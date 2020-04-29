Коронавирус
Российская газетаВ Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает штаб по мониторингу и контролю за короновирусной инфекцией. У всех была пневмония и положительный результат тестов COVID-19.
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Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ 13:13
Общество
Роспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники
Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников.
МР7.ру 05:34
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новое поколение Lada Granta
«АвтоВАЗ» построит новую LADA Granta на французской платформе Global Access (B0) от LADA Largus и Renault Logan.
Автоновости дня 02:57
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18
Музыка
Клип Skibidi стал самым просматриваемым российским видео на YouTube
Мойка78 27 апреля в 08:32
Общество
Правительство увеличило срок вахты до полугода из-за коронавируса
Глава правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил временные правила работы вахтовым методом, которые будут действовать до конца года.
РБК 08:25
Экономика
Переводы по номеру телефона стали бесплатными
Переводы по номеру телефона со счета в одном банке на счет в другом становятся фактически бесплатными.
Российская газета 12:03
Общество
Путин подписал указ о продлении ограничений по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:31
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru 21:24
Общество
В Екатеринбурге уничтожили троих террористов
Екатеринбург, 30 апреля 2020, 05:13 — REGNUM В Чкаловском районе Екатеринбурга уничтожены три террориста.
REGNUM 22:13
Спорт
Медведев дважды обыграл Дзюбу в FIFA 20
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу в FIFA 20, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 14:50
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости вчера в 11:42
Общество
В Тульской области вводят цифровые пропуска
В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
RT на русском вчера в 12:11
Футбол
Тер Штеген просит у «Барселоны» зарплату в 18 миллионов евро
27-летний немец хочет получать по новому контракту 18 миллионов евро в год с учетом налогов.
Матч ТВ 11:11
Футбол
Вратаря «Крыльев Советов» накажут за интервью с критикой властей
Волга Ньюс вчера в 01:39
Происшествия
В Подмосковье задержали полицейских по подозрению в сбыте наркотиков
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области, 27 апреля у задержанного в Щелкове сотрудника полиции при личном досмотре изъяли мобильный телефон с фотографиями тайников-закладок с наркотиками.
ТАСС 11:40
Наука
Фундаментальная физическая константа может быть непостоянной
МедиаПоток 09:15
Общество
В Китае за сутки выявлено три случая заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Китае выявлено три новых случая заражения коронавирусом.
Росбалт 26 апреля в 22:20
Армия и оружие
Птица врезалась в американскую противотанковую ракету в полете
На военном полигоне в Польше экипаж американской боевой машины пехоты M2A2 Bradley запустил противотанковую ракету, в которую врезалась птица.
Lenta.ru 12:55
Политика
Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса
Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета 19:25
Общество
Власти США заказали еще 100 тыс. похоронных мешков
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) США оформило заказ на 100 тыс. похоронных мешков на случай продолжения пандемии коронавируса нового типа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на базу данных госзакупок Соединенных Штатов.
Взгляд.ру 19:13
Происшествия
В Бурятии выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 29 апреля 2020, 06:09 — REGNUM В Бурятии за последние сутки выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 23:09
Музыка
Победителя «Маски» Анатолия Цоя обвинили в плагиате
Победителя шоу телеканала НТВ «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате.
Культуромания 02:32
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости 15:15
Шоу-бизнес
Глюкоза снялась в прозрачном плаще
Формально, на певице присутствует одежда - она позирует в плаще, вот только этот плащ полностью прозрачен.
Bimru.ru 11:38
Здоровье
Предсказано время завершения эпидемии коронавируса в Саратовской области
На брифинге 29 апреля заведующий кафедрой инфекционных болезней медицинского университета Андрей Шульдяков озвучил прогноз по эпидемии COVID-19 на территории Саратовской области.
Вольск.ру 10:27
Армия и оружие
Армейских генералов лишат каракулевых шапок
Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком.
Коммерсантъ 09:08
Общество
Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области
Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
РИА Новости 15:43