В Москве умер еще 21 пациент с коронавирусом, сообщает оперштаб в Telegram. Отмечается, что среди умерших - люди от 34 до 91 лет. Большинство имели сопутствующие заболевания.

В Москве скончался 21 пациент с коронавирусом

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