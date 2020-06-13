Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Москве за сутки скончались 50 пациентов с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в столице составило 3281, сообщили 13 июня в оперштабе. «У всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.
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В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом

РИА Новостивчера в 16:16

В Москве скончались ещё 50 пациентов с коронавирусом

RT на русскомвчера в 16:23

В Москве скончались 50 пациентов с коронавирусом

Москва 24вчера в 16:14

В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом

ТАССвчера в 16:17

Штаб: В Москве скончались 50 пациентов с коронавирусом

Агентство Москвавчера в 16:14

Ещё 50 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Интерфаксвчера в 16:18

Еще 50 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Вечерняя Москвавчера в 16:34
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

С 1 июля пенсионерам-опекунам или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
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Число случаев коронавируса в Челябинской области выросло до 4493

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Znak.com 12 июня в 02:07
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РИА Новости 02:59
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Общество

Глава Минздрава призвал россиян быть готовыми изменить планы на отпуск

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Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada

Представители "АвтоВАЗа" заявили, что отечественный производитель не планирует выпускать минивэны, кабриолеты и автомобили с другими типами кузова, которые не имеют массового рынка сбыта.
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В европейскую часть России придёт вторая волна тепла

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Общество

Соловьев усомнился в праве Ефремова записывать видеообращения

Российский телеведущий Владимир Соловьев в воскресенье, 14 июня, усомнился в праве актера Михаила Ефремова в условиях домашнего ареста записывать видеообращение к семье погибшего в ДТП с его участием.
Известия 02:52
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Здоровье

Почему в Европе лишь Швеция и Польша не прошли пик коронавируса

Единственными европейскими странами, в которых не пройден пик коронавирусной эпидемии, остаются Швеция и Польша.
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Общество

Спавший 13 тысяч лет вулкан просыпается в Германии

Отмечается, что вулкан в регионе Айфель в последний раз извергался 13 тысяч лет назад.
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Что касается смартфона, то он будет выделяться на фоне других моделей огромным экраном.
Astera вчера в 15:56
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Бастрыкин поручил изучить дело врачей из Калининграда

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Армия и оружие

Названа главная субмарина 2020 года

Известный американский журнал Forbes опубликовал материал, в рамках которого была названа главная субмарина 2020 года.
Ferra 12 июня в 05:47
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Политика

МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой

МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
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Происшествия

В Париже полиция применила слезоточивый газ на акции против расизма

Французская полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать участников акции против полицейского насилия и расизма в Париже, которая переросла в беспорядки.
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Американская стриминговая платформа HBO Max решила убрать из своего каталога известный фильм «Унесенные ветром».
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Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

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Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор

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Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат

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Опубликована карта выхода регионов России из ограничений

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Digital Foundry: версии The Last of Us Part II на PS4 и PS4 Pro почти идентичны

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Сто восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписано из больниц 98 выздоровевших пациентов, скончались два человека, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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