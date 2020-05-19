В Москве скончались еще 75 пациентов с коронавирусом, что увеличивает общее число жертв до 1726, пишет "Интерфакс" со ссылкой на оперштаб столицы.

В Москве скончались еще 75 пациентов с коронавирусом

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