Коронавирус
Газета.RuВ Москве скончался 21 пациент с коронавирусом
В Москве умер еще 21 пациент с коронавирусом, сообщает оперштаб в Telegram. Отмечается, что среди умерших - люди от 34 до 91 лет. Большинство имели сопутствующие заболевания.
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За сутки в Москве от коронавируса скончался 21 человек, среди них - 34-летний мужчина
Комсомольская правда16:53
Большинство умерших от коронавируса имели сопутствующие заболевания
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы16:49
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 23:14, Ашберн
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
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Наш Север 20:29
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Общество
Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении коронавируса
Обладатель Нобелевской премии за открытие ВИЧ, французский вирусолог Люк Монтанье выдвинул версию о том, что коронавирус нового типа COVID-19 был создан в лаборатории.
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Общество
Экономисты: «Новое и ужасное» ждёт всех после пандемии
Профессор экономики Колумбийского университета, лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц добавил, что после окончания пандемии государствам придётся создавать новую глобальную финансовую систему.
Smolnarod.ru 23:06
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Главный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19
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РБК 19:03
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в специальный реестр
Замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Витайлий Колесников заявил, что сведение всех официальных данных о человеке в специальный реестр позволит определять доходы каждого домохозяйства.
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Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
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SNG.Today 08:07
Общество
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Дождь 15:19
Общество
В российском регионе режим самоизоляции продлили до лета
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9111.ru вчера в 08:58
Общество
Куйвашев: режим самоизоляции в Свердловской области ввели бессрочно
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Город Ершов в Саратовской области закрыли на карантин
Власти Саратовской области ввели режим карантина в Ершове, где выявили 15 случаев коронавирусной инфекции, въезд и выезд из города запретили, проводится дезинфекция зданий, сообщило министерство информации и печати области.
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Российские ученые предложили внести кефир в рацион космонавтов
Российские ученые НИИ особо чистых биопрепаратов ФМБА России предлагают добавить в рацион космонавтов приготовленный в космосе кисломолочный продукт, похожий по составу на кефир, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 15 апреля в 20:46
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
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Власти Японии выделят финансовую помощь всем жителям страны
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение изменить проект дополнительного бюджета, чтобы разрешить выплату наличных денежных средств всем гражданам страны для борьбы с негативными последствиями вспышки коронавируса для третьей экономике мира, передает Reuters.
Вести.Ru вчера в 07:06
Религия
РПЦ заявила о «сложном положении» из-за сокращения пожертвований
В Русской православной церкви сложилась сложная ситуация из-за сокращения потока прихожан и пожертвований, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Накануне.Ru 08:50