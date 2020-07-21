Коронавирус
Эхо МосквыВ Москве за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом
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Общество
Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с мужчиной, взявшим людей в заложники в Луцке.
RT на русском 02:42
Политика
Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на требования митингующих, и пообещал выйти к людям.
РИА Новости 00:40
Общество
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости вчера в 19:05
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Общество
Двух россиян в Греции приговорили к 253 годам тюрьмы каждого
BFM.ru вчера в 10:22
Армия и оружие
В России начались лётные испытания нового вертолёта для спецназа
Гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский сообщил о начале испытаний вертолёта Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
RT на русском 02:02
Общество
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
Политика
Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным
Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru вчера в 06:50
Армия и оружие
Российские медики прибыли в Киргизию помогать бороться с коронавирусом
В Киргизию прибыли российские военных врачей и медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом.
Новостной фронт 02:01
Путешествия
Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов
Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
Lenta.ru вчера в 07:29
Происшествия
В Нижних Сергах восстановили нарушенное после паводка электроснабжение
Нарушенное после подтопления электроснабжение в Нижних Сергах в Свердловской области полностью восстановлено, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по региону.
ТАСС 01:05
Общество
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости вчера в 04:30
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году
Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются.
РБК вчера в 09:47
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Фиджи
Сува, 22 июля 2020, 00:31 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 у берегов Фиджи, сообщает Геологическая служба США.
REGNUM вчера в 17:31
Политика
Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что страну, вероятно, ожидает ухудшение ситуации с коронавирусом перед тем, как Соединенные Штаты смогут справиться с вирусом.
РБК вчера в 20:25
Наука
В США создали убивающий клетки рака молочной железы препарат
Специалисты из Америки создали препарат, который убивает агрессивные клетки рака молочной железы.
ToDay News Ufa 20 июля в 10:49
Происшествия
Число пострадавших при стрельбе на похоронах в Чикаго возросло до 14
Число пострадавших во время стрельбы в Чикаго возросло до 14. По данным полиции, один человек задержан.
Известия 00:22
Общество
Минздрав назвал регионы с наиболее высоким уровнем алкоголизма
Москва, 22 июля 2020, 09:21 — REGNUM В 2019 году наибольшее число психотических заболеваний, связанных с алкоголизмом, зафиксировано на Чукотке.
REGNUM 02:21
Шоу-бизнес
Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев станет ведущим ТНТ
С недавних пор стало известно, что он перешел на телеканал ТНТ, где ему предложили вести новое семейное шоу «Ты как я». Новый проект стартует осенью.
Shraibikus News 01:16
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко ждут ребенка
"Скоро", — ответила Рудковская поклонникам на вопрос, когда они ждут малыша.
CT news 20 июля в 14:07
Политика
Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах
Государственная дума приняла закон с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости вчера в 05:50
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
Происшествия
СК задержал 11 участников погромов на амурском заводе «Газпрома»
РБК 20 июля в 13:42
Общество
Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости вчера в 09:39
Здоровье
227 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки
По данным регионального оперативного штаба на вторник, 21 июля, за последние сутки на Среднем Урале еще у 227 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:02
Здоровье
Академик РАН: необходимы отряды экстренного реагирования для борьбы с инфекциями
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью порталу сообщил, что в разработке находится новый федеральный проект по борьбе с инфекционными заболеваниями, который будет погружен в национальный проект "Здравоохранение".
Будущее России. Национальные проекты 02:30
Финансы
Аналитики ожидают снижение ключевой ставки ЦБ
Центральный банк (ЦБ) 24 июля снова снизит ключевую ставку, сообщает РБК со ссылкой на прогноз аналитиков российских и иностранных банков.
Коммерсантъ 01:32
Общество
«Ведомости»: ОАК может разработать увеличенную версию SSJ-100
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассматривает возможность разработки увеличенной версии пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100.
ТАСС вчера в 20:36
Политика
В Белоруссии захотели разрыва союзного договора с Россией
Кандидат на пост президента Белоруссии Анна Канопацкая выступила за расторжение союзного договора с Россией.
Рамблер вчера в 13:46