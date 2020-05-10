с чего всё началось

В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства. В апреле 2020 года зарегистрировали 11 846 смертей.

Политика Владимир Путин проведет совещание о возможном продлении нерабочих дней В рамках совещания, которое состоится в понедельник, 11 мая, президент обсудит эпидемиологическую обстановку в стране и затронет вопрос о возможном продлении нерабочих дней. 5,3K

Политика Путин объявил о переходе к поэтапному снятию ограничений Все принятые по борьбе с распространением коронавируса меры позволяют перейти к их поэтапному снятию, но не одномоментно, а шаг за шагом, заявил президент России Владимир Путин.

Происшествия Один иранский военный корабль подбил ракетой другой По предварительным данным, все произошло в воскресенье вечером в Оманском заливе, когда одно судно военно-морских сил страны случайно выпустило ракету по другому кораблю. 182

Общество ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. 308

Наука Назван новый способ передачи коронавируса "Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям", — заключают ученые. 74

Происшествия Лодка с тремя взрослыми и ребенком перевернулась на реке Ижма в Коми 45-летнему мужчине женщине и 5-летнему малышу удалось спастись – они пыли 1,5 км в ледяной воде, держась за лодку до тех пор, пока их не достали из реки спасатели.

Общество Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов. 277

Происшествия Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили. 890

Экономика Саудовская Аравия увеличит НДС в три раза С 1 июня в Саудовской Аравии будут приостановлены выплаты прожиточного минимума, а с 1 июля - в три раза повышен налог на добавленную стоимость. 206

Общество В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда». 638

Шоу-бизнес Трогательную песню записала дочь покойной Юлии Началовой 13-летняя дочь популярной уроженки Воронежа Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера исполнила трогательную песню в честь Дня Победы. 46

Экономика Токаев призвал выстроить новую структуру экономики Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал выстроить новую структуру экономики.

Политика Путин высказался о снятии ограничений из-за коронавируса Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации заявил, что решающее слово при принятии решения о снятии ограничений должно быть за врачами.

Общество Названы самые уязвимые для коронавируса работники Почти две трети умерших были мужчинами (1 612 человек). Самыми уязвимыми признаны охранники, далее следуют повара и водители автобусов.

Экономика Путин поручил подготовить перевод услуг банков в удаленный формат В крупнейших банках заявили, что клиент может открыть счет только придя в отделении, или заказав банковскую карту с курьером на дом. председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктор Достов посчитал, что банки не спешат удаленно открывать счета, так как не имеют четкого понимания самой процедуры. 1

Авто В РФ новый Toyota Highlander появится летом Абсолютно новый Toyota Highlander четвертого поколения с атмосферным V6 и 8-ступенчатой АКПП появится в России летом 2020 года.

Политика Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса. 70

Армия и оружие Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии. 28