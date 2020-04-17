Коронавирус
Газета.RuВ Москве скончался 21 пациент с коронавирусом
В Москве умер еще 21 пациент с коронавирусом, сообщает оперштаб в Telegram. Отмечается, что среди умерших - люди от 34 до 91 лет. Большинство имели сопутствующие заболевания.
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Большинство умерших от коронавируса имели сопутствующие заболевания
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы16:49
За сутки в Москве от коронавируса скончался 21 человек, среди них - 34-летний мужчина
Комсомольская правда16:53
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 20:14, Ашберн
Экономика
ВВП Китая снизился на 6,8% в первом квартале 2020 года
«Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении в первом квартале 2020 года составил 20,650 трлн юаней (порядка $3 трлн), сократившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.
REGNUM вчера в 23:24
Киберспорт
Virtus.pro сыграет в финале верхней сетки ESL One Los Angeles 2020
Virtus.pro обыграла Team Spirit в первом матче верхней сетки плей-офф ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship по Dota 2. Коллектив Алексея «Solo» Березина победил со счетом 2:0 и прошел в финал виннеров.
Спорт-Экспресс 14:54
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Политика
Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
Lenta.ru 18:40
Энергетика
Saudi Aramco пытается нарастить долю рынка
Саудовский нефтяной гигант пытается нарастить свою долю на рынке всеми доступными способами.
Вести.Ru вчера в 03:19
Общество
Кадыров объявил в Чечне строгий карантин на выходные
Это Кавказ 08:23
Армия и оружие
Польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров, увидев российский СУ-27
Польский истребитель F-16, увидев маневрирующий российский Су-27, на высоте 5 тысяч метров выпустил шасси, что может указывать команду к посадке.
Shraibikus News 12:30
Общество
Врач рассказал, способствует ли баня профилактике коронавируса
Иммунолог-аллерголог Владимир Володин рассказал, способствует ли посещение бани профилактике новой коронавирусной инфекции.
Мойка78 19:44
Общество
Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров
Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения.
RT на русском 15:10
Здоровье
Названы три смертельно опасных фактора при коронавирусе
Главный врач Англии Крис Уитти перечислил факторы, которые однозначно повышают риск заражения и смерти при коронавирусной инфекции.
РИА Новости 14:17
Политика
Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США
Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 20:07
Финансы
Россия в феврале увеличила вложения в гособлигации США на $2 миллиарда
Россия в феврале 2020 года увеличила вложения в казначейские облигации США на $2,076 миллиарда по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минфина США.
Вести.Ru вчера в 04:37
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Общество
Мишустин утвердил передачу регионам коечного фонда
"Известия" Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда.
РЕН ТВ 12:27
Шоу-бизнес
В клинике рассказали о прогрессе в лечении Бабкиной
В клинике рассказали о прогрессе в лечении народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает издание StarHit.
Lenta.ru 09:24
Происшествия
Первый заболевший COVID-19 в Севастополе сохранил лишь 30% легких
Первый госпитализированный с диагнозом коронавирус в Севастополе выписан, его легкие сохранились лишь на 30%, сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
РИА Новости 13:18
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru 13:39
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Здоровье
«Опора России» призвала отменить запрет на совместительство для врачей
«Опора России» 13 апреля обратилась к губернатору Санкт-Петербурга, в Минтруд и Роспотребнадзор с просьбой отменить запрет на совместительство для медработников.
Известия 15 апреля в 16:49
Футбол
Погребняк превзошел Роналду в его челлендже на пресс
Павел Погребняк сделал 143 (!) повторения в челендже от @ Cristiano pic.twitter.com / AF1KR2yTWP — ФК Урал (@ FCURAL) April 16, 2020 За свою карьеру 35-летний Роналду провел 836 матчей, в которых забил 626 голов.
Metaratings вчера в 08:08
Политика
Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета 06:31
Шоу-бизнес
Певица Zivert удивила поклонников внешним видом
Pravda.Ru вчера в 12:12
Фигурное катание
Шоу Медведевой в Японии перенесено из-за коронавируса
Шоу "Prism on Ice", в котором должна была принять участие российская фигуристка Евгения Медведева, перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт мероприятия.
Газета.Ru вчера в 01:05
Общество
Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru 10:10
Экономика
МВФ одобрил выделение срочного кредита Молдавии
Премьер Молдавии Ион Кику сообщил, что совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение республике срочного кредита в размере 235 миллионов долларов.
РИА Новости 17:33
Энергетика
Суточные поставки саудовской нефти в США выросли кратно
Поставки нефти из Саудовской Аравии в США в апреле выросли до 1,46 млн баррелей в сутки.
ИА Красная Весна 15:06