Коронавирус

ВедомостиВедомостиВ Москве скончались четыре пожилых пациента с коронавирусом

В Москве скончались четыре пожилых пациента с диагнозом коронавирус, сообщил оперативный штаб.
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В Москве умерли еще четыре больных коронавирусом

РИА Новости15:38

Еще 4 пациента с коронавирусом скончались в Москве

РИАМО15:21

️В Москве с подтвержденным коронавирусом скончались 4 пациента в возрасте от 76 до 86 лет

Известия15:18

В Москве с подтвержденным коронавирусом скончались 4 пациента в возрасте от 76 до 86 лет

Москва 2415:18

В Москве умерла еще одна пациентка с коронавирусом

РБК07:41

В московской больнице умерла еще одна пациентка с коронавирусом

ТАСС06:51

Штаб: В Москве скончалась 84-летняя пациентка с коронавирусом

Агентство Москва06:47
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Общество

Губернатор НСО поручил прокуратуре следить за нерабочей неделей

Жители Новосибирской области могут помочь трудовой инспекции и прокуратуре: в регионе начала работать горячая линия министерства труда и социального развития НСО по нарушениям трудовых прав граждан в период нерабочей недели.
Московский Комсомолец 05:52
Общество

Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса

Роспотребнадзор представил высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
RT на русском 20:36
Происшествия

В пятиэтажном доме в Красноярском крае произошел пожар

РИА Новости 21:25
Общество

В Коми ввели режим самоизоляции для всех жителей

Режим самоизоляции ввели в Республике Коми с 31 марта. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
ТАСС 18:36
Общество

Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции

Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.
RT на русском вчера в 18:07
Здоровье

«Вирус мутировал! Вам нечего будет есть!» — медик обратилась к россиянам

У российских медиков пока (подчёркиваем — пока!) хватает терпения культурно объяснять населению, почему стоит соблюдать карантин и не «выбираться на шашлычки».
Rusvesna.su 14:29
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 14:09
Происшествия

Российскую студентку накажут за фейк о коронавирусе

Правоохранители нашли автора фейка. Студентка призналась в распространении ложной информации и извинилась перед пользователям интернета.
Lenta.ru 04:16
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru 14:10
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием

Президент США Дональд Трамп рассказал, что Россия направила в Соединенные Штаты самолет с медицинским оборудованием в рамках помощи в борьбе с COVID-19.
Российская газета 19:56
Происшествия

Военный суд перевел под домашний арест боксера Кушиташвили

Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд отклонил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили по делу об избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков.
BFM.ru 11:54
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн заявил, что пик распространения коронавируса в стране может наступить через месяц, передает ИА "НСН".
Москва 24 вчера в 02:42
Общество

В мэрии назвали пути распространения коронавируса в Москве

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире Первого канала заявила, что ежедневно численность заболевших коронавирусом в столице увеличивается, вирус передаётся через горожан, которые не ездили в другие страны.
RT на русском 16:35
Политика

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Газета.Ru 05:22
Политика

Верховная рада сняла запрет на продажу сельхозугодий

Парламент Украины на внеочередном заседании принял законопроект, который снимает с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
Коммерсантъ 18:24
Здоровье

В Братске построят инфекционный блок для борьбы с коронавирусом

Tkgorod.ru 20:56
Общество

В Москве ввели всеобщий режим самоизоляции

C 30 марта в Москве вводится режим самоизоляции для всех. Об этом написал на своём сайте мэр города Сергей Собянин.
ТВ Центр вчера в 12:56
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM 07:00
Происшествия

Сахалинцы, изолированные в лагере «Юбилейный», продолжают бастовать

Сахалинцы, изолированные в Березняках, продолжают бастовать .
АСТВ 27 марта в 23:23
Общество

Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса

Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 16:15
Политика

Пичугин вновь написал прошение о помиловании

Бывший сотрудник безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение, 10 марта подал прошение о помиловании на имя президента Владимира Путина.
Коммерсантъ 18:58
Происшествия

В Москве на фоне карантина активизировались мошенники

Накануне в Москве и Подмосковье ввели режим самоизоляции для всех жителей независимо от возраста.
РИА Новости 14:26
Энергетика

Эр-Рияд назвал цифру прироста экспорта нефти в мае

Саудовская Аравия в мае намерена увеличить экспорт нефти до рекордных 10,6 млн баррелей в сутки.
Известия 07:38
Здоровье

Ученые опровергли один из мифов о коронавирусе

Главный внештатный специалист минздрава Подмосковья Ирина Шилкина, в свою очередь, опровергла миф, что наличие коронавирусной инфекции якобы можно проверить с помощью задержки дыхания на 10-15 секунд: если чувства дискомфорта не возникло – человек здоров.
РИА Новости 18:57
Гаджеты

Microsoft показала видео с устройством новой консоли Xbox

Внутреннее устройство игровой приставки нового поколения от Microsoft было показано на кадрах видеоролика, размещенного недавно в Сети.
Faktom вчера в 10:32
Кино

Кинокритик посоветовала идеальный для просмотра в самоизоляции фильм

Кинокритик Элли Геммилл посоветовала в самоизоляции посмотреть триллер «Война миров Z» от режиссера Марка Форстера.
ToDay News Ufa 01:49
Армия и оружие

Эффективность американского ЗРК Patriot вновь поставлена под сомнение

Для отражения атаки использовались американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.
ГЛАС.RU 07:08
Футбол

Робин ван Перси: «Фергюсон всегда добивался, чтобы 27 миллионеров были довольны»

В сезоне-2012/13 Фергюсон показал мастер-класс по управлению. Все были всем довольны и мотивированы.
Sports.ru 17:20
Авто

Genesis представил новый седан G80

Бренд Genesis (премиальные автомобили компании Hyundai) официально представила седана G80 нового поколения.
Коммерсантъ 05:49
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