Вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин умер после продолжительной болезни, сообщил РИА Новости председатель комитета по регламенту верхней палаты парламента Вячеслав Тимченко.

с чего всё началось

Евгений Викторович скончался сегодня. Он был очень мужественный, сильный человек, долго боролся с болезнью, несколько раз побеждал ее, но, к сожалению, сегодня мы получили известие о его кончине.

В Москве на 62-м году жизни умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин - ветеран российской политики, начавший карьеру в качестве депутата первого созыва Госдумы. Покойный занимал высокие государственные посты и был востребован как эксперт в экономических вопросах.

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