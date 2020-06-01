"В Москве скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом

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