Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceВ Москве снизилась цена аренды «однушек»

По данным портала, в среднем по России цена аренды однокомнатной квартиры снизилась в апреле на 1,8% до 13,1 тыс. руб. в месяц, двухкомнатной - на 2,5% до 17,4 тыс. руб. в месяц, трехкомнатной - на 3,7% до 23 тыс. Исследование проводилось среди 70 городов России с населением более 300 тыс. жителей.
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В Москве снизилась цена аренды «однушек»

Rambler News Serviceвчера в 04:36

Александра Мерцалова о сдаче недвижимости в период эпидемии

Коммерсантъ05 мая в 17:50

Для кировчан стали чаще строить двухкомнатные квартиры

Эхо Москвы в Кирове04 мая в 00:20

В тренде: управляющие компании из-за коронавируса занялись долгосрочной арендой жилья

Мойка7804 мая в 12:57

Средняя аренда «однушки» в крупнейших городах РФ в апреле составила 15-17 тыс. руб., «двушки» - 20-24 тыс. руб. - эксперты

Финмаркет04 мая в 11:29

В Перми незначительно подешевела аренда жилья

Мой город Пермь04 мая в 05:05

Процесс только начался — о ценах на аренду квартир в Москве

REGNUM05 мая в 09:02
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 04:19, Ашберн
Общество

В Мордовии число случаев коронавируса превысило тысячу, 41 факт за сутки

В Мордовии за минувшие сутки выявлен 41 новый заболевший коронавирусом, сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Вестник Мордовии 03:55
Общество

В Липецке разгорелся скандал из-за записи совещания мэра и губернатора

Официальный комментарий прозвучал такой: Данная аудиозапись — лишь фрагмент совещания, вырванный из контекста.
ГТРК Липецк 03:22
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая.
Ведомости вчера в 11:18
3,1K
Общество

Попова назвала Путину три этапа снятия ограничений из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила снимать ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса, в три этапа.
РБК вчера в 09:20
2,4K
Происшествия

В Челябинской области умер девятый пациент с коронавирусом

Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области, это 67-летняя женщина, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 02:54
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
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Армия и оружие

Стало известно, когда спустят на воду подлодку с «Посейдоном»

"Хабаровск" спустят на воду не раньше конца июня 2020 года. Стало известно, когда спустят на воду подлодку с "Посейдоном".
Piter.tv 01:44
Общество

В России снова сдвинули дату окончания пандемии коронавируса

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения пандемии коронавируса в России, сообщается на сайте Сингапурского университета технологий и дизайна.
Газета.Ru вчера в 00:42
4,7K
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Татьяна Паркина

Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
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Происшествия

Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ вчера в 18:58
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:23
Происшествия

Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»

Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
RT на русском 03:55
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Наука

Закрытие АЭС привело к исчезновению некоторых рыб у берегов Японии

Российская газета 03:16
Наука

Биокомпозит увеличил срок годности фруктов на неделю

Материаловеды разработали съедобный биокомпозит на основе яичного белка, который позволил продлить срок годности фруктов на неделю.
N+1 02:56
Происшествия

Более половины пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии

Коммерсантъ 05 мая в 05:12
112
Общество

Собянин отметил, что после 12 мая режим самоизоляции не будет ослаблен

В Москве не будет ослаблен режим самоизоляции после 12 мая, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 10:14
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Экономика

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:45
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Экономика

ЦБ РФ рассказал об активизации нелегальных форекс-дилеров и кредиторов

Банк России предупреждает граждан об активизации мошенничества на фоне коронавируса.
Долг.рф 04:02
Здоровье

17 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

За минувшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 03:34
160
Общество

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
3,3K
Шоу-бизнес

Утяшева и Воля показали подросшую дочку

Из-за коронавирусной пандемии не удалось отметить день рождения в парке или кафе, но Воля и Утяшева подготовили праздничную домашнюю атмосферу с воздушными шариками и подарками.
RuNews24.ru вчера в 10:08
9
Общество

Коронавирус: во Владимирской области заболели 896 человек

По данным Роспотребнадзора по Владимирской области, на 10 утра 4 мая в регионе зарегистрировано 896 случаев заболевания Covid-19.
Молва 04 мая в 05:55
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Шоу-бизнес

Популярный бренд высмеяли в сети за обнажающее тело модели бикини

Lenta.ru вчера в 05:11
Шоу-бизнес

Анна Ковальчук показала подросшего сына от мужа-миллионера

Вторым мужем звезды сериала "Тайны следствия" стал миллионер Олег Капустин. В 2010 году актриса подарила любимому сына Добрыню.
Комсомольская правда вчера в 10:35
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Происшествия

Утечка газа на заводе LG в Индии привела к человеческим жертвам

По меньшей мере восемь человек погибли в результате утечки газа на заводе LG Polymers в индийском штате Андхра Прадеш, сотни госпитализированы, несколько тысяч сообщили о недомогании.
Lenta.ru 02:20
Здоровье

В России оценили риск заражения коронавирусом дома

В России оценили риск заражения коронавирусом дома. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на российских вирусологов.
Piter.tv 02:37
6
Происшествия

На главу района Брянска завели дело за торговлю пропусками

Глава администрации Советского района Брянска стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в региональном управлении СКР.
Российская газета 01:41
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Армия и оружие

Минобороны Японии разработает особый протокол на случай встречи с НЛО

Полит.ру вчера в 13:58
Общество

Еще 16 человек заразились коронавирусом в Калининграде

16 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Калининградской области за последние сутки.
Каскад 04:01
79
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