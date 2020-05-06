Снос павильонов для съемок шоу «Дом-2» начали в ТиНАО в рамках подготовительных работ по строительству будущей дороги «Марьино - Саларьево». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

с чего всё началось

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа. Об этом сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на департамент по развитию новых территорий столицы. «Сегодня был закончен вывоз строительного мусора», — отметили в пресс-службе.

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