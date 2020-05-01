Коронавирус
ИзвестияЕще 37 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
В течение последних суток в Москве скончались 37 пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число жертв болезни в столице возросло до 695, сообщили 1 мая в оперштабе. Отмечается, что у всех 37 умерших была диагностирована пневмония и имелись сопутствующие заболевания.
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Происшествия
Высокопоставленный подмосковный полицейский задержан за взятку
Замначальника управления МВД по Воскресенску задержан за получение взятки.
Российская газета 16:10
Общество
1313 жителей уже заболели коронавирусом в Мурманской области
Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 1313 человек.
Kursk.com 02:25
Транспорт
Метрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки
Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за низкой загрузки, сообщается на сайте столичной подземки.
РБК 16:09
Игры
Ретро-франшиза вернулась: состоялся релиз экшен-игры Streets of Rage 4
REGNUM вчера в 06:39
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно достигло места укладки
Накануне "Академик Черский" сообщил, что взял курс на Калининград. Судно должно прийти в порт 1 июля.
Радио Sputnik 14:37
Энергетика
Владельцы АЗС увидели риски повышения оптовых цен на бензин
Трейдеры и владельцы АЗС опасаются повышения оптовых цен на бензин и дизельное топливо из-за снижения объемов их производства и нормативов продаж нефтеперерабатывающими компаниями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, пишет принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:55
Общество
Перебежчик из КНДР «на 99% уверен», что Ким Чен Ын мертв
Возможным преемником Ким Чен Ына Цзи Сон Хо считает сестру северокорейского лидера Ким Ё Чжон.
REGNUM 16:16
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
Футбол
15 лет назад Лионель Месси забил свой первый гол за «Барселону»
1 мая 2005 года в рамках 34 тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" принимала "Альбасете".
ProstoProSport 01:40
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина в 1945 году
Российская газета 17:00
Здоровье
Из Покровской больницы в Петербурге массово уволились врачи
Издание "Фонтанка" сообщает, что замену четверым врачам, которые одновременно уволились из 2-го кардиологического отделения Покровской больницы в Петербурге, уже нашли.
Питерские заметки 07:00
Политика
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что заразился коронавирусом
О заболевании Михаил Мишустин лично сообщил президенту Владимиру Путину, передает телеканал Россия 24.Как пояснил премьер-министр, после ряда характерных симптомов тест на коронавирусную инфекцию у него дал положительный результат.
Medical Note вчера в 12:55
Кино
Опубликован тизер сериала «Страна Лавкрафта»
В сети появился трейлер нового сериала под названием «Страна Лавкрафта». Сюжет картины основан на одноимённом романе Мэтта Раффа.
Inc-news.ru 15:19
Происшествия
Коронавирус в Коми: карта заражения на 29 апреля 2020 года
В Прилузском районе - 11 заболевших, один уже выписан (по состоянию на 27 апреля).
КП - Сыктывкар 29 апреля в 14:21
Наука
В США создали тест, выявляющий еще не заразных носителей коронавируса
Ученые из управления перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA) разработали тест на коронавирус COVID-19, который может выявлять носителей вируса на ранней стадии, когда те еще не заразны для окружающих, сообщает британское издание The Guardian.
Интерфакс 16:12
Общество
Собянин надеется, что Москва избежит пика заболеваемости коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что Москва избежит пика заражения коронавирусом, так как для этого нужно, чтобы переболело больше половины москвичей.
Коммерсантъ 16:22
Наука
Разжижающий кровь препарат оказался опасен для больных COVID-19
Китайские исследователи из Пекинского института биотехнологии предостерегли от использования гепарина – разжижающего кровь препарата.
Доктор вчера в 13:19
Здоровье
Главврач рассказал, от чего умирают больные коронавирусом
Большинство пациентов умирает не от лёгочных осложнений.
News.ru 14:03
Здоровье
Проценко рассказал о значении выхода на плато по коронавирусу
Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко предостерег от напрасных надежд на то, что эпидемия коронавируса выходит на плато.
РИА Новости 14:18
Финансы
Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб
Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК вчера в 11:58
Футбол
Бэйл: «Часто играю в гольф в Лос-Анджелесе, я не против перейти в МЛС»
Полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл был бы не против поиграть в МЛС.Мне нравится МЛС. Лига на подъеме и продолжает развиваться.
Soccer.ru 11:11
Биатлон
Первый вице-президент СБР заразился коронавирусом
Как сообщается, Нуждов, занимающий пост первого заместителя по работе с региональными организациями, получает помощь в стационарных условиях.
Metaratings 16:44
Экономика
Что ждет россиян в мае 2020 года
С 1 мая начнется запущенная правительством программа льготной ипотеки под 6,5% годовых.
Коммерсантъ 29 апреля в 06:07
Политика
Собянин прокомментировал сообщения о коронавирусе у Мишустина
Мэр Москвы призвал отложить на время "популистские разговоры" о том, что в России "замечательная ситуация" с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 13:27
Происшествия
Российского пенсионера с коронавирусом вернули домой и оставили в подъезде
Российского пенсионера Евгения Печурина, у которого был подтвержден коронавирус, вернули из московской больницы и оставили в подъезде дома, где он позже упал в обморок, не дойдя до своей квартиры.
Lenta.ru 15:01
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Газета.Ru 09:03
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ вчера в 15:33
Общество
Александр Беглов поздравил петербуржцев с майскими праздниками
Александр Беглов призвал петербуржцев проявить терпение и здравомыслие и соблюдать режим самоизоляции.
Телеканал Санкт-Петербург 12:54
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева попала в больницу
Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из московских клиник. Об этом она сообщила в пятницу ТАСС.
ТАСС 16:45
Общество
Маск заявил о намерении продать все свои вещи
Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.
Известия 15:22