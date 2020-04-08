Коронавирус

Комсомольская правдаКомсомольская правдаВ Москве скончались еще семь пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в Москве скончались еще семь пациентов, у которых ранее была выявлена коронавирусная инфекция и подтвержден диагноз пневмония. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 38 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб столицы по коронавирусу.
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В Москве умерли еще семь человек, больных коронавирусной инфекцией

Дождь15:33

Ещё семь пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Весьма14:41

В Москве скончались еще семь пациентов с коронавирусом

Комсомольская правда14:35

Жертвами Covid-19 за сутки стали семь человек. Общее число умерших от инфекции составило 38

Mockva.ru14:39

Еще семь пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Регион online14:38

Ещё семь москвичей умерли от коронавируса

News.ru14:40

В Москве скончались семь пациентов с коронавирусом

RT на русском14:34
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Спорт

Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина умерла в 32 года

МонаВиста вчера в 13:26
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Глава Кубани пообещал оперативную поддержку жителям региона

8 апреля президент Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки регионов.
Краснодарские известия 12:53
Здоровье

18 случаев коронавируса подтверждены в Липецкой области

Резко выросло количество заболевших коронавирусом в Липецкой области за прошедшие сутки.
SM News 04:49
Общество

В Приморье подтверждено четыре новых случая заражения коронавирусом

К 11 ранее официально подтвержденным случаям COVID-19, как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Приморье, прибавились еще четыре.
Primpress.ru 04:40
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1,5 млн

Жертвами коронавируса на сегодняшний день стали 87 700 чел.
Эхо Москвы 18:05
Музыка

Автор хита «Pen-pineapple-apple-pen» представил новую версию трека

Вместо ананаса, ручки и мыла в нём упоминаются мыло и руки. Аббревиатура в названии трека осталась прежней – PPAP.
Peterburg2.ru 06 апреля в 16:58
Здоровье

В Норвегии раскритиковали стратегию Швеции по борьбе с COVID-19

Бьёрн Олсен публично выразил свою критику в адрес Агентства общественного здравоохранения Швеции, потому что так называемая стратегия Швеции против коронавируса с целью выработки «стадного иммунитета» полностью провалилась.
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Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru 09:15
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Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки бизнеса

Перед селекторным совещанием с главами российских регионов президент РФ Владимир Путин, в своем вступительном слове, рассказал о новых мерах поддержки бизнеса в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.
ProUfu.ru 09:08
Политика

США пересматривают объемы финансирования ВОЗ

США пересматривают объемы финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил госсекретарь Соединенные Штатов Майк Помпео в ходе брифинга рабочей группы Белого дома по ситуации с коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 18:40
Политика

Кремль прокомментировал сроки режима самоизоляции в РФ

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что эффект от режима самоизоляции в стране будет понятен во второй половине следующей недели.
Моя Москва.онлайн 06:20
Здоровье

Граждане Украины смогут выйти на работу уже в мае — Минздрав

Как сообщало EADaily, накануне глава правительства заявил, что для спасения экономики страны украинцев нужно вернуть на работу уже в мае.
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Политика

Глава ВМС США ушел в отставку из-за скандала с авианосцем

RuNews24.ru 03:46
Экономика

Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах

За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
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ДНР и Киев договорились об обмене по формуле «10 на 8» до Пасхи

Республики Донбасса и Киев договорились об обмене удерживаемыми лицами по формуле "10 на 8" до Пасхи, которая празднуется в этом году 19 апреля.
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Александр Гудков на интервью довел Ксению Собчак до слез

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Губернатор Алтайского края запретил плановую госпитализацию больных

Согласно внесенным поправкам, в Алтайском крае временно запрещена плановая госпитализация пациентов в медицинские учреждения стационарного типа.
Ugpressa.ru 16:27
Экономика

США собрались не снижать добычу нефти, а угрожать Москве и Эр-Рияду

Напомним, США отказались вести переговоры с Россией и Саудовской Аравией по сокращению добычи нефти, призвав Москву и Эр-Рияд договориться об этом друг с другом.
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Шахматист Карякин признался, о чем говорил наедине с Путиным

30-летний российский шахматист Сергей Карякин, являющийся доверенным лицом Владимира Путина, пока не решил, будет ли голосовать за новые поправки к Конституции.
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Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти

Соединенные Штаты едва ли пойдут на скоординированное с другими участниками мирового рынка сокращение объемов добычи нефти.
ТАСС 19:15
Общество

В Москве парковку сделают бесплатной для медиков

RT на русском 14:27
Кино

Режиссер «Хищных птиц» объяснила провал картины в прокате

В беседе с изданием режиссер заявила, что бокс-офис картины получился небольшим из-за того, что фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» по комиксам DC сняла женщина, пишет «Газета.ру».
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Мужчина в Петербурге, гулявший с ребенком на детской площадке несмотря на ограничения из-за коронавируса, оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 15:35
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Абызов женился в СИЗО «Лефортово»

Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов женился в следственном изоляторе «Лефортово» 25 марта.
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В Москве загорелся дом престарелых

В Москве загорелся дом престарелых на 3-й Мякининской улице, сообщает ТАСС.
Ведомости 15:27
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Мишустин не поддержал сокращение экзаменов ЕГЭ до одного

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отреагировал на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского сократить количество экзаменов ЕГЭ до одного.
Российская газета 16:44
Общество

Австрия смягчает режим карантина

Австрия смягчает режим карантина.
Piter.tv вчера в 05:44
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Дмитрий Азаров рассказал Владимиру Путину, как Самарская область борется с коронавирусом

Выступил на мероприятии и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
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Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
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