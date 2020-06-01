Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВ Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом

"В Москве скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
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Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве

Вечерняя Москва15:18

В столице скончались 76 пациентов с коронавирусом

Московская перспективавчера в 17:27

В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом

НТВ15:34

В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом

Москва 2415:23

В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом

ТАСС15:15

В Москве скончался 71 пациент с подтвержденным COVID-19

Online47.ru15:43

Штаб: В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом

Агентство Москва15:15
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 17:17, Ашберн
Авто

До премьеры раскрыли внешность BMW 4-Series

SpeedMe вчера в 23:31
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Общество

Временные коронавирусные госпитали в Москве оставят минимум на год

По словам Раковой, в Москве создано пять временных госпиталей, аналогичному созданному на ВДНХ, на 10 тыс. коек, из которых 600 - реанимационные.
Интерфакс 16:10
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Общество

В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета вчера в 23:57
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Общество

В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны

Власти Московской области разрешили с 3 июня возобновить работу салонов красоты, соляриев, саун и спа-салонов площадью до 400 кв. м. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона.
РБК 16:28
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Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
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Происшествия

Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой

Следователи, в свою очередь, уточнили, что девочка пропала накануне во время похода на рыбалку со своим отцом.
Известия 07:21
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Политика

Путин провёл телефонный разговор с Трампом

RT на русском 11:50
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Авто

Штраф за брошенные автомобили введут в России

По мнению автовладельцев, формулировка, предложенная в Кодексе, неоднозначна, поскольку штраф за вышеуказанное состояние авто могут получить даже автовладельцы, пострадавшие от рук хулиганов, не говоря уже о машинах, попавших в дорожно-транспортные происшествия.
Smolnarod.ru 01:55
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Космос

Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце

Lenta.ru 07:32
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Происшествия

Врачи назвали причину смерти Джорджа Флойда

Врачи назвали причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого вызвала массовые акции протеста в США.
Газета.Ru 15:47
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Кино

Зрителей удивила внешность Тора после фильма «Мстители. Финал»

Родной город 08:17
Общество

В Нью-Йорке ввели комендантский час

Власти приняли решение ввести комендантский час в Нью-Йорке, в котором проходят акции протеста после убийства Джорджа Флойда, говорится в сообщении пресс-службы губернатора штата Нью-Йорк.
РИА Новости 16:21
1
Происшествия

IIHS назвал автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП

Как выяснилось, «капсулами смерти» чаще всего становятся субкомпактные автомобили – в них за период с 2015 по 2018 годы в США погибло 108 водителей (в расчете на миллион зарегистрированных транспортных средств).
Автоновости дня вчера в 04:44
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Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
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Культура

Сериал «Чики» с Ириной Горбачёвой дебютирует на Wink 4 июня

В четверг, 4 июня 2020 года, на видеосервисе Wink от «Ростелеком» стартует премьерный показ давно ожидаемого зрителями сериала «Чики» - о девушках с трассы, покончивших со своим социально безответственным прошлым.
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Происшествия

В Курске скончался студент, которому отказали в госпитализации

Курск, 1 июня 2020, 19:05 — REGNUM В Курске 27 мая от перитонита скончался 21-летний студент, которого отказались госпитализировать после двух вызовов скорой помощи.
REGNUM 12:05
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Общество

Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате

Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета 08:24
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Игры

Sony рассказала о цене PlayStation 5

4 июня в 23:00 мск состоится презентация, посвященная PlayStation 5. Ранее источники изданий Bloomberg и VentureBeat заявили, что в этот день компания представит консоль нового поколения либо стартовые игры для PS5.
Lenta.ru 08:44
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Происшествия

Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве

Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
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Экономика

Владельцем способного достроить Nord Stream 2 судна стал фонд из Самары

Круз заявил в мае, что новые санкции затронут любое судно и любого судовладельца, которые попытаются достроить Nord Stream 2.
РБК 13:13
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Армия и оружие

Баку не стоит пугать Ереван и Степанакерт войной

Военные учения армии Азербайджана Mod.gov.az За Баку стоит поддержка исключительно одной Анкары, а Ереван, как и сейчас Степанакерт, заявляют, что в своем лице олицетворяют и "мировое армянство".
REGNUM 04:20
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Происшествия

Стало известно о жизни въехавшего в толпу бунтующих в США украинца

Стало известно о жизни протаранившего толпу бунтующих в США грузовиком украинца, Богдане Вечирко.
Lenta.ru 12:22
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Энергетика

В преддверии сезона в Крыму подорожал бензин

В Крыму в ближайшее время ожидается скачок цен на бензин и пропан-бутан из-за отсутствия конкуренции у добывающих компаний.
ForPost 12:16
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Футбол

Погребняк поделился воспоминаниями о матче с «Баварией»

Напомним, 1 мая 2008 года «Зенит» на домашнем стадионе «Петровский», при неистовой поддержке трибун разгромил мюнхенскую «Баварию»: 4:0, и завоевал путёвку в финал Кубка ЕФА.
ГЛАС.RU 14:17
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Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung

По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев.
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Гаджеты

Приложение по удалению китайских программ со смартфона стало хитом

Простенький эксперимент показал, что Remove China Apps справляется со своими задачами лишь удовлетворительно: программа правильно расценила TikTok и Mi Remote как китайские, но почему-то не включила в этот список PUBG Mobile крупнейшего китайского разработчика Tencent Games.
iXBT.com 08:02
Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма

Известия 06:30
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Происшествия

В Мурманской области обрушился железнодорожный мост

Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
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Общество

McDonald’s откроет в России рестораны повышенной безопасности

Крупнейшая в России сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s будет открывать в России заведения с повышенными мерами безопасности, говорится в сообщении компании.
Ведомости 02:59
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Происшествия

В Подмосковье нашли тело чемпиона мира по пауэрлифтингу

Российская газета 14:26
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