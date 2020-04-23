Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Москве скончался 41 пациент с коронавирусом

В Москве скончался 41 пациент с коронавирусной инфекцией. Среди умерших — пациенты от 34 до 92 лет, сообщили в оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом.
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В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом

RT на русском14:37

В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом

Вечерняя Москва14:29

В Москве за сутки скончался 41 пациент с подтвержденным коронавирусом

Невские Новости14:45

В Москве за сутки скончалось рекордное количество больных коронавирусом

Интерфакс14:34

Штаб: В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом

Агентство Москва14:30

В Москве зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса

РБК15:11

В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом

РИА Новости14:29
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 11:52
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Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 07:07
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Здоровье

Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса у детей

Министерство здравоохранения России рекомендовало шесть препаратов для лечения коронавируса у детей.
Телеканал Санкт-Петербург 12:08
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Общество

Испанские ученые выяснили способ проникновения коронавируса в страну

Проведя исследования генома SARS-CoV-2 у испанских пациентов, группа ученых из Института здоровья Карлоса III в Мадриде выяснила, что большинство из вирусов в Испании принадлежат к семействам G и S, которые связаны с выявленным 1 февраля случаем в Шанхае, однако коронавирус попал в Испанию не из Китая.
Известия 13:05
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Экономика

Утвержден список системообразующих организаций в строительстве и ЖКХ

Правительственная комиссия утвердила актуализированный перечень системообразующих организаций строительной отрасли и ЖКХ, сообщается на сайте Минстроя.
РИА Новости 10:13
Общество

На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
РИА Новости 07:27
67
Здоровье

Роман Старовойт поручил провести служебную проверку по ситуации в БСМП

Глава региона Роман Старовойт на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона коронавируса поручил провести служебную проверку после ситуации в БСМП.
Курск сегодня 09:33
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
3,7K
Общество

Описаны отличительные признаки эпидемии коронавируса в России

Попова пояснила, что эпидемия в России распространяется иначе, чем в других странах, и охарактеризовала ее особенности.
Lenta.ru 15:31
1
Происшествия

Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости 08:08
22
Общество

Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции

Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели.
RT на русском 15:05
2K
Здоровье

Режим самоизоляции предлагают ослабить для детей и беременных женщин

Врачи предлагают ослабить ограничительные меры для детей и беременных женщин.
News.ru вчера в 23:19
19
Общество

Вывозной рейс из Рима в Россию запланирован на 29 апреля

Рейс из Рима в Санкт-Петербург и Москву для эвакуации россиян из Италии запланирован на 29 апреля. Об этом сообщили в Минкомсвязи.
RT на русском 16:32
Политика

В партии Зеленского пригрозили Грузии проблемами

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия пригрозил Грузии проблемами, если Тбилиси отзовет своего посла на Украине.
Известия 16:24
14
Политика

В Коми снова сменился министр здравоохранения

Минздрав Республики Коми временно возглавил Борис Александров, прежний министр Виктория Филин проработала на посту две недели.
ТАСС 10:07
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Экономика

Конгресс США изменил прогноз по дефициту бюджета в 2020 году

Согласно обновленному прогнозу, дефицит бюджета в 2020 году составит $3,7 трлн. В 2021 году дефицит составит $2,1 трлн.
REGNUM 16:35
Общество

Владимир Путин призвал «подставить плечо» российскому автопрому

По словам Владимира Путина, на сегодняшний день в российском автопроме занято около 300 тысяч человек.
Телеканал Санкт-Петербург 10:24
61
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в РФ

Пресс-секретарь Дмитрий Песков 23 апреля ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в стране. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 07:11
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Политика

Путин призвал госкомпании отказаться от покупки иностранных лимузинов

Президент Владимир Путин призвал органы государственной власти и госкомпании покупать автомобили, необходимые для работы, и отказаться от приобретения иностранных лимузинов.
Ведомости 09:31
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Общество

В Саратовской области начнут работать парикмахерские

В Саратовской области начнут работать парикмахерские.
FreeNews-Volga 11:14
43
Политика

Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
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Наука

Ученые раскрыли детали кровавых жертвоприношений майя и ацтеков

Авторы исследования установили, что в древние времена на территории Мезоамерики проживали разные племена, у каждого были свои культура, обычаи, символы, поэтому изучить детали ритуалов всех народностей непросто.
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Началась работа над сиквелом «Страшных историй для рассказа в темноте»

News.ru 10:30
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Российский боец ММА записал песню с критикой Хабиба

Российский боец ММА Дмитрий Кузнецов записал рэп-дисс, в котором раскритиковал чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации регионам по открытию парикмахерских

Роспотребнадзор дал властям регионов рекомендации по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
Известия 15:37
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Кокорин признался, в какой клуб он хочет перейти

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Отказ от пищевой соли поможет избежать сердечных заболеваний

Отказ человеком от пищевой соли поможет избежать сердечных заболеваний, об этом стало известно Evo-rus.com.
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Очередь скорых у Покровской больницы продолжает расти

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10-летняя российская актриса Марта Тимофеева снимется в Голливуде

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Талалаев жёстко ответил на критику Кикнадзе

Известный российский тренер Андрей Талалаев ответил гендиректору "Локомотива" Василию Кикнадзе.
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