В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов – сын Раисы Рязановой и Юрия Перова. Заслуженному артисту России был 51 год.

Политика Украина потребовала денег в Давосе Глава президентской фракции партии «Слуги народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что пропустит следующий Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, если нынешние мероприятия не принесут стране денег, передает ТАСС.

Технологии ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.

Политика Власти США: Китай не сразу отреагировал на коронавирус "Нежелание властей Китая стремительно действовать лишает международное сообщество чувства уверенности относительно того, как с эпидемией нового вируса справляются в этой стране", - заявил высокопоставленный представитель Госдепа США.

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Футбол ВЭБ начал переговоры о продаже доли в ПФК ЦСКА Госкорпорация ВЭБ.РФ начала переговоры с инвесторами о возможной продаже своего пакета в футбольном клубе ЦСКА, рассказал РБК первый зампред ВЭБа Михаил Кузовлев.

Политика В Израиле прокомментировали передачу России подворья в Иерусалиме Ранее в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что налицо положительные тенденции в вопросе передачи Израилем Александровского подворья в Иерусалиме.

Политика Чубаров назвал дату марша на Крым Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.