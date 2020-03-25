В Москве умерли два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по столице в Telegram-канале. «В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

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