Коронавирус

РосбалтРосбалтВ Москве скончались еще пять пациентов с коронавирусом

В российский столице умерли еще пять пациентов с коронавирусом. Как уточнили в оперативном штабе, четверо из них находились на искусственной вентиляции легких. Возраст умерших — от 61 до 74 лет.
Читать в источнике
Комментировать1K

Подробнее о событии

В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом

РИА Новости31 марта в 16:43

В Москве количество жертв коронавируса достигло 16

Интерфакс31 марта в 16:31

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Дождь31 марта в 16:23

Еще 5 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

РИАМО31 марта в 16:29

У скончавшихся от коронавируса в Москве пожилых пациентов были сопутствующие заболевания

Агентство Москва31 марта в 16:27

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

ТАСС31 марта в 16:24

Пять пожилых пациентов с COVID-19 скончались в Москве

Москва 2431 марта в 16:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 00:17, Ашберн
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Культура

Стало известно расписание онлайн-трансляций спектаклей, экскурсий, концертов 1 апреля

Ценители современной музыки в 21:00 смогут посетить онлайн-концерт группы Burito, который состоится в соцсети «Одноклассники».
Невские Новости вчера в 02:20
Армия и оружие

ВСУ нанесли миномётный удар по Ясиноватой

Украинские боевики вечером обстреляли окраину Ясиноватой из миномётов.
ИА Новороссия вчера в 16:05
Единоборства

Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном

Lenta.ru вчера в 18:16
Авто

Объявлены цены на УАЗ «Пикап» с «автоматом»

УАЗ назвал прайс на долгожданную новинку - УАЗ «Пикап» с 6-ступенчатой автоматической КП.
CarsWeek.ru вчера в 08:48
Общество

В России ввели штрафы за нарушение карантина и распространение фейков

Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за нарушение карантина и распространение фейков, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 12:29
Происшествия

В Ярославле задержали подозреваемых в убийстве четырех человек

Подозреваемые в убийстве четырех человек в Ярославле, тела которых были обнаружены 2 февраля при разборе завалов сгоревшего частного жилого дома, задержаны.
ТАСС вчера в 13:05
Армия и оружие

Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»

Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
ТАСС вчера в 18:44
Экономика

Джим Роджерс предсказал худший спад на рынках в его жизни

Глава Rogers Holdings заявлял о неизбежности спада на рынках еще в 2018 году.
Forbes вчера в 04:10
Экономика

В России одобрили закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Государственная дума приняла закон, который дает пострадавшим из-за коронавируса гражданам, индивидуальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
РИА Новости вчера в 19:00
Энергетика

Цена нефти марки Brent росла более чем на 6%

Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Общество

Российские военные продезинфицировали 17 пансионатов в Италии

Российские военные специалисты продезинфицировали в общей сумме 17 пансионатов для пожилых людей в городах Ломбардии в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщает Минобороны России.
РБК вчера в 23:57
Шоу-бизнес

Самая молодая миллиардерша в мире опубликовала откровенное фото в боди

Самая молодая миллиардерша в мире, предпринимательница и модель Кайли Дженнер, поделилась снимком в откровенном наряде.
Lenta.ru вчера в 13:59
Политика

Стало известно о планах продлить нерабочую неделю в России

Газете «Коммерсант» стало известно о планах продлить нерабочую неделю в России.
Lenta.ru вчера в 21:23
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service 31 марта в 06:44
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Здоровье

В Коми 53 человека заразились коронавирусом в больнице

В больнице Эжвинского района Сыктывкара 53 человека заразились коронавирусом, из них 32 — за последние сутки, говорится на официальном портале республики Коми.
Полит.ру вчера в 09:27
Общество

Второй регион России ограничил продажу алкоголя на время самоизоляции

Карелия стала вторым регионом России, где на время действия режима самоизоляции из-за распространения COVID-19 ограничена продажа алкоголя.
РБК 31 марта в 12:55
Здоровье

Всех россиян старше 65 лет с симптомами ОРВИ проверят на коронавирус

Постановление "О дополнительных мерах по недопущению распространения коронавируса" подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Газета.Ru вчера в 02:51
Музыка

Новую песню «Крым» выпустила Земфира

Отечественная рок-вокалистка Земфира за много лет впервые презентовала публике свой новый сингл. Песня получила название «Крым».
Live24 вчера в 13:29
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
RT на русском вчера в 21:45
Общество

Траты россиян на услуги ЖКХ в самоизоляции вырастут на 30%

По словам эксперта площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павла Склянчука, если ограничения продлятся 2–4 недели, семья из трех человек может переплатить за услуги ЖКХ — воду и свет — до 30%.
Известия вчера в 14:07
Политика

МИД КНР назвал число находящихся за рубежом китайских студентов

Замминистра отметил, что, по данным Министерства образования КНР, в общей сложности за рубежом обучаются около 1,6 млн студентов из Китая.
RT на русском вчера в 23:59
Шоу-бизнес

Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Вечерний курьер вчера в 05:42
Автоспорт

ФИА запретила систему DAS с 2021 года

С настоящего момента изменения регламента «Формулы-1» по ходу сезона потребуют поддержки 60 процентов команд, в то время как ФИА и «Ф-1» смогут менять расписание гонок без голосования.
Sports.ru 31 марта в 09:00
Футбол

Футболисты «Спартака» пошли на сокращение зарплат на 40 процентов

Футболисты «Спартака» согласились на сокращение зарплат на 40 процентов из-за пандемии коронавируса.
Спорт день за днем вчера в 07:00
Армия и оружие

Конструктор Су-57 назвал недостатки американских F-22 и F-35

Генеральный конструктор Су-57 Михаил Стрелец рассказал о недостатках американских истребителей F-22 и F-35.
РЕН ТВ 31 марта в 09:15
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

Газета.Ru 31 марта в 13:17
Общество

На Кубани ввели пропускную систему для транспорта

Пропуск для поездок по Кубани получит сотрудники компаний и организаций, чья сфера деятельности зафиксирована в 185 постановлением губернатора Краснодарского края и владельцы транзитных автомобилей.
Бизнес-газета вчера в 16:44
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
Lenta.ru вчера в 04:02
Главное