижоне предъявили обвинения

Прокурор французского Дижона Эрик Матэ уведомил, что четверым задержанным после беспорядков в городе были предъявлены обвинения.
Газета.Ru 16:20
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