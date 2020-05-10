Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве смертность в апреле побила десятилетний рекорд

В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства. В апреле 2020 года зарегистрировали 11 846 смертей.
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с чего всё началось
Количество смертей, зафиксированных в Москве в апреле, выросло на 20% по сравнению со средним значением для этого месяца за последние десять лет, следует из данных, опубликованных
 на портале открытых данных правительства Москвы.
РБКвчера в 17:02

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Смертность в Москве в апреле выросла на 15,5%

Известиявчера в 15:10

В апреле этого года в Москве умерли 11 тысяч 846 человек, согласно данным столичного управления ЗАГС

Эхо Москвы09:02

В апреле смертность в Москве выросла на 15,5%

News.ru03:19

Смертность в Москве в апреле выросла на 20% за последние десять лет

РБКвчера в 17:02

«Лига защитников пациентов» сообщила о вреде самоизоляции для россиян

Говорит Москва09:14

Смертность в Москве в апреле выросла на 15,5% в сравнении с прошлым годом

РИА Новостивчера в 14:41

В апреле 2020 года в Москве зарегистрировали на 20% больше смертей, чем в среднем за прошлые десять лет

Медиазонавчера в 11:07
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 09:36, Ашберн
Политика

Владимир Путин проведет совещание о возможном продлении нерабочих дней

В рамках совещания, которое состоится в понедельник, 11 мая, президент обсудит эпидемиологическую обстановку в стране и затронет вопрос о возможном продлении нерабочих дней.
Online47.ru 02:19
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Политика

Путин заявил о завершении периода нерабочих дней

Президент России Владимир Путин принял решение завершить период нерабочих дней в стране.
РБК 09:14
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Политика

Путин объявил о переходе к поэтапному снятию ограничений

Все принятые по борьбе с распространением коронавируса меры позволяют перейти к их поэтапному снятию, но не одномоментно, а шаг за шагом, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 09:36
Политика

Путин заявил, что принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики

Путин заявил, что принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики.
ТАСС 09:28
Происшествия

Один иранский военный корабль подбил ракетой другой

По предварительным данным, все произошло в воскресенье вечером в Оманском заливе, когда одно судно военно-морских сил страны случайно выпустило ракету по другому кораблю.
Вести.Ru 07:35
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Общество

ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости вчера в 10:14
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Наука

Назван новый способ передачи коронавируса

"Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям", — заключают ученые.
РИА Новости 04:42
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Общество

376 участников репетиций парада Победы заразились Covid-19

КМВ Новости 08:36
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Происшествия

Лодка с тремя взрослыми и ребенком перевернулась на реке Ижма в Коми

45-летнему мужчине женщине и 5-летнему малышу удалось спастись – они пыли 1,5 км в ледяной воде, держась за лодку до тех пор, пока их не достали из реки спасатели.
Evo-rus.com 09:21
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
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Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
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Общество

Швеция дала зеленый свет газопроводу Baltic Pipe

ИА Красная Весна 09:29
Экономика

Саудовская Аравия увеличит НДС в три раза

С 1 июня в Саудовской Аравии будут приостановлены выплаты прожиточного минимума, а с 1 июля - в три раза повышен налог на добавленную стоимость.
Газета.Ru 06:45
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Общество

В МВД назвали регионы — лидеры по числу нарушений режима самоизоляции

Приморский край и южные регионы России оказались лидерами по числу нарушений режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 21:58
2K
Общество

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
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Общество

В Новосибирской области продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции, действующий с конца марта в Новосибирской области, продлили.
ТАСС 04:31
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Шоу-бизнес

Трогательную песню записала дочь покойной Юлии Началовой

13-летняя дочь популярной уроженки Воронежа Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера исполнила трогательную песню в честь Дня Победы.
Блокнот Воронеж 04:35
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Политика

Климкин заявил об отсутствии у России «права» праздновать День Победы

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ» заявил, что у России якобы нет «морального права» праздновать День Победы над нацизмом.
RT на русском 01:17
4,6K
Происшествия

СК задержал организатора хосписа в Красногорске после пожара

РБК 04:21
Экономика

Токаев призвал выстроить новую структуру экономики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал выстроить новую структуру экономики.
МИР 24 07:57
Экономика

Россия и Белоруссия обсуждают корректировку условий кредита на БелАЭС

Россия и Белоруссия обсуждают корректировку условий российского кредита на строительство Белорусской АЭС.
RT на русском 08:11
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Политика

Путин высказался о снятии ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации заявил, что решающее слово при принятии решения о снятии ограничений должно быть за врачами.
Lenta.ru 09:19
Общество

Названы самые уязвимые для коронавируса работники

Почти две трети умерших были мужчинами (1 612 человек). Самыми уязвимыми признаны охранники, далее следуют повара и водители автобусов.
Lenta.ru 09:26
Экономика

Путин поручил подготовить перевод услуг банков в удаленный формат

В крупнейших банках заявили, что клиент может открыть счет только придя в отделении, или заказав банковскую карту с курьером на дом. председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктор Достов посчитал, что банки не спешат удаленно открывать счета, так как не имеют четкого понимания самой процедуры.
РБК 09:30
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Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $30

Июльский фьючерс на нефть эталонной марки Brent во время торгов снизился на 3,29%.
News.ru 06:15
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Здоровье

Пациенты российской больницы пожаловались на обед из 25 макарон

Lenta.ru 07:45
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Авто

В РФ новый Toyota Highlander появится летом

Абсолютно новый Toyota Highlander четвертого поколения с атмосферным V6 и 8-ступенчатой АКПП появится в России летом 2020 года.
SpeedMe 07:08
Политика

Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков

Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
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Армия и оружие

Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков

В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 вчера в 07:41
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Экономика

Киргизия попросила Россию снизить цены на газ

Правительство Киргизии попросило Россию снизить цену на природный газ, сообщил вице-премьер республики Эркина Асрандиев по итогам онлайн-встречи с вице-премьером РФ Андреем Оверчуком.
Коммерсантъ 06:03
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