За минувшие сутки в Москве скончались еще семь пациентов, у которых ранее была выявлена коронавирусная инфекция и подтвержден диагноз пневмония. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 38 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб столицы по коронавирусу.

В Москве скончались еще семь пациентов с коронавирусом

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