с чего всё началось

Средний показатель смертности за предыдущее десятилетие в апреле составляла 9 866 человек. Накануне в Москве за сутки умерли 56 пациентов с коронавирусом. Общее число смертей от COVID-19 в столице достигло 1124.

В Москве смертность в апреле побила десятилетний рекорд

Общество Путин пообещал вернуть россиянам часть налогов Президент России Владимир Путин в рамках мер по поддержке национальной экономики пообещал вернуть гражданам, зарегистрировавшимся в качестве самозанятых, уплаченные ими в 2019 году налоги. 66

Финансы Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка. 1

Общество Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений. 3

Происшествия Пациентка с коронавирусом сбежала из сочинской больницы По сообщению оперштаба, в ночь на 9 мая 28-летняя пациентка перелезла через бетонный забор вокруг сочинской инфекционной больницы №2 и сбежала. 147

Политика Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая "Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. 118

Общество Отмена режима нерабочих дней и новая помощь от государства: о чём говорил Путин в своём обращении Нерабочие дни отменяются Обращение Владимира Путина прозвучало во время совещания, которое глава государства провел с кабинетом министров и оперативным штабом по борьбе с коронавирусом в Российской Федерации.

Общество Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть гражданам, зарегистрировавшимся как самозанятые, уплаченный ими в 2019 году налог, а также предоставить им капитал в размере 1 МРОТ для уплаты налога в 2020 году. 28

Политика Путин сохранил запреты и ограничения для россиян старше 65 лет Президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-совещания заявил, что для людей старше 65 лет ограничительные санитарные меры сохраняются и после 12 мая. 55

Общество В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда». 644

Общество Собянин заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса. 66

Общество Первое после переезда важное видеообращение записал принц Гарри Принц отметил, что бывают обстоятельства, противостоять которым очень трудно, но команда организаторов сделала все возможное, чтоб игры состоялись в следующем году. 3

Общество Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма. 661