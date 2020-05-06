Общество

РБКРБКВ Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа. Об этом сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на департамент по развитию новых территорий столицы. «Сегодня был закончен вывоз строительного мусора», — отметили в пресс-службе.
Читать в источнике
Комментировать472
с чего всё началось

Снос павильонов для съемок шоу «Дом-2» начали в ТиНАО

Снос павильонов для съемок шоу «Дом-2» начали в ТиНАО в рамках подготовительных работ по строительству будущей дороги «Марьино - Саларьево». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
Агентство Москва05:50

Подробнее о событии

В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»

РИА Новости09:36

Съемочную площадку «Дома-2» снесли

URA.Ru08:01

Снос павильонов для съемок шоу «Дом-2» начали в ТиНАО

Агентство Москва05:50

Павильоны и декорации реалити-шоу «Дом-2» снесли в новой Москве

Интерфакс06:41

Снос павильонов для съемок шоу «Дом-2» начали в ТиНАО

Москва 2406:17

В Москве начали сносить павильоны «Дома-2»

Взгляд.ру06:07

Павильоны для съемок шоу «Дом-2» начали сносить в ТиНАО

Вечерняя Москва07:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 22:24, Ашберн
Экономика

В помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства

На предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах из федерального бюджета выделено 2 млрд. рублей.
Российская газета 04 мая в 05:44
187
Политика

Путин выступит перед совещанием по коронавирусу

Президент России Владимир Путин сегодня, 6 мая, перед совещанием по коронавирусу обратится со вступительным словом.
Коммерсантъ 07:24
721
Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
770
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости 11:18
2,9K
Наука

Ученые объяснили заразность коронавируса

РБК 16:56
7
Армия и оружие

Французские военные показали испытания атомной подлодки нового типа

Французская Гендирекция по вооружению опубликовала в Сети видео ролик, на котором показаны ходовые испытания новой многоцелевой подлодки с атомной силовой установкой под названием «Сюффрен».
Актуальные Новости 05:49
5
Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
33
Здоровье

Василий Голубев рассказал о плане снятия ограничений

В ходе мероприятия губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что для начала выхода из режима самоизоляции есть ряд необходимых условий.
Бизнес-газета вчера в 11:31
255
Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Lenta.ru 12:59
5
Здоровье

В Европе заметили разделение между Востоком и Западом из-за коронавируса

Как отмечает издание, страны Восточной Европы гораздо меньше пострадали от пандемии, чем страны Западной Европы.
Lenta.ru 10:13
Единоборства

Александр Емельяненко хочет бой с Майком Тайсоном

Напомним, что в конце апреля Майк Тайсон рассказал, что хочет провести несколько благотворительных боёв.
FightCard.ru 03:51
9
Происшествия

Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии приблизилось к 500

REGNUM вчера в 22:48
32
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
492
Игры

Вышел сюжетный трейлер игры The Last of Us Part II

Студия Naughty Dog выпустила сюжетный трейлер второй части игры The Last of Us.
Афиша Daily 11:02
20
Общество

17 работников скорой помощи из Находки оказались здоровы

КП - Владивосток 22:00
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
73
Армия и оружие

Минобороны назвало официальный состав авиации на параде в Москве 9 мая

News.ru 03:59
4
Общество

Девятиклассникам могут отменить ОГЭ из-за коронавируса

Аттестация нынешних девятиклассников пройдёт по текущим оценкам, школьников могут освободить от сдачи основных государственных экзаменов.
Северпост вчера в 08:51
1,1K
Общество

Роспотребнадзор назвал три этапа отмены режима самоизоляции

Главы регионов России смогут принять решение о поэтапном выходе из режима самоизоляции после консультации с главными санитарными врачами субъектов страны, исходя из темпов прироста новых случаев заражения коронавирусом, свободного коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19 и показателей охвата тестирования.
Башинформ 09:34
Игры

Assassin’s Creed Valhalla не выйдет в Steam

Париж, 6 мая 2020, 15:10 — REGNUM Предстоящая игра Assassin's Creed Valhalla не будет доступна в цифровом магазине Steam.
REGNUM 08:10
111
Авто

Компания Alpina добавила мощности дизельной BMW 3-й серии

Компания Alpina представила пакет доработок для BMW M340 в кузове седан и универсала – D3 S. «Трёшка» стала не только мощнее, но и тяжелее, поэтому быстрее она не стала.
Тарантас Ньюс вчера в 12:10
Политика

Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов

Один из двух задержанных на территории Венесуэлы американских граждан, которые, по данным правительства страны, пытались совершить военный переворот, рассказал о планах диверсантов.
Lenta.ru 14:56
62
Космос

На Марсе обнаружили следы существования древних рек

В НАСА показали подробное изображение древних рек на Марсе, которые, предположительно, протекали на планете около 3,7 млрд лет назад.
Профиль 13:25
1
Культура

Песню «День Победы» исполнят на разных языках мира

Песня "День Победы" прозвучит 9 мая на разных языках мира. Об этом говорится в сообщении Россотрудничества на странице в Facebook.
ТАСС 10:51
34
Общество

Онищенко поведал о «выдыхающемся» коронавирусе

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался против ужесточения карантинных мер в России.
Lenta.ru 19:35
114
Здоровье

В иркутской больнице коронавирус выявили у 24 пациентов и 12 медиков

Тестирование на коронавирус в Иркутской городской больнице №1 выявило заражение COVID-19 24 пациентов и 12 медиков, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
РИА Новости 09:31
38
Общество

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом

ТАСС 07:34
1,3K
Здоровье

Врач предупредила о риске заражения коронавирусом из-за антисептиков

Частое мытье рук и использование антисептических гелей могут нарушить защитный барьер кожи и вызвать дерматит, что увеличит риски попадания инфекции в организм, считает врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова.
РИА Новости 21:15
Общество

В Институте Коха предупредили о второй и третьей волне коронавируса

В Институте Коха предупредили о второй и третьей волне пандемии коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:17
275
Происшествия

Баира Жамбалова сняли с поста вице-спикера Хурала Бурятии

Номер один 05:05
22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное