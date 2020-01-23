Шоу-бизнес

Газета MetroГазета MetroВ Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов

В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов – сын Раисы Рязановой и Юрия Перова. Заслуженному артисту России был 51 год.
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Причина смерти Данилы Перова - оторвался тромб?

Аргументы недели13:28

Из-за тромба скончался российский артист Данила Перов

Телеканал 360°13:10

Ушёл из жизни актёр Данила Перов

Россия – Культура07:18

Скоропостижно скончался актер Данила Перов, сын Раисы Рязановой

Российская газета10:50

Внезапно умер сын Раисы Рязановой

StarHit.ru10:30

Внезапно умер сын звезды фильма «Москва слезам не верит» Раисы Рязановой

Экспресс газета08:45

Умер сын звезды фильма «Москва слезам не верит»

Дни.ру11:15
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Хоккей

Сборная России победила США в финале юношеской Олимпиады

Известия 12:36
Политика

Украина потребовала денег в Давосе

Глава президентской фракции партии «Слуги народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что пропустит следующий Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, если нынешние мероприятия не принесут стране денег, передает ТАСС.
Lenta.ru 09:21
Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Известия 16:52
Политика

Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ

ТАСС 03:13
Культура

Что говорила новый министр культуры Ольга Любимова о российском кино

Российская газета вчера в 13:25
Гаджеты

Bloomberg сообщил о планах Apple выпустить новый бюджетный iPhone

Apple запустит производство модели iPhone, внешне похожей на iPhone 8, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.
Ведомости 06:00
Политика

Власти США: Китай не сразу отреагировал на коронавирус

"Нежелание властей Китая стремительно действовать лишает международное сообщество чувства уверенности относительно того, как с эпидемией нового вируса справляются в этой стране", - заявил высокопоставленный представитель Госдепа США.
Московский Комсомолец 18:35
Политика

Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
ТАСС 17:19
Экономика

Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году

Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть.
Известия 19:29
Космос

В России хотят создать флот дирижаблей для космонавтов

В России предложили построить флот дирижаблей, которые могут пригодиться для нужд Роскосмоса.
Новый День 05:54
Политика

Путин назвал нецелесообразной смену формы правления в России

Лидер подчеркнул, что парламентские республики распространены во всем мире, однако в России такой эксперимент возможен лишь теоретически.
Газета.Ru 06:25
Общество

Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
РИА Новости 05:57
Общество

Программу Малахова сняли с эфира

URA.Ru 07:26
Кино

Disney показал трейлер финального сезона «Звёздных войн: Войны клонов»

Игромания.ру 09:20
Футбол

Солтмурад Бакаев после перехода в «Рубин» рассчитывает догнать брата

Новичок «Рубина» полузащитник Солтмурад Бакаев прокомментировал свой переход в казанскую команду.
Спорт-Экспресс 11:33
Футбол

«Ювентус» разгромил «Рому» и вышел в полуфинал кубка Италии

РБК 18:11
Происшествия

В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 09:51
Происшествия

Детские сады эвакуируют в Хабаровске из-за сообщения об опасности

AmurMedia.ru 19:35
Кино

Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»

Netflix подтвердила слухи о производстве анимационного фильма по вселенной «Ведьмака».
CyberSport.ru 14:01
Общество

Россияне назвали загрязнение природы угрозой страшнее терроризма

Наиболее опасная из угроз, с которыми человечество сталкивается в XXI веке, — это загрязнение окружающей среды, считают россияне.
РБК 16:00
Армия и оружие

Столтенберг заявил о рекордном присутствии США в Европе с начала века

RT на русском вчера в 11:27
Футбол

ВЭБ начал переговоры о продаже доли в ПФК ЦСКА

Госкорпорация ВЭБ.РФ начала переговоры с инвесторами о возможной продаже своего пакета в футбольном клубе ЦСКА, рассказал РБК первый зампред ВЭБа Михаил Кузовлев.
Коммерсантъ 19:18
Экономика

РФПИ начнет вкладываться в проекты без иностранных инвесторов

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд, начнет вкладываться в проекты с участием только российских инвесторов.
РБК 11:55
Фигурное катание

Тарасова: чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в сарае

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала условия, в которых в настоящее время проходит континентальное первенство по фигурному катанию.
Газета.Ru 16:14
Шоу-бизнес

Волочкова собралась замуж за сына Никаса Сафронова

Дмитрий Сафронов, старший сын художника Никаса Сафронова, предложил руку и сердце Анастасии Волочковой.
Pravda.Ru 08:48
Политика

В Израиле прокомментировали передачу России подворья в Иерусалиме

Ранее в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что налицо положительные тенденции в вопросе передачи Израилем Александровского подворья в Иерусалиме.
РИА Новости 16:31
Политика

Чубаров назвал дату марша на Крым

Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
РИА Новости 18:44
Общество

С «Титаника» хотят поднять телеграфный передатчик

Газета.Ru 12:46
Футбол

Агент Кокорина: Саша не собирается переходить в «Сочи»

Саша не собирается переходить в "Сочи".
Газета.Ru 14:02
Политика

Зеленский объявил о возможности прекратить войну в Донбассе завтра

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме в Давосе, заявил, что война в Донбассе может прекратиться завтра, если все стороны захотят завершить конфликт.
РБК 13:33
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