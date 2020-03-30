Коронавирус
ВедомостиВ Москве скончались четыре пожилых пациента с коронавирусом
В Москве скончались четыре пожилых пациента с диагнозом коронавирус, сообщил оперативный штаб.
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Общество
Губернатор НСО поручил прокуратуре следить за нерабочей неделей
Жители Новосибирской области могут помочь трудовой инспекции и прокуратуре: в регионе начала работать горячая линия министерства труда и социального развития НСО по нарушениям трудовых прав граждан в период нерабочей недели.
Общество
Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса
Роспотребнадзор представил высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Происшествия
В пятиэтажном доме в Красноярском крае произошел пожар
Общество
В Коми ввели режим самоизоляции для всех жителей
Режим самоизоляции ввели в Республике Коми с 31 марта. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
Общество
Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции
Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.
Здоровье
«Вирус мутировал! Вам нечего будет есть!» — медик обратилась к россиянам
У российских медиков пока (подчёркиваем — пока!) хватает терпения культурно объяснять населению, почему стоит соблюдать карантин и не «выбираться на шашлычки».
Общество
26 регионов России ввели режим самоизоляции
Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Происшествия
Российскую студентку накажут за фейк о коронавирусе
Правоохранители нашли автора фейка. Студентка призналась в распространении ложной информации и извинилась перед пользователям интернета.
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Политика
Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием
Президент США Дональд Трамп рассказал, что Россия направила в Соединенные Штаты самолет с медицинским оборудованием в рамках помощи в борьбе с COVID-19.
Происшествия
Военный суд перевел под домашний арест боксера Кушиташвили
Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд отклонил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили по делу об избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков.
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн заявил, что пик распространения коронавируса в стране может наступить через месяц, передает ИА "НСН".
Общество
В мэрии назвали пути распространения коронавируса в Москве
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире Первого канала заявила, что ежедневно численность заболевших коронавирусом в столице увеличивается, вирус передаётся через горожан, которые не ездили в другие страны.
Политика
Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии
Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Политика
Верховная рада сняла запрет на продажу сельхозугодий
Парламент Украины на внеочередном заседании принял законопроект, который снимает с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
Общество
В Москве ввели всеобщий режим самоизоляции
C 30 марта в Москве вводится режим самоизоляции для всех. Об этом написал на своём сайте мэр города Сергей Собянин.
Происшествия
Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии
По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
Происшествия
Сахалинцы, изолированные в лагере «Юбилейный», продолжают бастовать
Сахалинцы, изолированные в Березняках, продолжают бастовать .
Общество
Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса
Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Политика
Пичугин вновь написал прошение о помиловании
Бывший сотрудник безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение, 10 марта подал прошение о помиловании на имя президента Владимира Путина.
Происшествия
В Москве на фоне карантина активизировались мошенники
Накануне в Москве и Подмосковье ввели режим самоизоляции для всех жителей независимо от возраста.
Энергетика
Эр-Рияд назвал цифру прироста экспорта нефти в мае
Саудовская Аравия в мае намерена увеличить экспорт нефти до рекордных 10,6 млн баррелей в сутки.
Здоровье
Ученые опровергли один из мифов о коронавирусе
Главный внештатный специалист минздрава Подмосковья Ирина Шилкина, в свою очередь, опровергла миф, что наличие коронавирусной инфекции якобы можно проверить с помощью задержки дыхания на 10-15 секунд: если чувства дискомфорта не возникло – человек здоров.
Гаджеты
Microsoft показала видео с устройством новой консоли Xbox
Внутреннее устройство игровой приставки нового поколения от Microsoft было показано на кадрах видеоролика, размещенного недавно в Сети.
Кино
Кинокритик посоветовала идеальный для просмотра в самоизоляции фильм
Кинокритик Элли Геммилл посоветовала в самоизоляции посмотреть триллер «Война миров Z» от режиссера Марка Форстера.
Армия и оружие
Эффективность американского ЗРК Patriot вновь поставлена под сомнение
Для отражения атаки использовались американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.
Футбол
Робин ван Перси: «Фергюсон всегда добивался, чтобы 27 миллионеров были довольны»
В сезоне-2012/13 Фергюсон показал мастер-класс по управлению. Все были всем довольны и мотивированы.
Авто
Genesis представил новый седан G80
Бренд Genesis (премиальные автомобили компании Hyundai) официально представила седана G80 нового поколения.