Коронавирус

ВедомостиВедомостиВ Москве скончались четыре пожилых пациента с коронавирусом

В Москве скончались четыре пожилых пациента с диагнозом коронавирус, сообщил оперативный штаб.
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В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

РИА Новости15:38

Еще 4 пациента с коронавирусом скончались в Москве

РИАМО15:21

Штаб: В Москве скончалась 84-летняя пациентка с коронавирусом

Агентство Москва06:47

️В Москве с подтвержденным коронавирусом скончались 4 пациента в возрасте от 76 до 86 лет

Известия15:18

В Москве умерла еще одна пациентка с коронавирусом

РБК07:41

В московской больнице умерла еще одна пациентка с коронавирусом

ТАСС06:51

В Москве с подтвержденным коронавирусом скончались 4 пациента в возрасте от 76 до 86 лет

Москва 2415:18
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Технологии

Johnson & Johnson начнет тестирование вакцины от коронавируса на людях в сентябре

Американская компания Johnson & Johnson объявила в понедельник, 30 марта, что планирует начать испытания разрабатываемой ею вакцины от коронавируса на людях не позднее сентября.
Коммерсантъ 15:44
Интернет

Opera улучшает свой криптокошелёк для Европы и нескольких других стран

Согласно пресс-релизу, предоставленному CryptoGlobe, норвежская компания добавляет несколько новых функций, включая расширение на весь ЕС, Австралию, Новую Зеландию, Мексику и Швейцарию прямых пополнений кошелька, что позволит пользователям покупать криптовалюту непосредственно через браузер.
Блокчейн24 05:49
Общество

Заммэра Москвы рассказала о главном способе заражения коронавирусом

Ракова отметила, что после указа властей Москвы от 29 марта о режиме самоизоляции горожан, «ситуация существенно улучшилась», на улицах практически нет людей.
Известия 15:55
Общество

Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах

Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.
Известия 09:27
Общество

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Газета.Ru 11:47
Шоу-бизнес

39-летняя Наталья Бочкарева показала, как выглядит без макияжа

В своем микроблоге в Instagram 39-летняя актриса опубликовала фотографию без косметики, отметив, что ничто не красит женщину, как ее чистота.
Вокруг ТВ 08:50
Политика

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Газета.Ru 05:22
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Энергетика

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс 12:59
Общество

Всеобщая самоизоляция введена в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт распорядился ввести в регионе режим всеобщей обязательной самоизоляции жителей.
Коммерсантъ Воронеж 12:09
Общество

Жителей Мурманской области перевели в режим самоизоляции

В регионе подтверждены пять случаев заболевания коронавирусом.
Zauralonline.ru 04:06
Энергетика

Антисланцевый план Сечина подбросит цены на нефть до $60

Игорь Сечин из "Роснефти" заявил, что как только сланцевики уйдут с рынка, цены восстановятся и достигнут $60 за баррель.
Вести.Ru 13:44
Общество

За время эпидемии в Китае исчез 21 миллион абонентов телефонной связи

В Китае в период эпидемии COVID-19 исчезли более 21 миллиона абонентов мобильной связи.
МонаВиста 10:46
Здоровье

Еще две петербургские больницы начали прием больных пневмонией

Еще два петербургских медицинских учреждения перепрофилировались для лечения внебольничной пневмонии – это госпиталь для ветеранов войн на Старорусской улице и городская многопрофильная больница №2. Об этом сообщили 30 марта в пресс-службе Смольного.
Piter.tv 05:46
Энергетика

Нефть марки Brent подешевела до 23,37 доллара за баррель

Утром 30 марта нефть марки Brent обвалилась на 6,26% - до 23,37 доллара за баррель.
Московский Комсомолец 02:20
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» направился в Конго

По расчетам специалистов, в местный порт Пуэнт-Нуар трубоукладчик прибудет 10 апреля. «Академик Черский» вышел из Находки 10 февраля.
Суть событий 28 марта в 13:08
Экономика

Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты

"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Российская газета 09:02
Гаджеты

Озвучена цена смартфона Honor 30S

Goroday.ru 17:12
Общество

Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве

Жителям Москвы запретили выходить из дома, так как многие из них не выполняли рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу».
РБК 15:19
Происшествия

В Москве на фоне карантина активизировались мошенники

В Останкинском районе Москвы молодые люди в форме с надписью "Охрана" потребовали с вышедшей на улицу пенсионерки заплатить им за молчание о якобы нарушении карантина, сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 14:26
Политика

Кадыров ответил на слухи о применении силы к нарушителям карантина

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с начала карантина из-за коронавируса в республике не было ни одного случая применения силы или грубого обращения к нарушителям карантина.
РИА Новости 15:58
Политика

Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Известия вчера в 19:18
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru 12:20
Спорт

Стали известны новые даты проведения Олимпиады в Токио

Вечерняя Москва 08:42
Общество

Вирусолог оценил возможность исчезновения коронавируса

Коронавирусная инфекция уже распространилась слишком широко и, скорее всего, окончательно не исчезнет, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.
РИА Новости 09:44
Экономика

В России нашли новый источник денег для бюджета

В числе прочих комитет по бюджету и налогам нашел возможность разрешить продавать больше, чем предусматривалось на текущий год, драгоценных металлов и камней из Госфонда.
Lenta.ru 09:26
Армия и оружие

Турция разбомбила в Сирии колонну с американской бронетехникой

Вечерний курьер вчера в 14:15
Шоу-бизнес

Евгений Петросян стал прадедушкой

КМВ Новости 13:16
Наука

Дизайнер стримит в Twitch эпизоды из жизни микроскопических тихоходок

Канадский дизайнер Джули Лорин недавно начала вести прямую трансляцию из жизни тихоходок – микроскопических восьминогих созданий, также известных как «водяные медведи».
Популярная механика 12:51
Авто

«АвтоВАЗ» проводит до 80% краш-тестов виртуально

«АвтоВАЗ» начал проводить до 80% краш-тестов своих автомобилей в виртуальной реальности.
Автоновости дня 03:20
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