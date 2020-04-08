Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Москве скончались семь пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались семь пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении. Там отметили, что среди пациентов — люди в возрасте от 46 до 90 лет.
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Семь пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Пятый каналвчера в 14:51

Ещё семь пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Весьмавчера в 14:41

Жертвами Covid-19 за сутки стали семь человек. Общее число умерших от инфекции составило 38

Mockva.ruвчера в 14:39

Ещё семь москвичей умерли от коронавируса

News.ruвчера в 14:40

Еще семь пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Регион onlineвчера в 14:38

В Москве скончались еще семь пациентов с коронавирусом

Комсомольская правдавчера в 14:35

В Москве скончались семь пациентов с коронавирусом

RT на русскомвчера в 14:34
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Политика

Анонсировано новое телеобращение Путина

Первый канал анонсировал новое телеобращение президента России Владимира Путина. Сообщение появилось в эфире телеканала.
Lenta.ru вчера в 07:33
Происшествия

Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке

На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Известия 07 апреля в 02:34
Экономика

Украина подготовила новые претензии к Газпрому

Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
REGNUM 07 апреля в 11:02
Общество

Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти

Соединенные Штаты едва ли пойдут на скоординированное с другими участниками мирового рынка сокращение объемов добычи нефти.
ТАСС вчера в 19:15
Общество

Ближайшее совещание НАТО посвятят вопросам пандемии коронавируса

Внеочередное совещание НАТО, которое пройдет 15 апреля, будет посвящено вопросам деятельности альянса в условиях пандемии коронавируса, 8 апреля говорится в сообщении пресс-службы штаб-квартиры альянса.
ИА Красная Весна вчера в 15:22
Здоровье

Коронавирус подтвержден еще у 18 жителей Липецкой области

Диагноз «Коронавирусная инфекция» 8 апреля подтверждён у 18 жителей региона, сообщили в администрации Липецкой области.
Kursk.com вчера в 03:48
Здоровье

В Кузбассе еще одного зараженного коронавирусом выписали из больницы

Третий заразившийся коронавирусной инфекцией житель Кузбасса выздоровел и выписан из больницы, сообщается в Telegram-канале правительства региона.
РИА Новости 00:21
Происшествия

Пять новых случаев коронавируса зафиксировали в Новосибирской области

Пять новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Новосибирской области.
Известия 01:05
Происшествия

16 человек пострадали при пожаре в пансионате для пожилых в Москве

После пожара в пансионате для пожилых людей в Москве госпитализированы 16 человек. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 00:48
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 07 апреля в 14:21
Происшествия

Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди

Газета.Ru вчера в 20:31
Политика

Власти Украины изменили условия карантина

Решение ослабить карантинные ограничения в отношении ряда украинских специалистов приняли власти Украины, сообщает пресс-служба украинского кабинета министров 8 апреля в телеграм-канале.
ИА Красная Весна вчера в 16:48
Общество

Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами

Мой Брянск вчера в 00:46
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Экономика

ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи

Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, проведет делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщение опубликовано в разделе LSE для инвесторов.
Ведомости вчера в 10:08
Происшествия

Ограбивший бабушку с продуктами житель Казани ответит и за ее смерть

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после смерти пенсионерки, у которой житель Казани вырвал сумку-тележку с продуктами, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
РИА Новости 01:15
Политика

На Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа из России

Украина готовится к прекращению транзита газа из России, на что направлена программа оптимизации газотранспортной системы страны.
РБК 00:52
Происшествия

Сильный ураган в Омске сносил даже балконы

Как оказалось, от штормового ветра пострадали даже некоторые балконы многоэтажек.
РИА СуперОмск 07 апреля в 22:40
Экономика

Российский страховой рынок может потерять четверть взносов в 2020 году

Москва, 9 апреля 2020, 04:51 — REGNUM Объём потерь страхового рынка России в 2020 году может составить примерно 220 млрд рублей, следует из оптимистического прогноза, составленного рейтинговым агентством «Эксперт РА».
REGNUM вчера в 21:51
Общество

Жители двух регионов жалуются на высокую плату за услуги ЖКХ

По данным издания, в городе Усинск Республики Коми некоторые жители получили платежки на 18-24 тысяч рублей после проведения тепловой компанией перерасчета из-за установки счетчиков в прошлом году.
Газета.Ru вчера в 22:49
Общество

ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией

"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Газета.Ru вчера в 14:33
Авто

Volkswagen отказался от укороченного Polo

Модель, представляющая собой укороченную версию «нашего» Volkswagen Polo, продавалась только на индийском рынке.
Автоновости дня вчера в 05:48
Общество

Организаторы «Бессмертного полка» думают отменить шествие

Организаторы акции «Бессмертный полк» заявили, что думают об отмене шествия на День победы.
Gazeta.SPb вчера в 14:53
Общество

Сын президента Сербии заразился коронавирусом

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его старший сын был госпитализирован после заражения коронавирусом.
Коммерсантъ вчера в 22:41
Общество

Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович рассказал в беседе с "Пятым каналом", имеют ли люди, переболевшие корью или ветрянкой, иммунитет к коронавирусу.
РИА Новости вчера в 21:41
Общество

«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области

Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.
Ведомости вчера в 12:21
Единоборства

Боец Bellator был застрелен возле своего дома в США

Боец Bellator Исаия Чапман был застрелен возле своего дома в США, передает "Чемпионат".
Газета.Ru 01:15
Общество

Сбербанк с 9 апреля переведет все отделения на обычный режим работы

В Сбербанке объяснили, что вернутся к обычному режиму работы из-за пожелания клиентов, просивших о шаговой доступности всех сервисов и услуг банка.
МР7.ру вчера в 11:45
Политика

Киссинджер предрек политический и экономический хаос на поколения

Политический и экономический хаос, вызванный пандемией коронавируса может затянуться на поколения.
РИА Новости 00:35
Происшествия

Бывший начальник алтайской налоговой пойдет под суд за взятку

КП - Барнаул 01:14
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