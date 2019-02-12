Коронавирус
РосбалтВ Москве скончались еще пять пациентов с коронавирусом
В российский столице умерли еще пять пациентов с коронавирусом. Как уточнили в оперативном штабе, четверо из них находились на искусственной вентиляции легких. Возраст умерших — от 61 до 74 лет.
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У скончавшихся от коронавируса в Москве пожилых пациентов были сопутствующие заболевания
Агентство Москвавчера в 16:27
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Общество
Товары первой необходимости в Иркутской области запретили продавать в магазинах больше 200 квадратов
Ограничение площади не касается продовольственных магазинов.
Игры
Деньги с продаж нового Humble Bundle пойдут на борьбу с коронавирусом
Сайт Humble Bundle объявил, что 100% денег с продаж нового набора пойдут на поддержку организаций, которые борются с коронавирусом.
Общество
Число заболевших коронавирусом в Иркутской области увеличилось до семи
Сегодня, 2 апреля, в пресс-службе губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области сообщили уже о подтвержденным семи случаях заболевания коронавирусной инфекцией.
Экономика
Минфин России зарезервировал 1,4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом
«В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 трлн рублей», — сказал Мишустин.
Музыка
Новую песню «Крым» выпустила Земфира
Отечественная рок-вокалистка Земфира за много лет впервые презентовала публике свой новый сингл. Песня получила название «Крым».
Политика
Премьер Японии может отложить запланированную на май поездку в Москву
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассматривает возможность отмены своей поездки в Москву в мае на фоне пандемии коронавируса, заявили представители правительства Японии в четверг.
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется
Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Общество
Российские регионы вводят ограничения на продажу алкоголя
Многие российские регионы вводят ограничения на продажу алкоголя, передает ОТР.
Единоборства
Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном
Армия и оружие
Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»
Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
Футбол
РФС продлил паузу во всех футбольных турнирах на территории России
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) продлило приостановку розыгрыша всех турниров под эгидой организации до 31 мая 2020 года.
Наука
В Антарктиде был обнаружен доисторический тропический лес
Международная команда ученых обнаружила в керне, который был добыт с морского дна в 900 километрах от Южного полюса, следы тропического леса мелового периода.
Общество
Прилетевших из Таиланда новосибирцев поместят в обсерватор за городом
Пассажиров рейса S7 Airlines, прилетевшего в Новосибирск из Таиланда в среду, 1 апреля, отправят на строгий карантин.
Общество
В США более 5,1 тысячи человек умерли от коронавируса
Число жертв коронавируса в США превысило 5,1 тысячи человек, всего в стране заразились более 215 тысяч, сообщил американский Университет Джона Хопкинса.
Авто
Внешность нового Nissan X-Trail раскрыли на патентных изображениях
В Сети появились патентные изображения Nissan X-Trail нового поколения. Дизайн кроссовера запатентовали в Бразилии.
Общество
Минтруда Чувашии пояснило, должны ли платить в двойном размере на этой неделе
Какие: Работающие жители Чувашии интересуются, полагается ли им надбавка за работу в "нерабочую" для всей страны неделю.
Экономика
В России одобрили закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Государственная дума приняла закон, который дает пострадавшим из-за коронавируса гражданам, индивидуальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Общество
Глава Минздрава Израиля заразился коронавирусом
Глава Министерства здравоохранения Израиля Яаков Лицман заразился новой коронавирусной инфекцией.
Здоровье
Новокузнецкий роддом переоборудовали под коронавирусных пациентов
Роддом № 5, который располагается в Новокузнецке, переоборудовали под пациентов с коронавирусом нового типа.
Гаджеты
В Samsung Galaxy S20 обнаружили скрытую функцию
В смартфонах Galaxy S20 новой флагманской линейки южнокорейской компании Samsung обнаружили скрытый для пользователей компромиссный режим работы дисплея.
Армия и оружие
В Сирии обстрелян город Саракиб
«Террористические группировки, поддерживаемые Турцией, нарушили договоренности о прекращении боевых действий и обстреляли несколькими артиллерийскими снарядами город Саракиб на востоке провинции Идлиб», — сообщает агентство.
Энергетика
Bloomberg узнал об отказе России увеличивать добычу нефти с 1 апреля
Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.
Общество
Александр Бурков в актуальном интервью расскажет о борьбе с коронавирусом в Омской области
Александр Бурков в интервью 12 каналу и ГТРК "Иртыш" рассказал о принимаемых мерах во время пандемии коронавируса, поддержке предпринимательства и прокомментировал отставку министра здравоохранения Омской области.
Шоу-бизнес
Максим Матвеев признался, что он тяжело переживал развод с Яной Сексте
Максим Матвеев признался, что он тяжело переживал развод с Яной Сексте Недавно Матвеев в Инстаграм-проекте "Интервью на удаленке" разоткровенничался на тему личной жизни и вспомнил, как разводился с Сексте.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
Энергетика
В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания
Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Здоровье
Глава областного минздрава объявила «новый этап» эпидемии коронавируса в Саратове
Сегодня, 1 апреля, в Саратовской области начался новый этап развития распространения коронавирусной инфекции.
Общество
В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Общество
«Аэрофлот» выполнит вывозной рейс из Нью-Йорка в Москву 3 апреля
Авиакомпания "Аэрофлот" выполнит 3 апреля рейс из Нью-Йорка в Москву, говорится в сообщении авиакомпании.