В Москве скончались ещё семь пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число умерших в столице достигло 38. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб.

В Москве скончались семь пациентов с коронавирусом

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