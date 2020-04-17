В Москве умер еще 21 пациент с коронавирусом, сообщает оперштаб в Telegram. Отмечается, что среди умерших - люди от 34 до 91 лет. Большинство имели сопутствующие заболевания.

В Москве скончался 21 пациент с коронавирусом

Общество Несколько сотрудников ОАК заразились коронавирусом Коронавирусная инфекция выявлена у нескольких сотрудников офисов Объединеной авиастроительный корпорации (ОАК) в Москве.

Кино Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза» Москва, 17 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Свое недоумение и протест по поводу некоторых моментов нового телесериала «Зулейха открывает глаза» выразил муфтий духовного собрания мусульман России Альбир Крганов в официальных письмах.

Общество Белорусские школьники возобновят учебу 20 апреля Белорусские школьники вернутся за парты 20 апреля. Каникулы в республике продлевались дважды – с 6 по 11 апреля, и потом еще на неделю. 1

Общество Депутат Плетнёва ответила авторам флешмоба «Накормите моих детей, и я останусь дома» Председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва заявила радиостанции «Говорит Москва», что людям, оставшимся без зарплат, будут выплачены пособия по безработице.

Происшествия Житель Кудрово забрал выброшенную на помойку змею Местный житель признался, что никогда не содержал змею, но считает, что справится – мужчина не смог оставить питомца в беде.

Общество Сбербанк объяснил инцидент с номерами в приложении Неактуальные номера телефонов клиентов в поле для дополнительных номеров в приложении "Сбербанк онлайн" появились, поскольку клиенты ранее их указывали при заключении различных договоров с банком, но не сообщили о потере ими актуальности. 413

Армия и оружие СБУ рапортует: Задержали в Одессе вероятного соратника Козицына и Стрелкова СБУ задержала в Одессе жителя Донецка, разыскиваемого Главным управлением СБУ по Донецкой и Луганской областям как «боевика террористической организации ДНР».

Экономика МВФ одобрил выделение срочного кредита Молдавии Премьер Молдавии Ион Кику сообщил, что совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение республике срочного кредита в размере 235 миллионов долларов.

Политика Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера. 135

Общество «Аэрофлот» объяснил приостановку продаж билетов за границу Авиакомпания «Аэрофлот» приняла решение приостановить продажи билетов на рейсы за границу до того момента, когда появится определенность с возобновлением международного воздушного сообщения. 185

Авто Компания Lister дала послушать «самый быстрый кроссовер в мире» Супер-внедорожник, основанный на основе F-Pace, с отдачей 666 л.с. станет самым быстрым в мире, а пока тюнер показывает новые изображения.

Общество Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели. 1,3K

Политика Зеленский сообщил об обсуждении с Россией обмена пленными Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об обсуждении с Россией обмена пленными в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера». 1

Общество Собянин допустил усиление ограничений в Москве из-за коронавируса Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, если увеличится количество нарушений со стороны жителей и предприятий, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1". 1,8K

Здоровье В Казахстане назвали условия отмены карантина Карантинные меры в Казахстане ослабят после того, как прирост новых случаев заражения коронавирусом снизится ниже 5% в течение одной недели.