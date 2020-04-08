Коронавирус

Комсомольская правдаКомсомольская правдаВ Москве скончались еще семь пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в Москве скончались еще семь пациентов, у которых ранее была выявлена коронавирусная инфекция и подтвержден диагноз пневмония. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 38 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб столицы по коронавирусу.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Жертвами Covid-19 за сутки стали семь человек. Общее число умерших от инфекции составило 38

Mockva.ru14:39

В Москве скончались семь пациентов с коронавирусом

Профиль15:18

Ещё семь москвичей умерли от коронавируса

News.ru14:40

В Москве умерли еще семь человек, больных коронавирусной инфекцией

Дождь15:33

Еще семь пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Регион online14:38

В Москве скончались еще семь пациентов с коронавирусом

Комсомольская правда14:35

В Москве скончались семь пациентов с коронавирусом

RT на русском14:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 18:00, Ашберн
Экономика

В Петербурге не хватает лекарств, ИВЛ и костюмов биозащиты. Беглов просит их у Кремля

Ежедневно Петербург расходует по шесть тысяч костюмов биозащиты: по нормативам их надо тратить в два раза больше — 12 750, но для этого их запасы также нужно пополнить.
Собака.ru 15:30
Общество

Стал известен размер штрафов за нарушение режима повышенной готовности

Для граждан штраф при первом нарушении составит 4 тыс. рублей, при повторном – 5 тыс. рублей.
Общественный контроль 12:20
Общество

Абызов женился в СИЗО во время карантина

Газета.Ru 16:52
Общество

Жители Карелии показали, как выглядит продуктовый набор для школьников

Сегодня, 7 апреля, школьники из малоимущих семей в Карелии начали получать продуктовые наборы.
Карелинформ вчера в 07:36
Шоу-бизнес

Малахов ответил на слова Лещенко о принуждении нарушить карантин

РИА Новости 14:14
Политика

ДНР и Украина договорились о новом обмене пленными до Пасхи

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины договорились о новом обмене пленными, он пройдет по формуле десять на восемь.
РБК 13:56
Общество

В Group-IB предупредили о новом виде интернет-мошенничества

«Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, фиксирует распространение новой волны мошенничества, в котором пользователям, уже пострадавшим от интернет-преступников, предлагают получить компенсацию ущерба, но вместо этого списывают деньги и похищают данные банковских карт», — говорится в сообщении.
Известия 17:00
Происшествия

В Москве загорелся дом престарелых

В Москве загорелся дом престарелых на 3-й Мякининской улице, сообщает ТАСС.
Ведомости 15:27
Происшествия

В Тульской области названы города, в которых зафиксирован коронавирус

Тула, 6 апреля 2020, 16:55 — REGNUM Случаи заражения новым коронавирусом зафиксированы на территории семи населённых пунктов Тульской области.
REGNUM 06 апреля в 09:55
Здоровье

Российские военные врачи начали прием пациентов в Белграде

Бригады российских военных врачей начали принимать пациентов с подозрением на коронавирус в Белграде.
РБК вчера в 02:17
Политика

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM 13:35
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Общество

Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Ведомости вчера в 12:58
Наука

Найден препарат, подавляющий коронавирус за двое суток

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости 15:40
Армия и оружие

Эстония, Латвия и Финляндия совместно разработают бронеплатформу

Shraibikus News вчера в 11:52
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились во время карантина

Голливудские актеры Деми Мур и Брюс Уиллис воссоединились во время карантина в связи с пандемией коронавируса.
Peterburg2.ru вчера в 14:43
Происшествия

Обнаружено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Российская газета 06 апреля в 22:51
Политика

ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией

"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Газета.Ru 14:33
Энергетика

Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%

Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 11:56
Экономика

Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов

Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Газета.Ru вчера в 04:37
Кино

Дженсен Эклс против лестницы: в сеть выложили неудачные дубли из 15-го сезона «Сверхъестественного»

Шоураннер проекта опубликовал видео с неудавшимися дублями, способными позабавить фанатов и развлечь в ожидании продолжения.
Киноафиша России вчера в 09:24
Общество

Старший сын президента Сербии заразился коронавирусом

У Данило Вучича, старшего сына президента Сербии, подтверждено заражение коронавирусом COVID-19, сообщил в среду глава сербского государства Александр Вучич.
Интерфакс 16:32
Энергетика

Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%

Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
РБК 13:23
Политика

Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Интерфакс 09:01
Общество

Профессор РАН спрогнозировала несколько пиков коронавируса в России

Профессор РАН Карима Нигматулина заявила, что жителям России следует быть готовыми к нескольким пикам заболеваемости коронавирусом.
Life.ru 13:21
Шоу-бизнес

71-летний Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз

Сегодня, 8 апреля, советский и российский кинорежиссер Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз.
Вокруг ТВ 11:47
Общество

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Ведомости 14:59
Общество

Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса

Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.
РИА Новости 16:34
Гаджеты

Какие смартфоны Xiaomi обновятся до MIUI 12

В сеть слили список смартфонов Xiaomi, которые получат новую оболочку MIUI 12.
The GEEK 12:57
Общество

Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке

Мужчина в Петербурге, гулявший с ребенком на детской площадке несмотря на ограничения из-за коронавируса, оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 15:35
Главное