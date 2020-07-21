Коронавирус
РБКВ Москве за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом
В столице за прошедшие сутки скончались 19 человек, зараженных коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Общее количество жертв COVID-19 в Москве выросло до 4350 человек. Суточный прирост по смертям в столице не превышает 20 человек с 17 июля.
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Общество
Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости 09:39
Экономика
«Газпром» продал 34 процента в операторе ГТС Латвии
"Газпром" продал 34 процента в операторе газотранспортной системы Латвии Conexus Baltic Grid, сообщили в российской компании.
РИА Новости 13:52
Политика
Жители Хабаровска вышли на митинг против нового врио губернатора
В Хабаровске прошел уже десятый протест местных жителей, которые митингуют в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала.
Примечания 11:01
Политика
Трамп не подпишет оборонный бюджет США в текущем виде
Ожидается, что проект оборонного бюджета США на $741 млрд будет принят палатой представителей конгресса во вторник, 21 июля.
Газета.Ru 16:27
Общество
Полиция освободила заложников из автобуса в Луцке
Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в Луцке. Захваченные пассажиры автобуса освобождены, сообщает УНИАН.
РБК 15:41
Политика
Пентагон опроверг статьи о российском вознаграждении талибов
Представитель Пентагона Джонатан Хоффман 21 июля опроверг статью New York Times о том, что Россия предлагала вознаграждение талибам в Афганистане за нападения на американских солдат.
Известия 14:53
Общество
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости 04:30
Происшествия
Администратор «Омбудсмена полиции» Худяков вышел из СИЗО
Администратор паблика "Омбудсмен полиции" Игорь Худяков, которому следствие решило отменить меру пресечения в виде содержания под стражей, вышел из СИЗО, сообщил РИА Новости его адвокат Максим Пашков.
РИА Новости 07:55
Общество
Лидеры ЕС достигли соглашения по восстановлению экономики
Во вторник, 21 июля, главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 миллиардов евро.
Вести.Ru 00:30
Происшествия
Луцкий террорист больше минуты ждал задержания возле автобуса
На кадрах видно, как "луцкий террорист" ходит возле автобуса и ждет сотрудников правоохранительных органов, они подошли к нему через 1 минуту 15 секунд.
Московский Комсомолец 18:01
Экономика
Рынок акций США открылся ростом индексов
Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 19,01 пункта (0,58%), до отметки 3 270,85.
ТАСС 09:54
Политика
Украинского террориста выгнали из неонацистского батальона за извращения
Максима Кривоша, захватившего заложников в украинском Луцке, ранее выгнали из неонацистского добровольческого батальона «Азов».
Lenta.ru 18:14
Автоспорт
Президент ФИА заявил, что важны не только жизни черных
Идея "Жизни черных важны" стартовала с момента гибели Джоша Флойда. Американец погиб от удушья, вызванного коленом полицейского.
CT news 16:54
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
Общество
«Турецкий поток» закроют на второй за месяц ремонт
Lenta.ru 12:28
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Футбол
«Реал» потратит за два года на Бэйла 60 миллионов евро
«Реал» потратит на Бэйла 60 миллионов евро.
Спорт-Экспресс 10:34
Общество
Комиссия Мосгордумы не нашла нарушений в декларации Шапошникова
Специальная комиссия Мосгордумы по доходам из шести человек не нашла нарушений в непубличной части декларации председателя Алексея Шапошникова.
Sota.vision 10:45
Общество
Бывшего зампреда СК подозревают в получении взятки
СК проводит проверку в отношении бывшего зампреда Следственного комитета, начальника Главного военного следственного управления Александра Сорочкина из-за информации о возможной взятке.
МР7.ру 04:13
Происшествия
За пожар в общежитии Сахалинской ГРЭС осужден руководитель структуры «Мосэнерго»
В Сахалинской области осуждён руководитель филиала АО "ТЭК Мосэнерго" — управления по строительству Сахалинской ГРЭС-2.
Сахалин.Инфо 17:14
Кино
HBO приступила к работе над приквелом сериала «Игра престолов»
Телевизионная сеть HBO начала работу над лентой "Дом драконов", которая является приквелом сериала "Игра престолов", сообщают "Дни.ру".
Москва 24 10:08
Политика
Трамп рассказал о возможном ухудшении ситуации с коронавирусом в США
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в стране.
Lenta.ru 18:43
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный проектор Mijia Projector 2 Pro
Проектор отличается несколькими режимами наводки резкости, максимальной диагональю выведения изображения 200 дюймов, а также 4-канальным светодиодным источником света Luminus, который обеспечивает до 1300 ANSI люмен яркости.
Evo-rus.com 07:18
Экономика
Часть россиян получат новую выплату 15 тысяч рублей до 15 августа
Государство финансово поддержит малый и средний бизнес и некоммерческие организации, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Размер выплат составит до 15 тысяч рублей.
Уфимские Заметки 07:17
Авто
Ford намерен возродить имя Maverick для нового внедорожника
Компания Ford намерена расширить внедорожную линейку, в которую входит дебютировавшее недавно семейство Bronco.
Motor вчера в 04:18