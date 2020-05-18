Коронавирус

Агентство МоскваАгентство МоскваШтаб: В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.
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В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом

Москва 2415:32

Ещё 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Эхо Москвы15:34

Штаб: В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом

Агентство Москва15:33

В Москве скончались 75 пациентов с подтвержденным Covid-19

Московская перспектива18:30

В Москве скончался ещё 71 пациент с коронавирусом

RT на русскомвчера в 17:57

За сутки в Москве умер 71 пациент с COVID-19

Вести.Ru16 мая в 17:04

В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом за сутки

ФАН16 мая в 17:02
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 19:35, Ашберн
Общество

Собянин ответил на вопрос об открытии парикмахерских в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин оценил возможность скорого открытия салонов красоты в Москве.
РИА Новости 14:20
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Создание суперкомпьютера произведено эксклюзивно, а заказчиком разработки стала некоммерческая исследовательская организация OpenAI, основали которую руководитель SpaceX Илон Маск и экс-глава венчурного фонда Y Combinato Сэм Альтман.
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Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

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Общество

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В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
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Политика

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Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией

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Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
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Роналду впервые провел тренировку с «Ювентусом» после карантина

На сегодняшнем занятии впервые присутствовал форвард Криштиану Роналду. 5 мая португалец вернулся в Турин.
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Номинальный ВВП России в нерабочем апреле упал на 28%

Номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих, а не сопоставимых ценах) в нерабочем апреле составил 6,3 триллиона рублей — на 28% меньше, чем в апреле 2019 года.
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Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»

Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском 10:12
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Общество

Совфед предложил повысить возраст продажи алкоголя

Совет Федерации планирует рекомендовать правительству повышение возраста продажи алкоголя с 18 лет до 21 года, сообщают РИА Новости.
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Семьи с детьми за три месяца пандемии получат до 112 тысяч рублей

Семьи получат пособия сразу за шесть месяцев, в среднем 33 тыс. на ребенка, – сказал министр.
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Кино

На канале «Россия 1» прошла премьера сериала «Разбитое зеркало»

На канале «Россия 1» 18 мая состоялась премьера остросюжетного сериала «Разбитое зеркало».
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3 представителя «Уотфорда» заразились коронавирусом

По информации The Athletic, в «Уотфорде» было зафиксировано 3 позитивных теста.
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Российские нефтегазовые проекты оказались под угрозой

Пандемия коронавируса привела к срыву технического обслуживания нефтегазовых проектов от Дальнего Востока России до Канады, это создает серьезные проблемы для всей отрасли и ставит по угрозу поставки сырья.
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СК возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гумпомощи

На сайте СК РФ появилось сообщение о возбуждении уголовное дела по факту распространения ложной информации о продаже в Москве масок.
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Общество

В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса

Туристы обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе пирамиду, которая примерно в четыре раза превышает египетскую пирамиду Хеопса, сообщил РИА Новости руководитель клуба экспедиций, организующего туры по Приполярному Уралу, Евгений Свитов.
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Общество

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Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
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Авторы статьи, опубликованной в журнале Royal Society Open Science, указывают на целый ряд хищных рыб, которые появились в раннем палеогене, и предполагают, что современные анчоусы могли произойти от хищников.
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Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
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Происшествия

В Подмосковье вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку

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Политика

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Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля.
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Общество

В лесу на Урале обнаружили больше полусотни новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
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Татарстан возглавил топ-10 регионов по снижению цен на землю для ИЖС

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«Зенит» предложил Кокорину новый контракт

Сообщается, что петербургский клуб предложил 29-летнему игроку, выступающему на правах аренды в "Сочи", продлить контракт.
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В Минпромторге заявили о снижении цен на маски

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Путин назвал недостаточным число выданных льготных кредитов

Президент России Владимир Путин назвал недостаточным число выданных льготных кредитов, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 12:05
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