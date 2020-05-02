Коронавирус
Газета.RuВ Москве скончались еще 34 пациента с коронавирусом
Из 9,6 тыс. новых случаев коронавируса более 5,3 тыс. пришлось на Москву. Таким образом, общее число выявленных заболевших только в столице страны составило более 62,6 тыс. человек. В московском оперштабе сообщили о 34 умерших пациентах с подтвержденным коронавирусом.
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Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM вчера в 12:31
Армия и оружие
Южнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР
Погранпост Южной Кореи в демилитаризованной зоне был обстрелян со стороны КНДР, сообщает агентство «Рёнхап».
RT на русском вчера в 23:37
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
Происшествия
Многоквартирный жилой дом загорелся в ЯНАО
В двухэтажном многоквартирном жилом доме в Ямало-Ненецком автономном округе спасатели тушат пожар.
Газета.Ru вчера в 23:47
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия депутата Дариги Назарбаевой
Интерфакс вчера в 04:17
Общество
Вспышка SARS-CoV2 зарегистрирована на «Эваларе»
По данным программы «Вести-Алтай», заражение SARS-CoV2 лабораторно подтверждено у 10 человек.
REGNUM 01:05
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
ТАСС вчера в 13:15
Политика
Западные спецслужбы обвинили Китай в сокрытии данных о коронавирусе
Разведки нескольких западных стран подозревают властей Китая в том, что они якобы в течение продолжительного времени замалчивали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в Ухане.
Газета.Ru вчера в 22:21
Политика
Путин обратится к россиянам 9 мая
Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости вчера в 10:11
Общество
Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса
Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:36
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 01 мая в 08:24
Общество
Илон Маск заявил о распродаже всего своего имущества
Основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск заявил, что собирается распродать всё почти всё своё имущество, пишет «МК».
Ореанда-Новости 01 мая в 13:34
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец 01 мая в 11:59
Общество
Попова допустила ужесточение ограничительных мер после 11 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что власти могут ужесточить ограничительные меры по коронавирусу после 11 мая, если на майских праздниках граждане начнут массово нарушать режим самоизоляции.
Комсомольская правда 01 мая в 07:08
Шоу-бизнес
Марат Башаров встретился с родным отцом впервые за 30 лет
Отец актера Вафа всегда хорошо относился к сыну, несмотря на то, что знал — он ему не родной.
StarHit.ru вчера в 15:40
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
Шоу-бизнес
Ведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»
В одном из последних постов продюсер написал, что однажды на гастролях группы они вызвали в гостиницу девушек с пониженной социальной ответственностью, среди которых была Кудрявцева.
Neva.Today 01 мая в 05:54
Общество
За последние сутки еще у 10 жителей Кузбасса подтвердился коронавирус
Заражение COVID-19 за последние сутки подтвердилось еще у 10 жителей Кузбасса, передает губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 01:16
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома
ТАСС вчера в 13:24
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы
Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
Политика
Зеленский высказался о трагедии 2 мая в Одессе
Кроме того, украинский лидер заявил, что государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года, а также выразил соболезнования семьям всех погибших.
NewInform вчера в 14:03
Происшествия
Водитель BMW погнался за велосипедистом по тротуару и попал на видео
Lenta.ru вчера в 23:53
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 12:08
Здоровье
Проценко рассказал, как переболел коронавирусом
Газета.Ru вчера в 12:01
Шоу-бизнес
Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора
Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН вчера в 12:26
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском 30 апреля в 19:18
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
Политика
Трамп заявил, что рад появлению Ким Чен Ына на публике здоровым
Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что рад появлению лидера КНДР Ким Чен Ына на публике и тому, что с тем все хорошо.
ТАСС вчера в 18:11
Общество
В Северной Осетии сожгли вышку связи из-за коронавируса
Жители Северной Осетии, не верящие в коронавирус, сожгли антенну сотовой связи, сообщил 2 мая глава региона Вячеслав Битаров.
Известия вчера в 18:23
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия 01 мая в 18:42