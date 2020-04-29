Коронавирус
Российская газетаВ Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает штаб по мониторингу и контролю за короновирусной инфекцией. У всех была пневмония и положительный результат тестов COVID-19.
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Политика
Песков призвал к беспощадной борьбе с фейками
"Правоприменительная практика должна быть безупречная, беспощадная и жесткая", - заявил Песков в интервью RTVI.
Российская газета 20:20
Шоу-бизнес
Влад Лисовец опубликовал редкие фото молодой Жанны Фриске
На фотографиях Влад Лисовец запечатлён рядом со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, а в первую очередь - рядом с ныне покойной Жанной Фриске.
Bimru.ru 11:02
Происшествия
Число погибших на пожаре в Южной Корее возросло до 38 человек
Российская газета 08:40
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассмешила поклонников «стриптизом»
Певица рассмешила фанатов новым видео с импровизированным "стриптизом".
Дни24 06:11
Космос
На обратной стороне Луны обнаружены загадочные структуры
Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил загадочные структуры на обратной сторон Луны, о чем исследователь сообщил на своем официальном сайте.
Актуальные Новости 08:06
Общество
В Екатеринбурге ликвидированы боевики, готовившие теракты
Трое боевиков, готовивших теракты, ликвидированы в Екатеринбурге, сообщили в четверг "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Интерфакс 19:44
Общество
Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом
Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19. По его словам, он заболел неделю назад.
РБК 13:42
Политика
Армия Хафтара объявила о приостановке боевых действий
Триполи, 30 апреля 2020, 00:28 — REGNUM Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара прекращает ведение боевых действий в Ливии, заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, передает телеканал Al Hadath.
REGNUM 17:28
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
Политика
Песков надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Отвечая на вопрос, выходит ли распространение инфекции в России на плато, представитель Кремля заметил, что "это то, чего бы все хотели".
ТАСС 19:49
Общество
Власти США заказали еще 100 тысяч мешков для трупов — WSJ
Вашингтон, 30 апреля 2020, 03:18 — REGNUM Дополнительный заказ на общую сумму $5,1 млн для закупки еще 100 тысяч мешков для трупов на случай ухудшения ситуации с пандемией в США сделали американские власти, 29 апреля сообщает издание The Wall Street Journal.
REGNUM 20:18
Общество
Корпорацию развития Дальнего Востока возглавил Дмитрий Тетенькин
На должность генерального директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (АО «КРДВ») назначен советник главы Минвостокразвития Дмитрий Тетенькин, 29 апреля сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
ИА Красная Весна 09:20
Политика
Зеленский подписал закон о запуске рынка земли на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
РИА Новости вчера в 08:28
Происшествия
Песков объяснил невыплату надбавки медсестре в Коммунарке
Ранее в некоторых СМИ было растиражировано видеообращение женщины, которая сообщила, что работала на трех ставках в больнице в Коммунарке, но после увольнения ей выплатили зарплату только по одной ставке, оставив без обещанных президентом надбавок за работу с заболевшими коронавирусом.
РИА Новости 20:18
Общество
Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков
Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:47
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Политика
Песков назвал санкции против России «бандитскими рестрикциями»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал санкции Запада в отношении Росии "бандитскими рестрикциями".
РИА Новости 20:26
Экономика
ЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья
За месяц режима самоизоляции средние цены на вторичное жилье в городах России снизились на 3%, до 71,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом с начала года стоимость вторички упала на 1,7%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН, специалисты которого проанализировали цены на вторичные квартиры в 129 российских городах с населением от 100 тыс. человек.
РБК 27 апреля в 08:29
Армия и оружие
Россия продемонстрировала свою военную мощь Японии
В материале сказано, что маневры японских и американских военных вблизи российских границ не остались незамеченными в Москве.
ГЛАС.RU 03:02
Общество
Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов попал в больницу
Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов госпитализирован с острым приступом панкреатита, в связи с этим переносится онлайн-концерт, запланированный на 29 апреля, сказано на официальном сайте группы.
РИА Новости 12:23
Футбол
Мбаппе назван лучшим молодым футболистом мира по версии ESPN
ESPN составил рейтинг из лучших молодых футболистов мира в возрасте до 21 года.
Metaratings 10:22
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Деловое.ТВ 13:55
Здоровье
Советник властей Италии назвал способ избежать второй волны коронавируса
«Чтобы избежать масштабной второй волны, правительству потребуется постоянно напоминать людям о важности соблюдения социальной дистанции», — уточнил он.
РБК 20:00
Политика
Экономике РФ далеко до самодостаточности, но проделан огромный путь - Песков
Российской экономике до самодостаточности еще далеко, но проделан огромный путь в этом направлении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ПРАЙМ 20:37
Политика
Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса
Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета 19:25
Происшествия
В Подмосковье задержали полицейских по подозрению в сбыте наркотиков
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области, 27 апреля у задержанного в Щелкове сотрудника полиции при личном досмотре изъяли мобильный телефон с фотографиями тайников-закладок с наркотиками.
ТАСС 11:40
Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафе за езду на машине без пропуска
Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штраф до 5000 руб. за езду на машине без специального пропуска во время режима самоизоляции.
Ведомости вчера в 16:58
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18