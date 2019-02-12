Коронавирус
РосбалтВ Москве скончались еще пять пациентов с коронавирусом
В российский столице умерли еще пять пациентов с коронавирусом. Как уточнили в оперативном штабе, четверо из них находились на искусственной вентиляции легких. Возраст умерших — от 61 до 74 лет.
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У скончавшихся от коронавируса в Москве пожилых пациентов были сопутствующие заболевания
Агентство Москва31 марта в 16:27
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В России изменили порядок техосмотра автомобилей
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Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
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