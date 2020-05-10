Общество
КоммерсантъВ Москве смертность в апреле побила десятилетний рекорд
В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства. В апреле 2020 года зарегистрировали 11 846 смертей.
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с чего всё началось
Количество смертей, зафиксированных в Москве в апреле, выросло на 20% по сравнению со средним значением для этого месяца за последние десять лет, следует из данных, опубликованных на портале открытых данных правительства Москвы.РБКвчера в 17:02
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Политика
Владимир Путин проведет совещание о возможном продлении нерабочих дней
В рамках совещания, которое состоится в понедельник, 11 мая, президент обсудит эпидемиологическую обстановку в стране и затронет вопрос о возможном продлении нерабочих дней.
Online47.ru 02:19
Политика
Путин заявил о завершении периода нерабочих дней
Президент России Владимир Путин принял решение завершить период нерабочих дней в стране.
РБК 09:14
Политика
Путин объявил о переходе к поэтапному снятию ограничений
Все принятые по борьбе с распространением коронавируса меры позволяют перейти к их поэтапному снятию, но не одномоментно, а шаг за шагом, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 09:36
Политика
Путин заявил, что принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики
Путин заявил, что принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики.
ТАСС 09:28
Происшествия
Один иранский военный корабль подбил ракетой другой
По предварительным данным, все произошло в воскресенье вечером в Оманском заливе, когда одно судно военно-морских сил страны случайно выпустило ракету по другому кораблю.
Вести.Ru 07:35
Общество
ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости вчера в 10:14
Наука
Назван новый способ передачи коронавируса
"Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям", — заключают ученые.
РИА Новости 04:42
Общество
376 участников репетиций парада Победы заразились Covid-19
КМВ Новости 08:36
Происшествия
Лодка с тремя взрослыми и ребенком перевернулась на реке Ижма в Коми
45-летнему мужчине женщине и 5-летнему малышу удалось спастись – они пыли 1,5 км в ледяной воде, держась за лодку до тех пор, пока их не достали из реки спасатели.
Evo-rus.com 09:21
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
Общество
Швеция дала зеленый свет газопроводу Baltic Pipe
ИА Красная Весна 09:29
Экономика
Саудовская Аравия увеличит НДС в три раза
С 1 июня в Саудовской Аравии будут приостановлены выплаты прожиточного минимума, а с 1 июля - в три раза повышен налог на добавленную стоимость.
Газета.Ru 06:45
Общество
В МВД назвали регионы — лидеры по числу нарушений режима самоизоляции
Приморский край и южные регионы России оказались лидерами по числу нарушений режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 21:58
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
Общество
В Новосибирской области продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции, действующий с конца марта в Новосибирской области, продлили.
ТАСС 04:31
Шоу-бизнес
Трогательную песню записала дочь покойной Юлии Началовой
13-летняя дочь популярной уроженки Воронежа Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера исполнила трогательную песню в честь Дня Победы.
Блокнот Воронеж 04:35
Политика
Климкин заявил об отсутствии у России «права» праздновать День Победы
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ» заявил, что у России якобы нет «морального права» праздновать День Победы над нацизмом.
RT на русском 01:17
Экономика
Токаев призвал выстроить новую структуру экономики
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал выстроить новую структуру экономики.
МИР 24 07:57
Экономика
Россия и Белоруссия обсуждают корректировку условий кредита на БелАЭС
Россия и Белоруссия обсуждают корректировку условий российского кредита на строительство Белорусской АЭС.
RT на русском 08:11
Политика
Путин высказался о снятии ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации заявил, что решающее слово при принятии решения о снятии ограничений должно быть за врачами.
Lenta.ru 09:19
Общество
Названы самые уязвимые для коронавируса работники
Почти две трети умерших были мужчинами (1 612 человек). Самыми уязвимыми признаны охранники, далее следуют повара и водители автобусов.
Lenta.ru 09:26
Экономика
Путин поручил подготовить перевод услуг банков в удаленный формат
В крупнейших банках заявили, что клиент может открыть счет только придя в отделении, или заказав банковскую карту с курьером на дом. председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктор Достов посчитал, что банки не спешат удаленно открывать счета, так как не имеют четкого понимания самой процедуры.
РБК 09:30
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $30
Июльский фьючерс на нефть эталонной марки Brent во время торгов снизился на 3,29%.
News.ru 06:15
Авто
В РФ новый Toyota Highlander появится летом
Абсолютно новый Toyota Highlander четвертого поколения с атмосферным V6 и 8-ступенчатой АКПП появится в России летом 2020 года.
SpeedMe 07:08
Политика
Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
Армия и оружие
Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков
В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 вчера в 07:41
Экономика
Киргизия попросила Россию снизить цены на газ
Правительство Киргизии попросило Россию снизить цену на природный газ, сообщил вице-премьер республики Эркина Асрандиев по итогам онлайн-встречи с вице-премьером РФ Андреем Оверчуком.
Коммерсантъ 06:03