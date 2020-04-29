В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает штаб по мониторингу и контролю за короновирусной инфекцией. У всех была пневмония и положительный результат тестов COVID-19.

В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом

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