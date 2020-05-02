Из 9,6 тыс. новых случаев коронавируса более 5,3 тыс. пришлось на Москву. Таким образом, общее число выявленных заболевших только в столице страны составило более 62,6 тыс. человек. В московском оперштабе сообщили о 34 умерших пациентах с подтвержденным коронавирусом.

В Москве скончались еще 34 пациента с коронавирусом

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