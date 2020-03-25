Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Москве скончались два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по столице в Telegram-канале. «В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
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В Москве умерли два человека с коронавирусом

РИА Новости14:42

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

Екатеринбург Онлайн13:23

Пожилые пациенты с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Москве, страдали хроническими заболеваниями

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:16

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

РБК12:21

Два пациента с коронавирусом умерли в Москве

News.ru12:19

Два пожилых пациента с положительным тестом на коронавинус скончались в Москве

Интерфакс12:36

В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус

Весьма12:18
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Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели

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РБК 15:43
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Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям страны в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире.
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Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

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Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
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Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
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Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам

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РИА Новости 11:20
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Ученые: Новые пики вспышки коронавируса ожидаются осенью и зимой

Новые пики вспышки заболевания следует ожидать осенью и зимой.
Дни24 вчера в 13:15
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Компания Microsoft указала на две критические уязвимости в ОС Windows

Компания Microsoft нашла критическую уязвимость во всех Windows. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 16:10
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Глава ВОЗ призвал страны мира «атаковать коронавирус»

Женева, Швейцария, 25 марта 2020, 22:23 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что странам мира не стоит ограничиваться карантином для граждан, 25 марта сообщает пресс-центр ВОЗ.
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В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка

Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.
REGNUM вчера в 23:44
Политика

На Украине заявили об угрозе резкого роста смертей от коронавируса

Киев, 26 марта 2020, 01:58 — REGNUM Украина может столкнуться с резким увеличением летальных случаев от нового коронавируса, заявил украинский министр здравоохранения Илья Емец, 25 марта сообщается на сайте ведомства.
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Доев последнюю булочку с корицей, звезда с улыбкой призналась, что начинает худеть и уже спустя несколько недель готова показать первые результаты строгой диеты.
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В Китае человек умер от хантавируса за три часа

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Цены на iPhone подняли все крупнейшие продавцы. Эксперты полагают, что это не последнее повышение цен.
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Роналду хочет уйти из «Ювентуса»

Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет покинуть клуб, сообщает Diario Gol.
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NASA представило невероятные снимки поверхности Марса

Регион, в котором орбитальный аппарат NASA сделал опубликованные агентством фотографии, представляет собой одну из частей Валлес Маринерис – огромной системы каньонов, расположенной вдоль экватора Марса.
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В Магадане стая собак напала на шестилетнюю девочку

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Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения

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Собянин заявил о непройденном пике заболеваемости коронавирусом

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У AMD украли исходные коды будущих графических процессоров, в том числе и Xbox Series X

Сообщается, что компания AMD подала как минимум два заявления о нарушении авторских прав в отношении размещённых на Github репозиториев, в которых содержались части украденного исходного кода графических процессоров Navi 10, Navi 21 и Arden.
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КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии

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Регионам поручили закрыть клубы, кинотеатры и развлекательные центры

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Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве

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Минпромторг организует службу доставки средств защиты

Согласно инициативе Минпромторга, в стране планируют создать единую сеть для заказа индивидуальных средств защиты напрямую от производителя.
РЕН ТВ вчера в 00:42
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