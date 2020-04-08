Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Москве скончались семь пациентов с коронавирусом

В Москве скончались ещё семь пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число умерших в столице достигло 38. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб.
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В Москве умерли еще семь человек, больных коронавирусной инфекцией

Дождь15:33

В Москве скончались еще 7 пациентов с коронавирусом

ТВ Центр14:42

В Москве скончались 7 пациентов с коронавирусом

Ридус14:40

Ещё семь москвичей умерли от коронавируса

News.ru14:40

Жертвами Covid-19 за сутки стали семь человек. Общее число умерших от инфекции составило 38

Mockva.ru14:39

В Москве скончались еще семь пациентов с коронавирусом

Комсомольская правда14:35

В Москве скончались семь пациентов с коронавирусом

RT на русском14:34
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
Экономика

Агентство Fitch изменило прогноз по 15 российским банкам на негативный

По мнению экспертов, сокращение доходов населения и рост безработицы могут негативно сказаться на качестве розничного кредитования.
Бизнес-новости в Кирове 06:30
Общество

Путин предложил новые меры поддержки в условиях пандемии

Президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Газета.Ru 12:28
Политика

Белоруссия попросила ЕС о помощи в борьбе с коронавирусом

Белоруссия попросила Евросоюз о финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 и ее последствиями, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Коммерсантъ 13:01
Общество

Стали известны размеры штрафов за нарушение самоизоляции в Петербурге

Губернатор Александр Беглов внёс поправки в закон об административных правонарушениях в Петербурге, где определены размеры штрафов за нарушение самоизоляции.
78.ru 12:45
Общество

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Ведомости 14:59
Политика

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней.
Деловое.ТВ вчера в 12:42
Экономика

Налоги для российского бизнеса предложили обнулить

В России заявили о необходимости обнулить налоги для малого и среднего бизнеса из-за условий нестабильности в экономике в связи с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 08:06
Игры

Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг

CyberSport.ru 05 апреля в 11:30
Происшествия

При пожаре в доме престарелых в Москве погибли два человека

В результате пожара в доме престарелых на Мякининской улице в Москве погибли два человека.
RT на русском 15:48
Шоу-бизнес

Жена Николаева впервые показала певца после выписки из больницы

Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала мужа после возвращения из инфекционной больницы в Коммунарке, куда артист был госпитализирован из-за подозрения на коронавирус.
ФАН вчера в 07:47
Политика

Сандерс вышел из президентской гонки

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил о завершении кампании по выдвижению кандидатом в президенты США, сообщает AP.
Коммерсантъ 11:29
Общество

В Москве медики смогут парковаться бесплатно

В Москве в ближайшее время парковка станет бесплатной для медиков, пишет Дептранс в Telegram.
Газета.Ru 14:22
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Общество

Пособия по безработице в Москве начнут выплачивать с 9 апреля

Выплата пособий по безработице в упрощенном порядке по заявлению граждан в Москве начнется 9 апреля.
Известия 11:03
Игры

Cyber-Up Your PC: создатели Cyberpunk 2077 запустили необычный конкурс

Варшава, 8 апреля 2020, 10:19 — REGNUM CD Projekt RED запустила необычный конкурс под названием Cyber-Up Your PC.
REGNUM 03:19
Футбол

В Беларуси на футбол стали ходить картонные манекены

Футбол в Беларуси продолжает удивлять не только тем, что он идёт, но и тем, что вносит определённые интересные новшества, демонстрируя миру, что в стране полный порядок.
Евро-футбол.ру 15:28
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Футбол

Бакаев назвал лучшего вратаря в России

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев считает, что его одноклубник Александр Максименко является лучшим вратарем страны на данный момент.
ProstoProSport 15:16
Политика

ДНР и Украина договорились о новом обмене пленными до Пасхи

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины договорились о новом обмене пленными, он пройдет по формуле десять на восемь.
РБК 13:56
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Энергетика

Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%

Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
РБК 13:23
Гаджеты

Рассекречен дизайн смартфона Samsung Galaxy A71 5G

Megaobzor.com 04:57
Авто

Показали 100-километровое «кладбище» арендных автомобилей

Из-за распространения пандемии коронавируса, многие арендные компании, которые потеряли клиентов, вынуждены заниматься поиском площадки для размещения своих машин.
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Политика

Путин поручил продлить водительские права автоматически

Президент поручил правительству проработать механизм автоматического продления документов, в том числе водительских прав, на период самоизоляции.
Авторамблер 09:47
Общество

У бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили поражения легких

Известия 12:12
Здоровье

Минздрав рекомендовал россиянам отложить плановые обращения к медикам

Если угрозы жизни и здоровью, нет, в министерстве рекомендовали перенести обращение за плановой медицинской помощью в амбулаторном и стационарном сегментах.
МедиаПоток 09:31
Футбол

Варга: «Ненормально, когда врач, который спасает жизни, получает в сотни раз меньше, чем футболист»

Известный агент Шандор Варга, представляющий интересы форварда ЦСКА Федора Чалова, рассказал о том, как справляются с коронавирусом в Венгрии.
Sport24.ru 10:40
Шоу-бизнес

Малахов ответил на обвинения Лещенко

Телеведущий Андрей Малахов ответил на заявление Льва Лещенко о том, что он заставил певца нарушить карантин и прийти на съемки своей программы.
Рамблер 16:03
Политика

ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ

В Минэкономразвития России сообщили, что Всемирная торговая организации (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору по энергокорректировкам, которое ранее было вынесено в пользу Москвы, до 15 сентября 2020 года.
Газета.Ru 13:49
Кино

Каннский фестиваль отказался уходить в онлайн

Директор Международного Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо заявил, что киносмотр не будет проходить в онлайн-формате, если пандемия коронавируса продлится до мая.
Газета.Ru 05:29
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