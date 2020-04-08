Коронавирус
Комсомольская правдаВ Москве скончались еще семь пациентов с коронавирусом
За минувшие сутки в Москве скончались еще семь пациентов, у которых ранее была выявлена коронавирусная инфекция и подтвержден диагноз пневмония. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 38 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб столицы по коронавирусу.
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Спорт
Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина умерла в 32 года
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Глава Кубани пообещал оперативную поддержку жителям региона
8 апреля президент Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки регионов.
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Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
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Жертвами коронавируса на сегодняшний день стали 87 700 чел.
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Автор хита «Pen-pineapple-apple-pen» представил новую версию трека
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США пересматривают объемы финансирования ВОЗ
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Как сообщало EADaily, накануне глава правительства заявил, что для спасения экономики страны украинцев нужно вернуть на работу уже в мае.
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Глава ВМС США ушел в отставку из-за скандала с авианосцем
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Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах
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Губернатор Алтайского края запретил плановую госпитализацию больных
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Спорт
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30-летний российский шахматист Сергей Карякин, являющийся доверенным лицом Владимира Путина, пока не решил, будет ли голосовать за новые поправки к Конституции.
Энергетика
Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти
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Общество
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Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов женился в следственном изоляторе «Лефортово» 25 марта.
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В Москве загорелся дом престарелых
В Москве загорелся дом престарелых на 3-й Мякининской улице, сообщает ТАСС.
Политика
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отреагировал на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского сократить количество экзаменов ЕГЭ до одного.
Общество
Австрия смягчает режим карантина
Австрия смягчает режим карантина.
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Дмитрий Азаров рассказал Владимиру Путину, как Самарская область борется с коронавирусом
Выступил на мероприятии и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.