Коронавирус
ИнтерфаксВ Москве скончались еще 65 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 65 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Транспорт
В Новокузнецке маршрутчики устроили забастовку и не вышли на линию
Частники уже не первый раз выступали против сокращения маршрутов и новой транспортной реформе, в рамках которой перевозить пассажиров смогут только те, у кого есть новые супербольшие автобусы.
ВашГород.ру вчера в 23:00
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Футбол
Дибала в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус
По сведениям источника, Дибала в 4-й раз за последние 6 недель стал положительный тест на COVID-19.
Vprognoze.ru вчера в 03:16
Общество
Попова заявила о снижении темпа роста заражаемости за время карантина
За два инкубационных периода во время карантинных мероприятий в России темп роста заболеваемости COVID-19 значительно снизился, ограничения нужно продлить.
Известия вчера в 12:31
Здоровье
В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до 11 мая
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании заявил о продлении режима самоизоляции в регионе до 11 мая.
РИА Новости вчера в 08:15
Энергетика
Цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%
По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
RT на русском вчера в 09:34
Транспорт
В Новокузнецке забастовали транспортники-предприниматели
Как выяснилось, вчера предприниматели получили официальный ответ за подписью начальника управления по транспорту и связи городской администрации Евгения Машукова, который расценили как окончательное решение уничтожения частных перевозчиков в Новокузнецке при отсутствии какого бы то ни было диалога с ними.
КузПресс вчера в 23:23
Авто
АвтоВАЗ начал продажи Lada Xray Cross Instinct
«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня 28 апреля в 07:31
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:18
Общество
В Красноярске устраняют последствия ночного урагана
Дорожно-коммунальные службы устраняли последствия стихии всю ночь. Работа продолжится утром и днем.
Krasnoyarskmedia.ru вчера в 22:50
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавирусной инфекции в России может наступить в середине мая.
РИА Новости вчера в 20:17
Музыка
Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате
Анатолий Цой стал победителем шоу Напомним, что среди других претендентов на победителя шоу были Лариса Долина, Карина Кокс и Анна Плетнева.
Вокруг ТВ 28 апреля в 16:12
Политика
Песков призвал не недооценивать риск второй волны коронавируса
Песков напомнил о словах главы больницы в Коммунарке Дениса Проценко, который заверил Владимира Путина, что Россия готова даже к итальянскому сценарию.
Интерфакс вчера в 18:07
Общество
ВОЗ прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России
В России наблюдается положительная тенденция по сокращению заболеваемости коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 15:01
Политика
На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»
Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском вчера в 06:44
Армия и оружие
Корабли ВМС США атаковали и захватили венесуэльское судно
Несколько часов назад, недалеко от территориальных вод Сальвадора, корабль ВМС США и корабль Береговой охраны США атаковали без видимых причин венесуэльское морское судно и захватили его.
Avia.pro вчера в 10:41
Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
В суд российская нефтегазовая компания планирует добиться опровержения данной информации, а также признания ее недостоверной и компенсации ущерба репутации «Роснефти».
RuNews24.ru вчера в 17:34
Авто
Новый Porsche 911 получил дополнительные функции и цвет
Новый Porsche 911 поколения 992 вступает в свой второй модельный год в США с несколькими новыми функциями и поразительным новым цветом кузова Python Green.
SpeedMe 27 апреля в 23:53
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным русским видеороликом на YouTube
Клип петербургской группы Little Big на трек Skibidi меньше, чем за два года, набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков на YouTube.
МИР 24 28 апреля в 17:52
Происшествия
Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке
Вблизи одного из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка обнаружили грузовики с десятками тел умерших, которые уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times.
Известия вчера в 22:24
Политика
Путин поручил подготовить план по выходу из самоизоляции
Владимир Путин поручил подготовить рекомендации, критерии и параметры последовательных шагов поэтапного выхода из режима ограничений начиная с 12 мая.
Forbes 28 апреля в 10:57
Общество
В Екатеринбурге уничтожили троих террористов
REGNUM вчера в 22:13
Шоу-бизнес
Влад Лисовец опубликовал редкие фото молодой Жанны Фриске
На фотографиях Влад Лисовец запечатлён рядом со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, а в первую очередь - рядом с ныне покойной Жанной Фриске.
Bimru.ru вчера в 11:02
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Здоровье
Более 30 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Приморье
В Приморье за минувшие сутки подтверждено 36 новых случаев заболевания коронавирусом.
Владивосток-Новости вчера в 22:39
Армия и оружие
Птица врезалась в американскую противотанковую ракету в полете
На военном полигоне в Польше экипаж американской боевой машины пехоты M2A2 Bradley запустил противотанковую ракету, в которую врезалась птица.
Lenta.ru вчера в 12:55
Здоровье
Пять новых случаев коронавируса подтвердилось в Амурской области
Ареал по заболеванию в Приамурье расширил Бурейский район. 29 апреля в Амурской области зарегистрировано пять новых случаев COVID-2019.
Телепорт вчера в 02:32
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv 28 апреля в 06:09
Происшествия
Житель Камчатки заплатит 600 тысяч за одобрение теракта в Крайстчерче
Первый Восточный окружной военный суд оштрафовал на 600 тысяч рублей жителя Петропавловска-Камчатского, который высказался в интернете в поддержку теракта, произошедших в 2019 году в Новой Зеландии.
Российская газета вчера в 21:30
Происшествия
В Благовещенске ночью произошло смертельное ДТП
Трагическое ДТП произошло сегодня ночью в центральной части Благовещенска, на пересечении улиц Ленина и Лазо.
ГТРК Амур вчера в 21:41