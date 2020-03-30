Коронавирус

ВедомостиВедомостиВ Москве скончались четыре пожилых пациента с коронавирусом

В Москве скончались четыре пожилых пациента с диагнозом коронавирус, сообщил оперативный штаб.
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В Москве умерли еще четыре больных коронавирусом

РИА Новости15:38

В московской больнице умерла еще одна пациентка с коронавирусом

ТАСС06:51

В Москве с подтвержденным коронавирусом скончались 4 пациента в возрасте от 76 до 86 лет

Москва 2415:18

️В Москве с подтвержденным коронавирусом скончались 4 пациента в возрасте от 76 до 86 лет

Известия15:18

В Москве умерла еще одна пациентка с коронавирусом

РБК07:41

Еще 4 пациента с коронавирусом скончались в Москве

РИАМО15:21

Штаб: В Москве скончалась 84-летняя пациентка с коронавирусом

Агентство Москва06:47
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Шоу-бизнес

Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джон Каллахан

РИА Новости 19:57
Общество

Росавиация назвала ограничения вывоза россиян из-за границы

Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что количество чартерных рейсов для вывоза россиян из-за рубежа со вторника, 31 марта, будет сокращено.
RT на русском 14:36
Политика

Рада приняла закон, разрешающий продажу сельхозземель на Украине

Верховная рада Украины на внеочередном заседании принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
РИА Новости 17:49
Авто

Очень редкий Nissan Juke-R продают за 55 млн рублей

Вчера стало известно о том, что уникальный автомобиль Nissan Juke-R выставили на продажу.
CarsWeek.ru 00:09
Экономика

Закон о введении налога на доход по вкладам внесли в Госдуму

Ряд депутатов внесли в Госдуму законопроект, который предполагает налогообложение доходов от процентов по вкладам в России.
Газета.Ru 19:39
Футбол

Егор Титов: «„Спартак“ влюблял поколения стилем игры»

Со слов экс-полузащитника, команда влюбляла в себя целые поколения неповторимым стилем своей игры.
Актуальные Новости 12:20
Общество

В Ростовской области ввели режим полной самоизоляции

Наш регион переходит на режим самоизоляции. При этом режим ЧС власти вводить не стали.
Блокнот Ростов-на-Дону 17:17
Политика

Путин провел телефонный разговор с Трампом

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в понедельник, 30 марта, провели телефонный разговор.
BFM.ru 11:45
Происшествия

В Приморье семейная пара сбежала из карантина по коронавирусу

Молодая пара была помещена в инфекционную больницу после того, как транзитом через Москву прибыли из Израиля, пишет Вести:Приморье.
REGNUM 04:15
Технологии

Microsoft переименует сервис Office 365 в Microsoft 365

Компания Microsoft переименует сервис Office 365 (предоставляет по подписке набор классических инструментов Microsoft Office для работы с документами) в Microsoft 365 и внедрит в него ряд новых функций и программ, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ 15:46
Наука

Эксперты раскрыли основные факты о ночных кошмарах

Эксперты из США раскрыли основные факты о ночных кошмарах и объяснили причины их появления.
ГлобалМСК.ру 17:40
Общество

В Калининградской области введут режим полной самоизоляции

Власти Калининградской области приняли решение о введении режима полной самоизоляции в регионе.
Москва 24 06:05
Общество

Штрафы за фейки об эпидемиях в СМИ могут составить до 10 млн рублей

В России могут начать штрафовать за распространение в СМИ и интернете фейков об угрожающих жизни населения обстоятельствах (в том числе эпидемий) на сумму до 10 млн руб. Такие поправки предложены ко второму чтению законопроекта об изменениях в Административный кодекс (КоАП), его рассмотрят завтра, 31 марта.
Коммерсантъ 16:45
Общество

В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:45
Общество

Режим полной самоизоляции в Санкт-Петербурге 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

Санкт-Петербурге вечером 30 марта 2020 года ввел режим полной самоизоляции, который начнет действовать с 31 марта.
КП - Санкт-Петербург 13:00
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM 07:00
Авто

Обновленный Mitsubishi Pajero появится в 2021 году

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на китайский портал Autohome, премьера нового Pajero состоится в 2021 году, а старт продаж – в 2022-м.
Автоновости дня вчера в 05:00
Политика

Весенний призыв в России начнется 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва 1 апреля 2020 года.
Газета.Ru 13:29
Общество

Собянин пообещал ужесточить контроль за соблюдением самоизоляции

По мере разработки информационных систем власти Москвы смогут жёстче контролировать передвижение граждан в условиях эпидемии коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 05:34
Культура

Netflix продлил «Ключи Локков» на второй сезон

Netflix продлил сериал «Ключи Локков» на второй сезон — почти через два месяца после выхода первого.
Игромания.ру 11:11
Происшествия

Девять нарушителей карантина по коронавирусу привлечены к административной ответственности на Сахалине

Нарушителям вменяется ч.1 ст.19.4 КоАП РФ (неповиновение законному требованию должностного лица, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор).
Интерфакс - Россия 05:51
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 14:09
Общество

Правительство установило максимальный размер пособия по безработице

Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.
РИА Новости 08:57
Общество

Роспотребнадзор напомнил, как правильно использовать медицинские маски

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как правильно носить многоразовые и одноразовые медицинские маски, а также напомнили об их функциях.
РИА Новости вчера в 20:42
Экономика

Продажи товаров для строительства и огорода перед выходной неделей в РФ выросли на треть

Продажи товаров для строительства и огорода перед выходной неделей в РФ выросли на 34%, сказано в исследовании крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
ПРАЙМ 20:16
Общество

В Москве опровергли сообщения о продлении режима изоляции до 14 апреля

Оперативный штаб по коронавирусу в Москве откорректировал информацию о продлении режима самоизоляции в городе до 14 апреля, уточнив, что его необходимо соблюдать в "ближайшее время".
РИА Новости 12:02
Общество

Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
РБК 13:43
Армия и оружие

В США первый военнослужащий скончался от коронавируса

В Соединенных Штатах первый американский военнослужащий скончался после заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер.
Российская газета 20:10
Общество

В апреле пенсии вырастут у 26 тыс. жителей Чувашии

Чебоксары, 30 марта 2020, 08:48 — REGNUM В Чувашии в апреле пенсии проиндексируют у 26 тыс. жителей, в основном это получатели социальных пенсий.
REGNUM 01:48
Армия и оружие

Инфицированные «зомби» ВСУ рвутся убивать жителей Донбасса

Пока одни сражаются с коронавирусом, другие назло эпидемии маниакально расстреливают мирные селения Донбасса.
Мир новостей 10:41
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