Коронавирус
RT на русскомВ Москве скончались семь пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались семь пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении. Там отметили, что среди пациентов — люди в возрасте от 46 до 90 лет.
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Политика
Анонсировано новое телеобращение Путина
Первый канал анонсировал новое телеобращение президента России Владимира Путина. Сообщение появилось в эфире телеканала.
Происшествия
Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке
На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Экономика
Украина подготовила новые претензии к Газпрому
Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
Общество
Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти
Соединенные Штаты едва ли пойдут на скоординированное с другими участниками мирового рынка сокращение объемов добычи нефти.
Общество
Ближайшее совещание НАТО посвятят вопросам пандемии коронавируса
Внеочередное совещание НАТО, которое пройдет 15 апреля, будет посвящено вопросам деятельности альянса в условиях пандемии коронавируса, 8 апреля говорится в сообщении пресс-службы штаб-квартиры альянса.
Здоровье
Коронавирус подтвержден еще у 18 жителей Липецкой области
Диагноз «Коронавирусная инфекция» 8 апреля подтверждён у 18 жителей региона, сообщили в администрации Липецкой области.
Здоровье
В Кузбассе еще одного зараженного коронавирусом выписали из больницы
Третий заразившийся коронавирусной инфекцией житель Кузбасса выздоровел и выписан из больницы, сообщается в Telegram-канале правительства региона.
Происшествия
Пять новых случаев коронавируса зафиксировали в Новосибирской области
Пять новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Новосибирской области.
Происшествия
16 человек пострадали при пожаре в пансионате для пожилых в Москве
После пожара в пансионате для пожилых людей в Москве госпитализированы 16 человек. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Происшествия
Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди
Политика
Власти Украины изменили условия карантина
Решение ослабить карантинные ограничения в отношении ряда украинских специалистов приняли власти Украины, сообщает пресс-служба украинского кабинета министров 8 апреля в телеграм-канале.
Общество
Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Экономика
ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи
Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, проведет делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщение опубликовано в разделе LSE для инвесторов.
Происшествия
Ограбивший бабушку с продуктами житель Казани ответит и за ее смерть
Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после смерти пенсионерки, у которой житель Казани вырвал сумку-тележку с продуктами, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
Политика
На Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа из России
Украина готовится к прекращению транзита газа из России, на что направлена программа оптимизации газотранспортной системы страны.
Происшествия
Сильный ураган в Омске сносил даже балконы
Как оказалось, от штормового ветра пострадали даже некоторые балконы многоэтажек.
Экономика
Российский страховой рынок может потерять четверть взносов в 2020 году
Москва, 9 апреля 2020, 04:51 — REGNUM Объём потерь страхового рынка России в 2020 году может составить примерно 220 млрд рублей, следует из оптимистического прогноза, составленного рейтинговым агентством «Эксперт РА».
Общество
Жители двух регионов жалуются на высокую плату за услуги ЖКХ
По данным издания, в городе Усинск Республики Коми некоторые жители получили платежки на 18-24 тысяч рублей после проведения тепловой компанией перерасчета из-за установки счетчиков в прошлом году.
Общество
ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией
"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Авто
Volkswagen отказался от укороченного Polo
Модель, представляющая собой укороченную версию «нашего» Volkswagen Polo, продавалась только на индийском рынке.
Общество
Организаторы «Бессмертного полка» думают отменить шествие
Организаторы акции «Бессмертный полк» заявили, что думают об отмене шествия на День победы.
Общество
Сын президента Сербии заразился коронавирусом
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его старший сын был госпитализирован после заражения коронавирусом.
Общество
Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович рассказал в беседе с "Пятым каналом", имеют ли люди, переболевшие корью или ветрянкой, иммунитет к коронавирусу.
Общество
«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области
Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.
Единоборства
Боец Bellator был застрелен возле своего дома в США
Боец Bellator Исаия Чапман был застрелен возле своего дома в США, передает "Чемпионат".
Общество
Сбербанк с 9 апреля переведет все отделения на обычный режим работы
В Сбербанке объяснили, что вернутся к обычному режиму работы из-за пожелания клиентов, просивших о шаговой доступности всех сервисов и услуг банка.
Политика
Киссинджер предрек политический и экономический хаос на поколения
Политический и экономический хаос, вызванный пандемией коронавируса может затянуться на поколения.