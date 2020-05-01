В течение последних суток в Москве скончались 37 пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число жертв болезни в столице возросло до 695, сообщили 1 мая в оперштабе. Отмечается, что у всех 37 умерших была диагностирована пневмония и имелись сопутствующие заболевания.

Еще 37 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

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