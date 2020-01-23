Шоу-бизнес
Газета MetroВ Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов
В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов – сын Раисы Рязановой и Юрия Перова. Заслуженному артисту России был 51 год.
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Политика
Украина потребовала денег в Давосе
Глава президентской фракции партии «Слуги народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что пропустит следующий Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, если нынешние мероприятия не принесут стране денег, передает ТАСС.
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Культура
Что говорила новый министр культуры Ольга Любимова о российском кино
Гаджеты
Bloomberg сообщил о планах Apple выпустить новый бюджетный iPhone
Apple запустит производство модели iPhone, внешне похожей на iPhone 8, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.
Политика
Власти США: Китай не сразу отреагировал на коронавирус
"Нежелание властей Китая стремительно действовать лишает международное сообщество чувства уверенности относительно того, как с эпидемией нового вируса справляются в этой стране", - заявил высокопоставленный представитель Госдепа США.
Политика
Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
Экономика
Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году
Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть.
Космос
В России хотят создать флот дирижаблей для космонавтов
В России предложили построить флот дирижаблей, которые могут пригодиться для нужд Роскосмоса.
Политика
Путин назвал нецелесообразной смену формы правления в России
Лидер подчеркнул, что парламентские республики распространены во всем мире, однако в России такой эксперимент возможен лишь теоретически.
Общество
Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет
Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
Общество
Программу Малахова сняли с эфира
Футбол
Солтмурад Бакаев после перехода в «Рубин» рассчитывает догнать брата
Новичок «Рубина» полузащитник Солтмурад Бакаев прокомментировал свой переход в казанскую команду.
Происшествия
В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Кино
Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»
Netflix подтвердила слухи о производстве анимационного фильма по вселенной «Ведьмака».
Общество
Россияне назвали загрязнение природы угрозой страшнее терроризма
Наиболее опасная из угроз, с которыми человечество сталкивается в XXI веке, — это загрязнение окружающей среды, считают россияне.
Армия и оружие
Столтенберг заявил о рекордном присутствии США в Европе с начала века
Футбол
ВЭБ начал переговоры о продаже доли в ПФК ЦСКА
Госкорпорация ВЭБ.РФ начала переговоры с инвесторами о возможной продаже своего пакета в футбольном клубе ЦСКА, рассказал РБК первый зампред ВЭБа Михаил Кузовлев.
Экономика
РФПИ начнет вкладываться в проекты без иностранных инвесторов
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд, начнет вкладываться в проекты с участием только российских инвесторов.
Фигурное катание
Тарасова: чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в сарае
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала условия, в которых в настоящее время проходит континентальное первенство по фигурному катанию.
Шоу-бизнес
Волочкова собралась замуж за сына Никаса Сафронова
Дмитрий Сафронов, старший сын художника Никаса Сафронова, предложил руку и сердце Анастасии Волочковой.
Политика
В Израиле прокомментировали передачу России подворья в Иерусалиме
Ранее в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что налицо положительные тенденции в вопросе передачи Израилем Александровского подворья в Иерусалиме.
Политика
Чубаров назвал дату марша на Крым
Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
Общество
С «Титаника» хотят поднять телеграфный передатчик
Футбол
Агент Кокорина: Саша не собирается переходить в «Сочи»
Саша не собирается переходить в "Сочи".
Политика
Зеленский объявил о возможности прекратить войну в Донбассе завтра
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме в Давосе, заявил, что война в Донбассе может прекратиться завтра, если все стороны захотят завершить конфликт.