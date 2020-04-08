Коронавирус
Комсомольская правдаВ Москве скончались еще семь пациентов с коронавирусом
За минувшие сутки в Москве скончались еще семь пациентов, у которых ранее была выявлена коронавирусная инфекция и подтвержден диагноз пневмония. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 38 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб столицы по коронавирусу.
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Экономика
В Петербурге не хватает лекарств, ИВЛ и костюмов биозащиты. Беглов просит их у Кремля
Ежедневно Петербург расходует по шесть тысяч костюмов биозащиты: по нормативам их надо тратить в два раза больше — 12 750, но для этого их запасы также нужно пополнить.
Общество
Стал известен размер штрафов за нарушение режима повышенной готовности
Для граждан штраф при первом нарушении составит 4 тыс. рублей, при повторном – 5 тыс. рублей.
Общество
Абызов женился в СИЗО во время карантина
Общество
Жители Карелии показали, как выглядит продуктовый набор для школьников
Сегодня, 7 апреля, школьники из малоимущих семей в Карелии начали получать продуктовые наборы.
Политика
ДНР и Украина договорились о новом обмене пленными до Пасхи
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины договорились о новом обмене пленными, он пройдет по формуле десять на восемь.
Общество
В Group-IB предупредили о новом виде интернет-мошенничества
«Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, фиксирует распространение новой волны мошенничества, в котором пользователям, уже пострадавшим от интернет-преступников, предлагают получить компенсацию ущерба, но вместо этого списывают деньги и похищают данные банковских карт», — говорится в сообщении.
Происшествия
В Москве загорелся дом престарелых
В Москве загорелся дом престарелых на 3-й Мякининской улице, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Тульской области названы города, в которых зафиксирован коронавирус
Тула, 6 апреля 2020, 16:55 — REGNUM Случаи заражения новым коронавирусом зафиксированы на территории семи населённых пунктов Тульской области.
Здоровье
Российские военные врачи начали прием пациентов в Белграде
Бригады российских военных врачей начали принимать пациентов с подозрением на коронавирус в Белграде.
Политика
Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Наука
Найден препарат, подавляющий коронавирус за двое суток
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Армия и оружие
Эстония, Латвия и Финляндия совместно разработают бронеплатформу
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились во время карантина
Голливудские актеры Деми Мур и Брюс Уиллис воссоединились во время карантина в связи с пандемией коронавируса.
Происшествия
Обнаружено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Политика
ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией
"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Энергетика
Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%
Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Экономика
Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов
Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Кино
Дженсен Эклс против лестницы: в сеть выложили неудачные дубли из 15-го сезона «Сверхъестественного»
Шоураннер проекта опубликовал видео с неудавшимися дублями, способными позабавить фанатов и развлечь в ожидании продолжения.
Общество
Старший сын президента Сербии заразился коронавирусом
У Данило Вучича, старшего сына президента Сербии, подтверждено заражение коронавирусом COVID-19, сообщил в среду глава сербского государства Александр Вучич.
Энергетика
Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%
Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
Политика
Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами
Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Общество
Профессор РАН спрогнозировала несколько пиков коронавируса в России
Профессор РАН Карима Нигматулина заявила, что жителям России следует быть готовыми к нескольким пикам заболеваемости коронавирусом.
Шоу-бизнес
71-летний Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз
Сегодня, 8 апреля, советский и российский кинорежиссер Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз.
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Общество
Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса
Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.
Гаджеты
Какие смартфоны Xiaomi обновятся до MIUI 12
В сеть слили список смартфонов Xiaomi, которые получат новую оболочку MIUI 12.
Общество
Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке
Мужчина в Петербурге, гулявший с ребенком на детской площадке несмотря на ограничения из-за коронавируса, оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.