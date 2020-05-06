Общество

РБКРБКВ Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа. Об этом сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на департамент по развитию новых территорий столицы. «Сегодня был закончен вывоз строительного мусора», — отметили в пресс-службе.
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с чего всё началось

Снос павильонов для съемок шоу «Дом-2» начали в ТиНАО

Снос павильонов для съемок шоу «Дом-2» начали в ТиНАО в рамках подготовительных работ по строительству будущей дороги «Марьино - Саларьево». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
Агентство Москва05:50

Подробнее о событии

В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»

РИА Новости09:36

Съемочную площадку «Дома-2» снесли

URA.Ru08:01

В Москве начали сносить павильоны «Дома-2»

Взгляд.ру06:07

Павильоны и декорации реалити-шоу «Дом-2» снесли в новой Москве

Интерфакс06:41

Снос павильонов для съемок шоу «Дом-2» начали в ТиНАО

Москва 2406:17

Павильоны для съемок шоу «Дом-2» начали сносить в ТиНАО

Вечерняя Москва07:21

Снос павильонов для съемок шоу «Дом-2» начали в ТиНАО

Агентство Москва05:50
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Общество

Вирусолог оценил вероятность спада эпидемии коронавируса летом

Доктор медицинских наук связывает возможный спад эпидемии с укреплением иммунитета людей и изменением их образа жизни.
Росбалт 05:43
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Происшествия

СК подтвердил гибель миллиардера Дмитрия Босова

REGNUM 12:41
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Шоу-бизнес

Потерявшая волосы дочка Любови Толкалиной призывает девушек не худеть

Paparazzi.ru 04:49
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Общество

Испанский парламент продлил режим повышенной готовности до 24 мая

Конгресс депутатов (нижняя палата) испанского парламента поддержал предложение правительства о продлении режима повышенной готовности до 24 мая.
РИА Новости 12:33
Экономика

Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется

Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 18:43
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой

Lenta.ru 12:59
3
Космос

Китай осуществил успешный запуск новейшего космического корабля

Китай 5 мая осуществил успешный запуск испытательной версии своего пилотируемого космического корабля нового типа при помощи ракеты-носителя Long March-5B.
BFM.ru вчера в 06:44
68
Общество

У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус

У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус.
Известия 10:59
96
Здоровье

В иркутской больнице коронавирус выявили у 24 пациентов и 12 медиков

Тестирование на коронавирус в Иркутской городской больнице №1 выявило заражение COVID-19 24 пациентов и 12 медиков, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
РИА Новости 09:31
28
Общество

Нижегородская область подготовила план снятия режима ограничений

Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу региона, Нижегородская область выполнила поручение Путина по подготовке плана поэтапного выхода из режима ограничений.
Нижний сейчас 12:21
13
Политика

Путин заявил, что россияне должны знать, какие есть меры поддержки

Все компании и россияне должны знать, какие меры поддержки предлагаются правительством на фоне коронавируса и как ими воспользоваться, информационная кампания должна быть полноценной, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
РИА Новости 09:44
9
Общество

С 12 мая в Москве открывают промышленные предприятия и стройки

Московский мэр Сергей Собянин во время совещания с главой государства Владимиром Путиным по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы 6 мая заявил, что выход из режима самоизоляции сферы услуг пока преждевременен.
Комсомольская правда 09:49
Общество

Меркель: В Германии преодолена первая фаза пандемии коронавируса

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что темпы распространения коронавирусной инфекции в ФРГ значительно замедлились.
МИР 24 12:09
3
Футбол

Башкиров продлил контракт с польским «Заглембе»

Напомним, Башкиров присоединился к польскому клубу в феврале 2020 года, перейдя из «Рубина» в качестве свободного агента.
Матч ТВ 10:45
Шоу-бизнес

Похудевшая Адель показала роскошную фигуру в мини-платье

Для празднования личного торжества в кругу самых близких Адель выбрала закрытое черное платье с объемными рукавами и высоким горлом.
Wday.ru 05:09
2
Экономика

ЦБ сообщил об отказе 44% россиян от обычных покупок ради экономии

Если в начале апреля о переходе за последний месяц в режим экономии сообщили 28% респондентов, то в начале мая о том, что они принимали такие меры в последние две недели рассказали уже 44% опрошенных.
РБК 13:01
Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Деловое.ТВ вчера в 12:23
852
Общество

Алексей Текслер подписал распоряжение о введении масочного режима

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении в регионе масочного режима – с 6 мая на рекомендательной основе, а с 12 мая – в обязательном порядке.
Коммерсантъ Челябинск 02:39
87
Политика

Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России

США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
1,3K
Политика

Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа

Российская газета вчера в 00:04
289
Политика

Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам

Москва, 6 мая 2020, 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 10:55
144
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
135
Политика

Путин призвал не спешить с отменой ограничительных мер по коронавирусу

Президент Владимир Путин поручил руководству регионов разработать планы выхода из режима ограничений, который ввели из-за коронавируса.
Правовая гарантия 10:15
94
Происшествия

В Череповце умер 25-летний пациент с коронавирусом

"Сегодня днем в моногоспитале Череповца скончался пациент из Вологды, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция", - говорится в сообщении.
ТАСС 11:54
11
Общество

В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей

Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
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Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
472
Происшествия

В ОАЭ загорелся 45-этажный жилой небоскреб

45-этажный жилой небоскреб охвачен огнем в городе Аль-Нахда (эмират Шарджа) в ОАЭ, сообщает Gulf News.
Интерфакс вчера в 15:25
197
Авто

Новая Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50

Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».
Автоновости дня вчера в 13:55
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
Московский Комсомолец вчера в 06:38
8
Политика

Путин поручил проработать усиление ответственности за пожары

Президент России Владимир Путин поручил правительству и МЧС до 1 июня представить предложения о повышении ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 12:54
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