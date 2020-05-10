Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве смертность в апреле побила десятилетний рекорд

Средний показатель смертности за предыдущее десятилетие в апреле составляла 9 866 человек. Накануне в Москве за сутки умерли 56 пациентов с коронавирусом. Общее число смертей от COVID-19 в столице достигло 1124.
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с чего всё началось
Количество смертей, зафиксированных в Москве в апреле, выросло на 20% по сравнению со средним значением для этого месяца за последние десять лет, следует из данных, опубликованных
 на портале открытых данных правительства Москвы.
РБКвчера в 17:02

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Смертность в Москве в апреле выросла на 20% за последние десять лет

РБКвчера в 17:02

В апреле этого года в Москве умерли 11 тысяч 846 человек, согласно данным столичного управления ЗАГС

Эхо Москвы09:02

В апреле смертность в Москве выросла на 15,5%

News.ru03:19

«Лига защитников пациентов» сообщила о вреде самоизоляции для россиян

Говорит Москва09:14

Смертность в Москве в апреле выросла на 15,5%

Известиявчера в 15:10

Смертность в Москве в апреле выросла на 15,5% в сравнении с прошлым годом

РИА Новостивчера в 14:41

В апреле 2020 года в Москве зарегистрировали на 20% больше смертей, чем в среднем за прошлые десять лет

Медиазонавчера в 11:07
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Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
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Происшествия

В Новосибирской области выявили еще 71 случай заражения коронавирусом

В Новосибирской области зафиксировали еще 71 случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 01:46
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Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru 09:44
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Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:55
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Общество

Путин пообещал вернуть россиянам часть налогов

Президент России Владимир Путин в рамках мер по поддержке национальной экономики пообещал вернуть гражданам, зарегистрировавшимся в качестве самозанятых, уплаченные ими в 2019 году налоги.
Lenta.ru 10:08
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Армия и оружие

Китай совершил ракетный удар по Индии

Городовой 09:06
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Политика

Путин пообещал лично проверить, получили ли врачи деньги

Глава государства Владимир Путин заявил, что лично проверит ситуацию с выплатами медработникам в каждом регионе.
Газета.Ru 10:03
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Шоу-бизнес

Актер Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии

РИА Новости 03:30
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Финансы

Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ 08 мая в 06:28
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Общество

Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
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Происшествия

Пациентка с коронавирусом сбежала из сочинской больницы

По сообщению оперштаба, в ночь на 9 мая 28-летняя пациентка перелезла через бетонный забор вокруг сочинской инфекционной больницы №2 и сбежала.
Интерфакс вчера в 16:46
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Политика

Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая

"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
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Общество

Отмена режима нерабочих дней и новая помощь от государства: о чём говорил Путин в своём обращении

Нерабочие дни отменяются Обращение Владимира Путина прозвучало во время совещания, которое глава государства провел с кабинетом министров и оперативным штабом по борьбе с коронавирусом в Российской Федерации.
Военное обозрение 10:46
Авто

Названы 5 недорогих машин, подходящих службам доставки и курьерам

Моя Москва.онлайн 09:38
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Политика

Путин рекомендовал возобновить работу молочных кухонь в Севастополе

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал возобновить работу молочных кухонь в Севастополе.
РЕН ТВ 10:43
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Игры

Bethesda рассказала, когда ждать новостей о The Elder Scrolls VI

Starfield и The Elder Scrolls VI анонсировали на выставке E3 2018.
CyberSport.ru 10:56
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Общество

МВД назвало регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции

В МВД назвали регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции.
Рифей-Пермь 02:41
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Общество

Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год

Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть гражданам, зарегистрировавшимся как самозанятые, уплаченный ими в 2019 году налог, а также предоставить им капитал в размере 1 МРОТ для уплаты налога в 2020 году.
Интерфакс 10:55
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Происшествия

Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян

Ранее стало известно, что мужчина бросил гранату во двор соседа, поскольку компания слишком шумно отмечала день рождения.
Газета.Ru вчера в 17:32
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Армия и оружие

Российский Як-130 вызывает беспокойство у США

У США вызывает беспокойство учебный самолет Як-130.
Актуальные Новости 08:41
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Политика

Путин сохранил запреты и ограничения для россиян старше 65 лет

Президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-совещания заявил, что для людей старше 65 лет ограничительные санитарные меры сохраняются и после 12 мая.
АБН 09:25
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Происшествия

Водитель ВАЗ сбил столб на улице Большой Морской в Севастополе

Новый Севастополь 10:44
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Общество

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
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Общество

Собянин заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса.
Lenta.ru 10:42
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Политика

Путин объявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая

Президент РФ Владимир Путин во время совещания по ситуации с коронавирусом объявил об окончании периода нерабочих дней в России.
Аргументы и Факты 09:24
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Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные

Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru вчера в 07:00
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Общество

В Крыму продлили до лета режим самоизоляции и ввели масочный режим

Симферополь, 11 мая 2020, 15:44 — REGNUM До 31 мая в Крыму продлили режим самоизоляции для жителей.
REGNUM 08:44
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Общество

Первое после переезда важное видеообращение записал принц Гарри

Принц отметил, что бывают обстоятельства, противостоять которым очень трудно, но команда организаторов сделала все возможное, чтоб игры состоялись в следующем году.
RuNews24.ru вчера в 06:06
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Общество

Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году

В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru 07:42
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Политика

Владимир Путин объявил об окончании режима нерабочих дней с 12 мая

Президент Российской Федерации Владимир Путин в обращении к россиянам по поводу пандемии коронавирусной инфекции объявил, что режим нерабочих дней, открытый 30 марта, окончен.
Чемпионат 09:12
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