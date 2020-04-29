В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает штаб по мониторингу и контролю за короновирусной инфекцией. У всех была пневмония и положительный результат тестов COVID-19.

Политика Песков призвал к беспощадной борьбе с фейками "Правоприменительная практика должна быть безупречная, беспощадная и жесткая", - заявил Песков в интервью RTVI.

Шоу-бизнес Влад Лисовец опубликовал редкие фото молодой Жанны Фриске На фотографиях Влад Лисовец запечатлён рядом со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, а в первую очередь - рядом с ныне покойной Жанной Фриске.

Космос На обратной стороне Луны обнаружены загадочные структуры Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил загадочные структуры на обратной сторон Луны, о чем исследователь сообщил на своем официальном сайте.

Общество В Екатеринбурге ликвидированы боевики, готовившие теракты Трое боевиков, готовивших теракты, ликвидированы в Екатеринбурге, сообщили в четверг "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК). 155

Общество Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19. По его словам, он заболел неделю назад. 105

Политика Армия Хафтара объявила о приостановке боевых действий Триполи, 30 апреля 2020, 00:28 — REGNUM Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара прекращает ведение боевых действий в Ливии, заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, передает телеканал Al Hadath.

Общество Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа. 1K

Общество Власти США заказали еще 100 тысяч мешков для трупов — WSJ Вашингтон, 30 апреля 2020, 03:18 — REGNUM Дополнительный заказ на общую сумму $5,1 млн для закупки еще 100 тысяч мешков для трупов на случай ухудшения ситуации с пандемией в США сделали американские власти, 29 апреля сообщает издание The Wall Street Journal. 4

Общество Корпорацию развития Дальнего Востока возглавил Дмитрий Тетенькин На должность генерального директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (АО «КРДВ») назначен советник главы Минвостокразвития Дмитрий Тетенькин, 29 апреля сообщает пресс-служба Минвостокразвития. 1

Происшествия Песков объяснил невыплату надбавки медсестре в Коммунарке Ранее в некоторых СМИ было растиражировано видеообращение женщины, которая сообщила, что работала на трех ставках в больнице в Коммунарке, но после увольнения ей выплатили зарплату только по одной ставке, оставив без обещанных президентом надбавок за работу с заболевшими коронавирусом.

Общество Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 926

Общество «Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом. 87

Политика Песков назвал санкции против России «бандитскими рестрикциями» Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал санкции Запада в отношении Росии "бандитскими рестрикциями".

Экономика ЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья За месяц режима самоизоляции средние цены на вторичное жилье в городах России снизились на 3%, до 71,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом с начала года стоимость вторички упала на 1,7%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН, специалисты которого проанализировали цены на вторичные квартиры в 129 российских городах с населением от 100 тыс. человек. 39

Армия и оружие Россия продемонстрировала свою военную мощь Японии В материале сказано, что маневры японских и американских военных вблизи российских границ не остались незамеченными в Москве. 19

Общество Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов попал в больницу Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов госпитализирован с острым приступом панкреатита, в связи с этим переносится онлайн-концерт, запланированный на 29 апреля, сказано на официальном сайте группы. 7

Футбол Мбаппе назван лучшим молодым футболистом мира по версии ESPN ESPN составил рейтинг из лучших молодых футболистов мира в возрасте до 21 года.

Здоровье Советник властей Италии назвал способ избежать второй волны коронавируса «Чтобы избежать масштабной второй волны, правительству потребуется постоянно напоминать людям о важности соблюдения социальной дистанции», — уточнил он.

Политика Экономике РФ далеко до самодостаточности, но проделан огромный путь - Песков Российской экономике до самодостаточности еще далеко, но проделан огромный путь в этом направлении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI. 25