Коронавирус
ИнтерфаксВ Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом
"В Москве скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
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Авто
До премьеры раскрыли внешность BMW 4-Series
SpeedMe вчера в 23:31
Общество
Временные коронавирусные госпитали в Москве оставят минимум на год
По словам Раковой, в Москве создано пять временных госпиталей, аналогичному созданному на ВДНХ, на 10 тыс. коек, из которых 600 - реанимационные.
Интерфакс 16:10
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета вчера в 23:57
Общество
В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны
Власти Московской области разрешили с 3 июня возобновить работу салонов красоты, соляриев, саун и спа-салонов площадью до 400 кв. м. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона.
РБК 16:28
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
Происшествия
Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой
Следователи, в свою очередь, уточнили, что девочка пропала накануне во время похода на рыбалку со своим отцом.
Известия 07:21
Политика
Путин провёл телефонный разговор с Трампом
RT на русском 11:50
Авто
Штраф за брошенные автомобили введут в России
По мнению автовладельцев, формулировка, предложенная в Кодексе, неоднозначна, поскольку штраф за вышеуказанное состояние авто могут получить даже автовладельцы, пострадавшие от рук хулиганов, не говоря уже о машинах, попавших в дорожно-транспортные происшествия.
Smolnarod.ru 01:55
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Lenta.ru 07:32
Происшествия
Врачи назвали причину смерти Джорджа Флойда
Врачи назвали причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого вызвала массовые акции протеста в США.
Газета.Ru 15:47
Кино
Зрителей удивила внешность Тора после фильма «Мстители. Финал»
Родной город 08:17
Общество
В Нью-Йорке ввели комендантский час
Власти приняли решение ввести комендантский час в Нью-Йорке, в котором проходят акции протеста после убийства Джорджа Флойда, говорится в сообщении пресс-службы губернатора штата Нью-Йорк.
РИА Новости 16:21
Происшествия
IIHS назвал автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП
Как выяснилось, «капсулами смерти» чаще всего становятся субкомпактные автомобили – в них за период с 2015 по 2018 годы в США погибло 108 водителей (в расчете на миллион зарегистрированных транспортных средств).
Автоновости дня вчера в 04:44
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Культура
Сериал «Чики» с Ириной Горбачёвой дебютирует на Wink 4 июня
В четверг, 4 июня 2020 года, на видеосервисе Wink от «Ростелеком» стартует премьерный показ давно ожидаемого зрителями сериала «Чики» - о девушках с трассы, покончивших со своим социально безответственным прошлым.
Русский Запад 10:11
Происшествия
В Курске скончался студент, которому отказали в госпитализации
Курск, 1 июня 2020, 19:05 — REGNUM В Курске 27 мая от перитонита скончался 21-летний студент, которого отказались госпитализировать после двух вызовов скорой помощи.
REGNUM 12:05
Общество
Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате
Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета 08:24
Игры
Sony рассказала о цене PlayStation 5
4 июня в 23:00 мск состоится презентация, посвященная PlayStation 5. Ранее источники изданий Bloomberg и VentureBeat заявили, что в этот день компания представит консоль нового поколения либо стартовые игры для PS5.
Lenta.ru 08:44
Происшествия
Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
Экономика
Владельцем способного достроить Nord Stream 2 судна стал фонд из Самары
Круз заявил в мае, что новые санкции затронут любое судно и любого судовладельца, которые попытаются достроить Nord Stream 2.
РБК 13:13
Армия и оружие
Баку не стоит пугать Ереван и Степанакерт войной
Военные учения армии Азербайджана Mod.gov.az За Баку стоит поддержка исключительно одной Анкары, а Ереван, как и сейчас Степанакерт, заявляют, что в своем лице олицетворяют и "мировое армянство".
REGNUM 04:20
Происшествия
Стало известно о жизни въехавшего в толпу бунтующих в США украинца
Стало известно о жизни протаранившего толпу бунтующих в США грузовиком украинца, Богдане Вечирко.
Lenta.ru 12:22
Энергетика
В преддверии сезона в Крыму подорожал бензин
В Крыму в ближайшее время ожидается скачок цен на бензин и пропан-бутан из-за отсутствия конкуренции у добывающих компаний.
ForPost 12:16
Футбол
Погребняк поделился воспоминаниями о матче с «Баварией»
Напомним, 1 мая 2008 года «Зенит» на домашнем стадионе «Петровский», при неистовой поддержке трибун разгромил мюнхенскую «Баварию»: 4:0, и завоевал путёвку в финал Кубка ЕФА.
ГЛАС.RU 14:17
Гаджеты
Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung
По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев.
VSE42.RU 05:28
Гаджеты
Приложение по удалению китайских программ со смартфона стало хитом
Простенький эксперимент показал, что Remove China Apps справляется со своими задачами лишь удовлетворительно: программа правильно расценила TikTok и Mi Remote как китайские, но почему-то не включила в этот список PUBG Mobile крупнейшего китайского разработчика Tencent Games.
iXBT.com 08:02
Происшествия
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
Общество
McDonald’s откроет в России рестораны повышенной безопасности
Крупнейшая в России сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s будет открывать в России заведения с повышенными мерами безопасности, говорится в сообщении компании.
Ведомости 02:59
Происшествия
В Подмосковье нашли тело чемпиона мира по пауэрлифтингу
Российская газета 14:26