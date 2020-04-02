Коронавирус
РБКВ Москве скончался пациент с коронавирусом
По данным оперативного штаба на утро 2 апреля, в России было выявлено 3548 случаев заражения коронавирусом, при этом 30 человек скончались. В Москве выявили 2475 носителей коронавирусной инфекции, а количество умерших за сутки увеличилось на три человека и достигло 19.
Читать в источнике
Оценить1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 23:07, Ашберн
Политика
Губернатор Архангельской области объявил об отставке
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке, передает ТАСС.
Общество
Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в столице.
Общество
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции.
Футбол
Очищение в «Спартаке», судьба чемпионского пояса Хабиба, коронавирус на олимпийской базе в Новогорске
История с инфекцией на карантинной базе сборной России кажется очень странной.
Происшествия
Прибывшие в Иркутск из Таиланда туристы не хотели ехать в обсерватор
Туристы, прибывшие из Таиланда, не захотели ехать в обсерватор, сообщают иркутские СМИ.
Политика
Песков разъяснил организацию режима нерабочих дней в регионах
«Очевидно, что главам регионов на местах виднее, в какой именно степени следует реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», — приводит «РИА Новости» слова Пескова.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по дезинфекции жилых помещений
Роспотребнадзор рекомендует регулярно проводить дезинфекцию жилых помещений с помощью средств на основе спирта или хлора во время вспышки коронавирусной инфекции.
Общество
Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»
Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.
Происшествия
Уфимца оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции
В уфимском микрорайоне Затон оштрафовали на 15 тысяч рублей 33-летнего мужчину за нарушение режима самоизоляции.
Общество
Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей
Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Экономика
Bank of America ухудшил прогноз падения экономики России до 5,6%
В 2021 году в России прогнозируется рост на 6,4% против 4,1% в более раннем прогнозе.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Политика
Первый самолет с помощью из России прибудет в Сербию 3 апреля
По итогам разговора пресс-служба Кремля сообщила, что Россия предоставит Сербии гуманитарную помощь и направит врачей и специалистов по дезинфекции.
Кино
Вышел трейлер продолжения зомби-экшена «Поезд в Пусан»
Действие постапокалиптического хоррора разворачивается через четыре года после первого "Поезда" на руинах буквально выеденной Кореи, в которую возвращается ранее выбравшийся с полуострова солдат - с целью отыскать выживших.
Кино
Netflix закроет сериал про вампиров
Технологии
Презентация PlayStation 5 воодушевила главу Xbox
Напомним, что анонс Xbox Series X состоялся еще в конце 2019 года, а старт продаж пока что запланирован на рождественские праздники года 2020.
Происшествия
Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку
ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Футбол
Тевес: «Футболист может прожить полгода или год без зарплаты»
Форвард "Бока Хуниорс" Карлос Тевес заявил, что футболисты могут долго прожить без зарплаты:Футболист может прожить полгода или год без зарплаты.
Наука
Шансы на обнаружение жизни на Марсе резко возросли
Экономика
Пивовары просят защиты от властей регионов
Производители предлагают временно ввести единые правила по всей стране Ограничение оборота спиртного в регионах может привести к банкротству пивоваренных предприятий, предупредил Союз российских пивоваров (СРП) премьера Михаила Мишустина.
Экономика
Названы сферы, которые не пострадают из-за коронавируса
Ранее президент Владимир Путин продлил режим нерабочих дней, введенный из-за ситуации с коронавирусом, до 30 апреля.
Происшествия
Огромная пробка образовалась на выезде из Южно-Сахалинска
Как стало известно ASTV.RU, с начала этой недели уже в самом Южно-Сахалинске были задержаны и доставлены в городское УВД 12 водителей, которые нарушили режим карантина.
Автоспорт
Квят постригся налысо, Норрис сменил имидж
Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят продемонстрировал новую прическу в разговоре с Марио Изолой в инстаграм-канале «Пирелли».
Общество
Инфекционист раскрыл «смысл» коронавируса
Накануне Никифоров дал прогноз по срокам завершения эпидемии коронавируса в России.
Политика
США купили у России доставленное медицинское оборудование
«В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям»,— говорится в заявлении госпожи Ортэгус, опубликованном в Twitter.
Политика
Китай предсказывает Японии поражение при попытке захвата Курил
Общество
Число жертв коронавируса превысило 50 тыс. человек
Число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 по всему миру превысило 980 тыс. человек, число выздоровевших — 200 тыс. человек.
Общество
Нефть подорожала на 46% после слов Трампа о Саудовской Аравии и РФ
Цена на нефть марки Brent выросла на 46% после слов президента США Дональда Трампа о разговоре с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Общество
Перенесены сроки представления налоговой и бухгалтерской отчетности
В связи с введением нерабочей недели сдвинулись сроки подачи налоговой и бухгалтерской отчетности.