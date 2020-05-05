Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе города. Общее число летальных случаев в столице достигло 866. Возраст умерших и наличие у них сопутствующих заболеваний не уточняется.
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В Москве от коронавируса скончались еще 50 пациентов

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В Москве скончались 52 пациента с коронавирусом

Московская перспективавчера в 18:04

В Москве за сутки от COVID-19 умерло 50 человек

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