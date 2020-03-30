В Москве скончались четыре пожилых пациента с диагнозом коронавирус, сообщил оперативный штаб.

В Москве скончались четыре пожилых пациента с коронавирусом

Общество Губернатор НСО поручил прокуратуре следить за нерабочей неделей Жители Новосибирской области могут помочь трудовой инспекции и прокуратуре: в регионе начала работать горячая линия министерства труда и социального развития НСО по нарушениям трудовых прав граждан в период нерабочей недели.

Общество Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.

Общество Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.

Политика Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием Президент США Дональд Трамп рассказал, что Россия направила в Соединенные Штаты самолет с медицинским оборудованием в рамках помощи в борьбе с COVID-19.

Происшествия Военный суд перевел под домашний арест боксера Кушиташвили Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд отклонил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили по делу об избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков.

Общество Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн заявил, что пик распространения коронавируса в стране может наступить через месяц, передает ИА "НСН".

Общество В мэрии назвали пути распространения коронавируса в Москве Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире Первого канала заявила, что ежедневно численность заболевших коронавирусом в столице увеличивается, вирус передаётся через горожан, которые не ездили в другие страны.

Политика Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".

Политика Верховная рада сняла запрет на продажу сельхозугодий Парламент Украины на внеочередном заседании принял законопроект, который снимает с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

Общество В Москве ввели всеобщий режим самоизоляции C 30 марта в Москве вводится режим самоизоляции для всех. Об этом написал на своём сайте мэр города Сергей Собянин.

Общество Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Политика Пичугин вновь написал прошение о помиловании Бывший сотрудник безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение, 10 марта подал прошение о помиловании на имя президента Владимира Путина.