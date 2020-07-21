Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыВ Москве за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших достигло 4 350, сообщает Оперштаб.
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В Москве скончались 19 пациентов с коронавирусом

Российская газетавчера в 16:24

В Москве за сутки от коронавируса скончались 19 человек

Московский Комсомолецвчера в 16:22

В Москве за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом

Взгляд.рувчера в 16:35

В Москве скончались еще 19 пациентов с коронавирусом

Газета.Ruвчера в 16:14

В Москве за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом

News.ruвчера в 16:17

За сутки в Москве скончались 19 пациентов с коронавирусом

Комсомольская правдавчера в 16:07

В Москве за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом

Эхо Москвывчера в 16:05
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Общество

Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с мужчиной, взявшим людей в заложники в Луцке.
RT на русском 02:42
Политика

Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на требования митингующих, и пообещал выйти к людям.
РИА Новости 00:40
1,2K
Общество

Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости вчера в 19:05
59
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
1,4K
Общество

Двух россиян в Греции приговорили к 253 годам тюрьмы каждого

BFM.ru вчера в 10:22
666
Армия и оружие

В России начались лётные испытания нового вертолёта для спецназа

Гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский сообщил о начале испытаний вертолёта Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
RT на русском 02:02
49
Общество

«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала

В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
21
Происшествия

Суд вынес приговор сбившему в Новосибирске журналиста ВГТРК водителю

РБК 02:18
2
Политика

Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным

Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru вчера в 06:50
400
Армия и оружие

Российские медики прибыли в Киргизию помогать бороться с коронавирусом

В Киргизию прибыли российские военных врачей и медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом.
Новостной фронт 02:01
1
Путешествия

Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов

Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
Lenta.ru вчера в 07:29
367
Происшествия

В Нижних Сергах восстановили нарушенное после паводка электроснабжение

Нарушенное после подтопления электроснабжение в Нижних Сергах в Свердловской области полностью восстановлено, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по региону.
ТАСС 01:05
Общество

Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах

Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости вчера в 04:30
634
Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году

Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются.
РБК вчера в 09:47
9,2K
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Фиджи

Сува, 22 июля 2020, 00:31 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 у берегов Фиджи, сообщает Геологическая служба США.
REGNUM вчера в 17:31
1
Политика

Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что страну, вероятно, ожидает ухудшение ситуации с коронавирусом перед тем, как Соединенные Штаты смогут справиться с вирусом.
РБК вчера в 20:25
19
Наука

В США создали убивающий клетки рака молочной железы препарат

Специалисты из Америки создали препарат, который убивает агрессивные клетки рака молочной железы.
ToDay News Ufa 20 июля в 10:49
25
Происшествия

Число пострадавших при стрельбе на похоронах в Чикаго возросло до 14

Число пострадавших во время стрельбы в Чикаго возросло до 14. По данным полиции, один человек задержан.
Известия 00:22
55
Общество

Минздрав назвал регионы с наиболее высоким уровнем алкоголизма

Москва, 22 июля 2020, 09:21 — REGNUM В 2019 году наибольшее число психотических заболеваний, связанных с алкоголизмом, зафиксировано на Чукотке.
REGNUM 02:21
1
Шоу-бизнес

Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев станет ведущим ТНТ

С недавних пор стало известно, что он перешел на телеканал ТНТ, где ему предложили вести новое семейное шоу «Ты как я». Новый проект стартует осенью.
Shraibikus News 01:16
55
Шоу-бизнес

Рудковская и Плющенко ждут ребенка

"Скоро", — ответила Рудковская поклонникам на вопрос, когда они ждут малыша.
CT news 20 июля в 14:07
154
Политика

Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах

Государственная дума приняла закон с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости вчера в 05:50
1,3K
Политика

Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
2,1K
Происшествия

СК задержал 11 участников погромов на амурском заводе «Газпрома»

РБК 20 июля в 13:42
106
Общество

Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть

Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости вчера в 09:39
729
Здоровье

227 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки

По данным регионального оперативного штаба на вторник, 21 июля, за последние сутки на Среднем Урале еще у 227 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:02
1,5K
Здоровье

Академик РАН: необходимы отряды экстренного реагирования для борьбы с инфекциями

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью порталу сообщил, что в разработке находится новый федеральный проект по борьбе с инфекционными заболеваниями, который будет погружен в национальный проект "Здравоохранение".
Будущее России. Национальные проекты 02:30
Финансы

Аналитики ожидают снижение ключевой ставки ЦБ

Центральный банк (ЦБ) 24 июля снова снизит ключевую ставку, сообщает РБК со ссылкой на прогноз аналитиков российских и иностранных банков.
Коммерсантъ 01:32
119
Общество

«Ведомости»: ОАК может разработать увеличенную версию SSJ-100

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассматривает возможность разработки увеличенной версии пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100.
ТАСС вчера в 20:36
14
Политика

В Белоруссии захотели разрыва союзного договора с Россией

Кандидат на пост президента Белоруссии Анна Канопацкая выступила за расторжение союзного договора с Россией.
Рамблер вчера в 13:46
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