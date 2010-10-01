В Москве за сутки скончались еще 50 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с covid-19.

В Москве за сутки скончались 50 пациентов с коронавирусом

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