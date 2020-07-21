В столице за прошедшие сутки скончались 19 человек, зараженных коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Общее количество жертв COVID-19 в Москве выросло до 4350 человек. Суточный прирост по смертям в столице не превышает 20 человек с 17 июля.

В Москве за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом

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