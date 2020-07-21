Коронавирус
РБКВ Москве за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом
В столице за прошедшие сутки скончались 19 человек, зараженных коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Общее количество жертв COVID-19 в Москве выросло до 4350 человек. Суточный прирост по смертям в столице не превышает 20 человек с 17 июля.
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Происшествия
В Харькове задержан сообщник захватившего в Луцке заложников
У мужчины, который захватил заложников в Луцке, были сообщники, некоторые из них уже задержаны, сообщил руководитель антитеррористического центра СБУ Руслан Баранецкий.
RT на русском 15:35
Общество
Правительство выделило 6 млрд рублей на строительство в регионах
Правительство РФ выделило свыше 6 млрд рублей на развитие жилищного строительства в регионах.
Avaho.ru 04:59
Футбол
Футболиста «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко на три матча Кубка России, сообщается на сайте РФС.
Коммерсантъ 15:42
Общество
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости 04:30
Общество
Штрафы за продажу снюса несовершеннолетним могут повысить
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтении законопроект о повышении штрафов за продажу снюса и насвая, в том числе и несовершеннолетним.
РИА Новости 08:49
Армия и оружие
В России завершилась внезапная проверка боеготовности войск
Завершились мероприятия внезапной проверки боевой готовности в ВС РФ, проводимые с 17 по 21 июля по решению президента РФ Владимира Путина, сообщает Минобороны России.
РИА Новости 17:02
Энергетика
Роснефть ограничит добычу нефти на Сахалине
"Роснефть" временно ограничивает добычу нефти на участках "РН-Сахалинморнефтегаз" из-за необходимости соблюдения сделки ОПЕК+, сотрудники будут привлечены к другим работам, говорится в сообщении компании.
ТАСС 07:23
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости вчера в 08:23
Политика
В Киеве предупредили о риске для Украины потерять восемь областей
Киев, 21 июля 2020, 15:24 — REGNUM Если на Украине разразится новый майдан, то страна рискует потерять восемь областей.
REGNUM 08:24
Политика
Военному США могут дать 64 года тюрьмы за шпионаж в пользу России
До 64 лет тюремного заключения с лишением звания, штрафом и конфискацией имущества может грозить военнослужащему ВМС США Чарльзу Бриггсу за передачу секретной информации гражданину России.
Ридус 17:01
Происшествия
Против захватившего заложников в Луцке завели два дела
МВД и Служба безопасности Украины завели два уголовных дела на мужчины, 21 июля захватившего автобус с заложниками в Луцке, сообщает официальный сайт СБУ.
Общественная служба новостей 17:06
Политика
Аваков оценил фильм, о котором говорил захвативший заложников в Луцке
Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал хорошим фильм "Земляне", о котором говорил мужчина, захвативший заложников в автобусе в Луцке.
РИА Новости 15:30
Экономика
Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай
Объем российского экспорта кондитерских изделий в прошлом году стал рекордным. В частности, РФ стала ведущим поставщиком шоколада в КНР.
BFM.ru 16:43
Общество
Минздрав Италии заявляет, что страна справилась с коронавирусом
Рим, 21 июля 2020, 21:01 — REGNUM Италия смогла справиться с эпидемией коронавируса, заявил 21 июля министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.
REGNUM 14:01
Единоборства
Тайсон может провести бой с Роем Джонсом
CT news 15:20
Общество
Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года
Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года, сообщается на официальном сайте президента.
BFM.ru 05:19
Наука
Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить
При более быстром вращении сверла материал получает большую твердость.
Evo-rus.com 12:28
Политика
Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом
Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ.
РБК 07:14
Здоровье
Диетолог назвала снижающий холестерин алкоголь
Врач отмечает, что розовые и красные шампанские вина способствуют замедлению процесса старения организма, поскольку в них содержатся «обновляющие» антиоксиданты.
Evo-rus.com 04:11
Футбол
«Арсенал» проиграл «Астон Вилле» в матче чемпионата Англии
Лондонский "Арсенал" потерпел поражение от "Астон Виллы" в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 17:20
Шоу-бизнес
Эмбер Херд в суде дала показания против бывшего мужа Джонни Деппа
Актриса Эмбер Херд в суде дала показания против бывшего мужа Джони Деппа, сообщает BBC.
Mockva.ru вчера в 21:52
Политика
В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»
Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 07:16
Футбол
Будущий игрок ЦСКА Гайч заявил о намерении выучить русский язык
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, который продолжит карьеру в ЦСКА, назвал русский язык тяжёлым для изучения.
RT на русском 15:07
Шоу-бизнес
Анна Седокова отметила день рождения дочери в Майами
День рождения был отмечен в Versace Mansión.
RuNews24.ru 15:16
Футбол
«Челси» хочет подписать Яна Облака из «Атлетико»
Сообщается, что лондонскому клубу придется выплатить полную сумму отступных в размере 120-и миллионов евро, поскольку мадридцы вряд ли станут отпускать одного из сильнейших голкиперов в мире, а сам Диего Симеоне готов заблокировать трансфер.
ODDS.ru вчера в 08:04