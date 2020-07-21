В Москве за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом

Общество Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с мужчиной, взявшим людей в заложники в Луцке.

Общество Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением. 59

Общество «Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ». 21

Происшествия В Нижних Сергах восстановили нарушенное после паводка электроснабжение Нарушенное после подтопления электроснабжение в Нижних Сергах в Свердловской области полностью восстановлено, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Общество Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются. 9,2K

Политика Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США Президент США Дональд Трамп заявил, что страну, вероятно, ожидает ухудшение ситуации с коронавирусом перед тем, как Соединенные Штаты смогут справиться с вирусом. 19

Шоу-бизнес Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев станет ведущим ТНТ С недавних пор стало известно, что он перешел на телеканал ТНТ, где ему предложили вести новое семейное шоу «Ты как я». Новый проект стартует осенью. 55

Политика Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем". 2,1K

Здоровье 227 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки По данным регионального оперативного штаба на вторник, 21 июля, за последние сутки на Среднем Урале еще у 227 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 1,5K

Здоровье Академик РАН: необходимы отряды экстренного реагирования для борьбы с инфекциями Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью порталу сообщил, что в разработке находится новый федеральный проект по борьбе с инфекционными заболеваниями, который будет погружен в национальный проект "Здравоохранение".