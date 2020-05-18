«В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.

Здоровье Мясников объяснил, когда вызывать скорую при проблемах с сердцем Известный телеведущий и главврач ГКБ № 71 г. Москвы в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, когда при проблемах с сердцем следует незамедлительно звонить в скорую помощь. 61

Технологии Microsoft объявила о создании суперкомпьютера для компании Илона Маска Создание суперкомпьютера произведено эксклюзивно, а заказчиком разработки стала некоммерческая исследовательская организация OpenAI, основали которую руководитель SpaceX Илон Маск и экс-глава венчурного фонда Y Combinato Сэм Альтман. 4

Общество Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ. 1,1K

Общество Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника. 725

Футбол Роналду впервые провел тренировку с «Ювентусом» после карантина На сегодняшнем занятии впервые присутствовал форвард Криштиану Роналду. 5 мая португалец вернулся в Турин.

Шоу-бизнес Адриана Лима соблазнила поклонников Модель проводит время в самоизоляции, но не забывает радовать своих поклонников.

Экономика Номинальный ВВП России в нерабочем апреле упал на 28% Номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих, а не сопоставимых ценах) в нерабочем апреле составил 6,3 триллиона рублей — на 28% меньше, чем в апреле 2019 года. 240

Общество Совфед предложил повысить возраст продажи алкоголя Совет Федерации планирует рекомендовать правительству повышение возраста продажи алкоголя с 18 лет до 21 года, сообщают РИА Новости. 292

Футбол 3 представителя «Уотфорда» заразились коронавирусом По информации The Athletic, в «Уотфорде» было зафиксировано 3 позитивных теста.

Энергетика Российские нефтегазовые проекты оказались под угрозой Пандемия коронавируса привела к срыву технического обслуживания нефтегазовых проектов от Дальнего Востока России до Канады, это создает серьезные проблемы для всей отрасли и ставит по угрозу поставки сырья.

Общество В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса Туристы обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе пирамиду, которая примерно в четыре раза превышает египетскую пирамиду Хеопса, сообщил РИА Новости руководитель клуба экспедиций, организующего туры по Приполярному Уралу, Евгений Свитов. 184

Общество Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации. 1K

Наука Эоценовые анчоусы оказались крупными саблезубыми хищниками Авторы статьи, опубликованной в журнале Royal Society Open Science, указывают на целый ряд хищных рыб, которые появились в раннем палеогене, и предполагают, что современные анчоусы могли произойти от хищников.

Общество Объяснена низкая смертность от коронавируса в России Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24". 501

Политика На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. 225

Политика Путин вернул Мишустину обязанности премьера Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля. 1,2K

Экономика Татарстан возглавил топ-10 регионов по снижению цен на землю для ИЖС Татарстан попал на первое место в топ-10 регионов России по динамике снижения цен на землю для ИЖС.

Футбол «Зенит» предложил Кокорину новый контракт Сообщается, что петербургский клуб предложил 29-летнему игроку, выступающему на правах аренды в "Сочи", продлить контракт. 1