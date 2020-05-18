Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса

Уровень циркуляции коронавируса в России, скорее всего, идет на спад, считает директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
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Уровень циркуляции коронавируса в Москве упал в четыре-пять раз

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Василий Геннадьевич Акимкин
Российский учёный
Российский учёный-эпидемиолог. Академик РАН, член-корреспондент РАМН, доктор медицинских наук, профессор. Директор ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, заведующий кафедрой дезинфектологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. Главный государственный санитарный врач Министерства обороны Российской Федерации.
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