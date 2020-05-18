Коронавирус
Агентство МоскваШтаб: В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.
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Общество
Собянин ответил на вопрос об открытии парикмахерских в Москве
Мэр столицы Сергей Собянин оценил возможность скорого открытия салонов красоты в Москве.
РИА Новости 14:20
Здоровье
Мясников объяснил, когда вызывать скорую при проблемах с сердцем
Известный телеведущий и главврач ГКБ № 71 г. Москвы в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, когда при проблемах с сердцем следует незамедлительно звонить в скорую помощь.
Твой Континент 05:38
Технологии
Microsoft объявила о создании суперкомпьютера для компании Илона Маска
Создание суперкомпьютера произведено эксклюзивно, а заказчиком разработки стала некоммерческая исследовательская организация OpenAI, основали которую руководитель SpaceX Илон Маск и экс-глава венчурного фонда Y Combinato Сэм Альтман.
RuNews24.ru 15:07
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
Политика
Посольство заявило о подлоге Bloomberg данных о койко-местах в России
Российское посольство в США потребовало от американского издания Bloomberg опровергнуть опубликованные недостоверные данные о количестве больничных коек в России.
RT на русском 19:06
Религия
Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
Краснодарские известия 02:00
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
Футбол
Роналду впервые провел тренировку с «Ювентусом» после карантина
На сегодняшнем занятии впервые присутствовал форвард Криштиану Роналду. 5 мая португалец вернулся в Турин.
Sports.ru 13:40
Шоу-бизнес
Адриана Лима соблазнила поклонников
Модель проводит время в самоизоляции, но не забывает радовать своих поклонников.
Рамблер 06:07
Экономика
Номинальный ВВП России в нерабочем апреле упал на 28%
Номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих, а не сопоставимых ценах) в нерабочем апреле составил 6,3 триллиона рублей — на 28% меньше, чем в апреле 2019 года.
Дождь 02:53
Политика
Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском 10:12
Общество
Совфед предложил повысить возраст продажи алкоголя
Совет Федерации планирует рекомендовать правительству повышение возраста продажи алкоголя с 18 лет до 21 года, сообщают РИА Новости.
Мой Брянск 06:26
Общество
Семьи с детьми за три месяца пандемии получат до 112 тысяч рублей
Семьи получат пособия сразу за шесть месяцев, в среднем 33 тыс. на ребенка, – сказал министр.
Солидарность 08:39
Кино
На канале «Россия 1» прошла премьера сериала «Разбитое зеркало»
На канале «Россия 1» 18 мая состоялась премьера остросюжетного сериала «Разбитое зеркало».
Киноафиша России 07:44
Футбол
3 представителя «Уотфорда» заразились коронавирусом
По информации The Athletic, в «Уотфорде» было зафиксировано 3 позитивных теста.
Спорт-Экспресс 18:56
Энергетика
Российские нефтегазовые проекты оказались под угрозой
Пандемия коронавируса привела к срыву технического обслуживания нефтегазовых проектов от Дальнего Востока России до Канады, это создает серьезные проблемы для всей отрасли и ставит по угрозу поставки сырья.
Lenta.ru 17:50
Общество
СК возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гумпомощи
На сайте СК РФ появилось сообщение о возбуждении уголовное дела по факту распространения ложной информации о продаже в Москве масок.
Московский Комсомолец 14:33
Общество
В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса
Туристы обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе пирамиду, которая примерно в четыре раза превышает египетскую пирамиду Хеопса, сообщил РИА Новости руководитель клуба экспедиций, организующего туры по Приполярному Уралу, Евгений Свитов.
РИА Новости 11:43
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Наука
Эоценовые анчоусы оказались крупными саблезубыми хищниками
Авторы статьи, опубликованной в журнале Royal Society Open Science, указывают на целый ряд хищных рыб, которые появились в раннем палеогене, и предполагают, что современные анчоусы могли произойти от хищников.
N+1 07:23
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
Происшествия
В Подмосковье вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку
RT на русском 14:54
Политика
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости 08:15
Политика
Путин вернул Мишустину обязанности премьера
Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля.
Ведомости 05:18
Общество
В лесу на Урале обнаружили больше полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Экономика
Татарстан возглавил топ-10 регионов по снижению цен на землю для ИЖС
Татарстан попал на первое место в топ-10 регионов России по динамике снижения цен на землю для ИЖС.
Реальное время 04:43
Футбол
«Зенит» предложил Кокорину новый контракт
Сообщается, что петербургский клуб предложил 29-летнему игроку, выступающему на правах аренды в "Сочи", продлить контракт.
Soccer.ru 06:07
Экономика
В Минпромторге заявили о снижении цен на маски
Евтухов добавил, что после окончания пандемии цены на маски вернутся к своим прежним значениям, так как спрос на эти изделия упадет.
РБК 17:29
Экономика
Путин назвал недостаточным число выданных льготных кредитов
Президент России Владимир Путин назвал недостаточным число выданных льготных кредитов, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 12:05