Общество
РБКВ Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа. Об этом сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на департамент по развитию новых территорий столицы. «Сегодня был закончен вывоз строительного мусора», — отметили в пресс-службе.
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с чего всё началось
Снос павильонов для съемок шоу «Дом-2» начали в ТиНАО в рамках подготовительных работ по строительству будущей дороги «Марьино - Саларьево». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.Агентство Москва05:50
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Общество
Вирусолог оценил вероятность спада эпидемии коронавируса летом
Доктор медицинских наук связывает возможный спад эпидемии с укреплением иммунитета людей и изменением их образа жизни.
Росбалт 05:43
Общество
Испанский парламент продлил режим повышенной готовности до 24 мая
Конгресс депутатов (нижняя палата) испанского парламента поддержал предложение правительства о продлении режима повышенной готовности до 24 мая.
РИА Новости 12:33
Экономика
Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется
Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 18:43
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой
Lenta.ru 12:59
Космос
Китай осуществил успешный запуск новейшего космического корабля
Китай 5 мая осуществил успешный запуск испытательной версии своего пилотируемого космического корабля нового типа при помощи ракеты-носителя Long March-5B.
BFM.ru вчера в 06:44
Общество
У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус
У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус.
Известия 10:59
Здоровье
В иркутской больнице коронавирус выявили у 24 пациентов и 12 медиков
Тестирование на коронавирус в Иркутской городской больнице №1 выявило заражение COVID-19 24 пациентов и 12 медиков, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
РИА Новости 09:31
Общество
Нижегородская область подготовила план снятия режима ограничений
Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу региона, Нижегородская область выполнила поручение Путина по подготовке плана поэтапного выхода из режима ограничений.
Нижний сейчас 12:21
Политика
Путин заявил, что россияне должны знать, какие есть меры поддержки
Все компании и россияне должны знать, какие меры поддержки предлагаются правительством на фоне коронавируса и как ими воспользоваться, информационная кампания должна быть полноценной, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
РИА Новости 09:44
Общество
С 12 мая в Москве открывают промышленные предприятия и стройки
Московский мэр Сергей Собянин во время совещания с главой государства Владимиром Путиным по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы 6 мая заявил, что выход из режима самоизоляции сферы услуг пока преждевременен.
Комсомольская правда 09:49
Общество
Меркель: В Германии преодолена первая фаза пандемии коронавируса
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что темпы распространения коронавирусной инфекции в ФРГ значительно замедлились.
МИР 24 12:09
Футбол
Башкиров продлил контракт с польским «Заглембе»
Напомним, Башкиров присоединился к польскому клубу в феврале 2020 года, перейдя из «Рубина» в качестве свободного агента.
Матч ТВ 10:45
Шоу-бизнес
Похудевшая Адель показала роскошную фигуру в мини-платье
Для празднования личного торжества в кругу самых близких Адель выбрала закрытое черное платье с объемными рукавами и высоким горлом.
Wday.ru 05:09
Экономика
ЦБ сообщил об отказе 44% россиян от обычных покупок ради экономии
Если в начале апреля о переходе за последний месяц в режим экономии сообщили 28% респондентов, то в начале мая о том, что они принимали такие меры в последние две недели рассказали уже 44% опрошенных.
РБК 13:01
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Деловое.ТВ вчера в 12:23
Общество
Алексей Текслер подписал распоряжение о введении масочного режима
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении в регионе масочного режима – с 6 мая на рекомендательной основе, а с 12 мая – в обязательном порядке.
Коммерсантъ Челябинск 02:39
Политика
Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России
США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа
Российская газета вчера в 00:04
Политика
Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам
Москва, 6 мая 2020, 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 10:55
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
Политика
Путин призвал не спешить с отменой ограничительных мер по коронавирусу
Президент Владимир Путин поручил руководству регионов разработать планы выхода из режима ограничений, который ввели из-за коронавируса.
Правовая гарантия 10:15
Происшествия
В Череповце умер 25-летний пациент с коронавирусом
"Сегодня днем в моногоспитале Череповца скончался пациент из Вологды, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция", - говорится в сообщении.
ТАСС 11:54
Общество
В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей
Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Происшествия
В ОАЭ загорелся 45-этажный жилой небоскреб
45-этажный жилой небоскреб охвачен огнем в городе Аль-Нахда (эмират Шарджа) в ОАЭ, сообщает Gulf News.
Интерфакс вчера в 15:25
Авто
Новая Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50
Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».
Автоновости дня вчера в 13:55
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери
Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
Московский Комсомолец вчера в 06:38
Политика
Путин поручил проработать усиление ответственности за пожары
Президент России Владимир Путин поручил правительству и МЧС до 1 июня представить предложения о повышении ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 12:54