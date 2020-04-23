В Москве скончался 41 пациент с коронавирусной инфекцией. Среди умерших — пациенты от 34 до 92 лет, сообщили в оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом.

В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом

Финансы ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. 1,2K

Общество Испанские ученые выяснили способ проникновения коронавируса в страну Проведя исследования генома SARS-CoV-2 у испанских пациентов, группа ученых из Института здоровья Карлоса III в Мадриде выяснила, что большинство из вирусов в Испании принадлежат к семействам G и S, которые связаны с выявленным 1 февраля случаем в Шанхае, однако коронавирус попал в Испанию не из Китая. 165

Экономика Утвержден список системообразующих организаций в строительстве и ЖКХ Правительственная комиссия утвердила актуализированный перечень системообразующих организаций строительной отрасли и ЖКХ, сообщается на сайте Минстроя.

Здоровье Роман Старовойт поручил провести служебную проверку по ситуации в БСМП Глава региона Роман Старовойт на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона коронавируса поручил провести служебную проверку после ситуации в БСМП. 1

Происшествия Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе. 22

Общество Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели. 2K

Общество Вывозной рейс из Рима в Россию запланирован на 29 апреля Рейс из Рима в Санкт-Петербург и Москву для эвакуации россиян из Италии запланирован на 29 апреля. Об этом сообщили в Минкомсвязи.

Политика В партии Зеленского пригрозили Грузии проблемами Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия пригрозил Грузии проблемами, если Тбилиси отзовет своего посла на Украине. 14

Политика В Коми снова сменился министр здравоохранения Минздрав Республики Коми временно возглавил Борис Александров, прежний министр Виктория Филин проработала на посту две недели. 9

Экономика Конгресс США изменил прогноз по дефициту бюджета в 2020 году Согласно обновленному прогнозу, дефицит бюджета в 2020 году составит $3,7 трлн. В 2021 году дефицит составит $2,1 трлн.

Политика Путин призвал госкомпании отказаться от покупки иностранных лимузинов Президент Владимир Путин призвал органы государственной власти и госкомпании покупать автомобили, необходимые для работы, и отказаться от приобретения иностранных лимузинов. 163

Политика Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru". 1,5K

Наука Ученые раскрыли детали кровавых жертвоприношений майя и ацтеков Авторы исследования установили, что в древние времена на территории Мезоамерики проживали разные племена, у каждого были свои культура, обычаи, символы, поэтому изучить детали ритуалов всех народностей непросто. 2

Единоборства Российский боец ММА записал песню с критикой Хабиба Российский боец ММА Дмитрий Кузнецов записал рэп-дисс, в котором раскритиковал чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. 16

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации регионам по открытию парикмахерских Роспотребнадзор дал властям регионов рекомендации по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса. 47