По данным оперативного штаба на утро 2 апреля, в России было выявлено 3548 случаев заражения коронавирусом, при этом 30 человек скончались. В Москве выявили 2475 носителей коронавирусной инфекции, а количество умерших за сутки увеличилось на три человека и достигло 19.

В Москве скончался пациент с коронавирусом

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